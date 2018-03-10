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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29
Давно пора відмінити ці переходи і звільнити людей від додаткових стресів. Дивує, чому тільки Київ, решта бояться "рота відкрити"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:13
По Вашому вийде 40 млн точок відліку, залежно хто в якому місці і як рівно патика застромить.
Взагалі-то столиця ще в Києві, а не в Рогатині
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:33
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Нужно оставаться на летнем и больше не переводить часы, чтобы позже темнело. Какому проценту населения нужен солнечный свет в 4 утра? Мы давно не в пещерах живем, у многих обычный рабочий день начинается уже с 9-10 и заканчивается гораздо позже, чем 50 лет назад.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:49
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Є ще більш древні уявлення що Земля пласка, і що тепер? Справжній час відповідає зимовому, що доводиться науково
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:09
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
что удобней +2 или +3 к Гринвичу зависит от того запад или восток страны, но я готов к любому варианту лишь бы не иметь проблем со здоровьем. Спросите любого животновода как отражается смена любого ритма на продуктивности и здоровье животных ! - резко отрицательно по этому никогда не меняют время в животноводстве. Перевод стрелок в животноводстве дополнительные заморочки - сдвигать рабочие смены . Я думаю что экономический эффект от перевода стрелок резко отрицательный - две недели весной люди по факту работают на час меньше ибо этот недоспаный час они досыпают на работе , работаю с минимальной продуктивностью , плюс обед сдвигается на час раньше, кушать еще не хочешь но обязан по графику ... и вечером кушать захочется на час раньше,
Итого ВЕСЬ день продуктивность работы снижена из за хронического недосыпа, утром минус час на сонность на работе и больше ошибок, вечером еще час раздраженности от голода. И тут получается надо в два раза чаще перерыватся на перекус 1-раз за час до положеного обеда , потом обед + 3-й раз вечером покушать тянет. О какой работе может идти речь то не выспаный то голодный то обед ?
ВЫ в курсе что айтишникам часто утречком или после обеда заказывают что то на дополнительный перекус что бы не отрывались от работы и не заморачивались с поиском еды ? либо делают доступную в шаге бесплатную столовку на работе ( как гугл) . Что бы ничего не отвлекало от работы.
свинорыл
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