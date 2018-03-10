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У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:11

Найбільш стресовим є перехід саме на зимовий час і більшість жителів нашого часового поясу гірше переносять зимовий час через скорочений на годину і так короткий світловий день у зимову пору року. До того ж, через велику протяжність зі заходу на схід для заходу природнім є центральноєвропейський час, для більшої частини України - 2 часовий пояс, для сходу - 3 пояс. Тому у разі скасування переводу стрілок годинника вперед-назад науковці і медики стверджують, що потрібно не скасовувати перехід на літній час, а, навпаки, перехід на зимовий для нашої широти зважаючи на протяжність країни і фактичне перебування України у трьох часових поясах.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:57

Давно пора отменить этот пережиток прошлого.
2 раза в год все жители страны испытывают неудобства/стрессы из-за этих переходов. И неделю/две не высыпаются. Лучше конечно если оставят зимнее время - оно соответствует астрономическому, на худой конец летнее, но отмените наконец эти переходы 2 раза в год чтобы оставаться всё время в одном времени.
В производствах критичных к световому дню можно график работы смены менять, но таких осталось наверное мало. Лампы накаливания и ртутные газоразрядные лампы советских времен уходят в прошлое, уже давно для освещения используются люминесцентные лампы, энергосберегайки и пришли светодиодные лампы.
Не часы переводить надо, а энергосберегающие технологии внедрять, например солнечные элементы с аккумуляторами монтировать чтобы в светлое время суток заряжались, а в тёмное освещали.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:22

Підтримую, через ці переводи годинника сама плутанина і нуль користі. Тільки журналістам добре - є про що писати :)
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:56

  antey1969 написав: Не высыпаются, все о городе думают. А тут лишний ночной час отбирают, теперь заново пересчитывать сауну, расходы на субботних девочек по вызову урезать... гм... о чем это я? Ага, вот! Они волнуются, что уборочные службы за неполные ночные часы не успеют город вычистить до блеска)))

Реально основна прАблєма бідолахам, які мають по 10 годинників від 10-20 кілобаксів кожен ))
пс Астрономічний час - зимовий
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:54

  kmg написав: Реально основна прАблєма бідолахам, які мають по 10 годинників від 10-20 кілобаксів кожен )) пс Астрономічний час - зимовий

Є древній спосіб визначення полудня - по довжині тіні! Так от, навіть на Західній Україні найкоротша тінь влітку ПІСЛЯ 12-00. То про який зимовий час варто говорити?
vajnagi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:14

Что самое забавное: начиная с начала внедрения перехода на летнее время, при союзе, и заканчивая сегодняшним днем, никто не подсчитывал экономический профит от этого действа.
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:50

Но при всех упреках участников форума в адрес перевода стрелок - этим занимаются десятки стран во всем мире, включая США, ЕС и прочих
lenta19
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:06

  Faceless написав:
nap_qwerty написав:Ідіоти. Якщо вже й відміняти перехід, то залишатися на літньому часі як більш відповідному загальноприйнятому робочому графіку.
Навпаки. Саме зимовий час відповідає астрономічної у і є правильним
Поддерживаю. Никогда не понимал в чем смысл, когда летом в 4:00 светло, а в 20:00 уже темно :?:
А +3 GMT, как по мне еще лучше!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:29

Передайте, пусть перестанут бухать
fregat2015
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:10

  lenta19 написав:Но при всех упреках участников форума в адрес перевода стрелок - этим занимаются десятки стран во всем мире, включая США, ЕС и прочих


Похоже киеврада берет пример с северного соседа а не с ЕС - ганьба :)

Кстати,в США время переводят не во всех штатах, но то такэ...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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  #<12
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