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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29
Давно пора відмінити ці переходи і звільнити людей від додаткових стресів. Дивує, чому тільки Київ, решта бояться "рота відкрити"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:13
По Вашому вийде 40 млн точок відліку, залежно хто в якому місці і як рівно патика застромить.
Взагалі-то столиця ще в Києві, а не в Рогатині
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:33
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Нужно оставаться на летнем и больше не переводить часы, чтобы позже темнело. Какому проценту населения нужен солнечный свет в 4 утра? Мы давно не в пещерах живем, у многих обычный рабочий день начинается уже с 9-10 и заканчивается гораздо позже, чем 50 лет назад.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:49
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Є ще більш древні уявлення що Земля пласка, і що тепер? Справжній час відповідає зимовому, що доводиться науково
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