У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

Додано: Суб 17 бер, 2018 01:09

что удобней +2 или +3 к Гринвичу зависит от того запад или восток страны, но я готов к любому варианту лишь бы не иметь проблем со здоровьем. Спросите любого животновода как отражается смена любого ритма на продуктивности и здоровье животных ! - резко отрицательно по этому никогда не меняют время в животноводстве. Перевод стрелок в животноводстве дополнительные заморочки - сдвигать рабочие смены . Я думаю что экономический эффект от перевода стрелок резко отрицательный - две недели весной люди по факту работают на час меньше ибо этот недоспаный час они досыпают на работе , работаю с минимальной продуктивностью , плюс обед сдвигается на час раньше, кушать еще не хочешь но обязан по графику ... и вечером кушать захочется на час раньше,

Итого ВЕСЬ день продуктивность работы снижена из за хронического недосыпа, утром минус час на сонность на работе и больше ошибок, вечером еще час раздраженности от голода. И тут получается надо в два раза чаще перерыватся на перекус 1-раз за час до положеного обеда , потом обед + 3-й раз вечером покушать тянет. О какой работе может идти речь то не выспаный то голодный то обед ?

ВЫ в курсе что айтишникам часто утречком или после обеда заказывают что то на дополнительный перекус что бы не отрывались от работы и не заморачивались с поиском еды ? либо делают доступную в шаге бесплатную столовку на работе ( как гугл) . Что бы ничего не отвлекало от работы.

свинорыл