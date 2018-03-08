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Онлайн реєстрація SIM-карт:
Як буде здійснюватись і що...

Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26

Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не перший рік намагаються ввести норму про обов'язкову "паспортизацію" абонентів мобільного зв'язку.

Дивися повний текст Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що дасть нововведення українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26

Все перечисленные плюсы есть в случае _возможности_ привязки паспортных данных к сим-карте и не требуют _обязанности_ делать эту привязку. Кто хочет получать дополнительные услуги - идет и регистрируется. Кто не хочет - пользуется анонимно без доп услуг.
finagl
 
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