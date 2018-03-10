У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

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Додано: П'ят 16 бер, 2018 04:11
Найбільш стресовим є перехід саме на зимовий час і більшість жителів нашого часового поясу гірше переносять зимовий час через скорочений на годину і так короткий світловий день у зимову пору року. До того ж, через велику протяжність зі заходу на схід для заходу природнім є центральноєвропейський час, для більшої частини України - 2 часовий пояс, для сходу - 3 пояс. Тому у разі скасування переводу стрілок годинника вперед-назад науковці і медики стверджують, що потрібно не скасовувати перехід на літній час, а, навпаки, перехід на зимовий для нашої широти зважаючи на протяжність країни і фактичне перебування України у трьох часових поясах.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:57
Давно пора отменить этот пережиток прошлого.
2 раза в год все жители страны испытывают неудобства/стрессы из-за этих переходов. И неделю/две не высыпаются. Лучше конечно если оставят зимнее время - оно соответствует астрономическому, на худой конец летнее, но отмените наконец эти переходы 2 раза в год чтобы оставаться всё время в одном времени.
В производствах критичных к световому дню можно график работы смены менять, но таких осталось наверное мало. Лампы накаливания и ртутные газоразрядные лампы советских времен уходят в прошлое, уже давно для освещения используются люминесцентные лампы, энергосберегайки и пришли светодиодные лампы.
Не часы переводить надо, а энергосберегающие технологии внедрять, например солнечные элементы с аккумуляторами монтировать чтобы в светлое время суток заряжались, а в тёмное освещали.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:22
Підтримую, через ці переводи годинника сама плутанина і нуль користі. Тільки журналістам добре - є про що писати :)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:56
Реально основна прАблєма бідолахам, які мають по 10 годинників від 10-20 кілобаксів кожен ))
пс Астрономічний час - зимовий
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:54
Є древній спосіб визначення полудня - по довжині тіні! Так от, навіть на Західній Україні найкоротша тінь влітку ПІСЛЯ 12-00. То про який зимовий час варто говорити?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:14
Что самое забавное: начиная с начала внедрения перехода на летнее время, при союзе, и заканчивая сегодняшним днем, никто не подсчитывал экономический профит от этого действа.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:50
Но при всех упреках участников форума в адрес перевода стрелок - этим занимаются десятки стран во всем мире, включая США, ЕС и прочих
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:06
Поддерживаю. Никогда не понимал в чем смысл, когда летом в 4:00 светло, а в 20:00 уже темно
А +3 GMT, как по мне еще лучше!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:10
Похоже киеврада берет пример с северного соседа а не с ЕС - ганьба
Кстати,в США время переводят не во всех штатах, но то такэ...
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