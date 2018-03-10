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У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:11

Найбільш стресовим є перехід саме на зимовий час і більшість жителів нашого часового поясу гірше переносять зимовий час через скорочений на годину і так короткий світловий день у зимову пору року. До того ж, через велику протяжність зі заходу на схід для заходу природнім є центральноєвропейський час, для більшої частини України - 2 часовий пояс, для сходу - 3 пояс. Тому у разі скасування переводу стрілок годинника вперед-назад науковці і медики стверджують, що потрібно не скасовувати перехід на літній час, а, навпаки, перехід на зимовий для нашої широти зважаючи на протяжність країни і фактичне перебування України у трьох часових поясах.
Sanio
 
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