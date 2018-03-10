У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

а они и способны только на глупости...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:30
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29
Давно пора відмінити ці переходи і звільнити людей від додаткових стресів. Дивує, чому тільки Київ, решта бояться "рота відкрити"
реклама
|