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У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29

Давно пора відмінити ці переходи і звільнити людей від додаткових стресів. Дивує, чому тільки Київ, решта бояться "рота відкрити"
bmchyzh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:13

  vajnagi написав: Є древній спосіб визначення полудня - по довжині тіні! Так от, навіть на Західній Україні найкоротша тінь влітку ПІСЛЯ 12-00. То про який зимовий час варто говорити?

По Вашому вийде 40 млн точок відліку, залежно хто в якому місці і як рівно патика застромить.

Взагалі-то столиця ще в Києві, а не в Рогатині
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:33

Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

Нужно оставаться на летнем и больше не переводить часы, чтобы позже темнело. Какому проценту населения нужен солнечный свет в 4 утра? Мы давно не в пещерах живем, у многих обычный рабочий день начинается уже с 9-10 и заканчивается гораздо позже, чем 50 лет назад.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:49

Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

vajnagi написав:
  kmg написав: Реально основна прАблєма бідолахам, які мають по 10 годинників від 10-20 кілобаксів кожен )) пс Астрономічний час - зимовий

Є древній спосіб визначення полудня - по довжині тіні! Так от, навіть на Західній Україні найкоротша тінь влітку ПІСЛЯ 12-00. То про який зимовий час варто говорити?
Є ще більш древні уявлення що Земля пласка, і що тепер? Справжній час відповідає зимовому, що доводиться науково
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Faceless
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