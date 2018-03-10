RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:30

  anton_gms написав:Глупость.

а они и способны только на глупости...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29

Давно пора відмінити ці переходи і звільнити людей від додаткових стресів. Дивує, чому тільки Київ, решта бояться "рота відкрити"
bmchyzh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 26.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Reddick і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до...
R2 » Вів 13 бер, 2018 21:19
4 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:44
Ratatui
У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених...
R2 » Вів 13 бер, 2018 15:39
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 17:38
Moimir
Перехід на літній час 2018: коли чекати
R2 » Суб 10 бер, 2018 08:54
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:46
Gippo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14954)
16.03.2018 18:36
Squeeze-out (38)
16.03.2018 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.