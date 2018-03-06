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Львів може стати першим обласним центром України без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті Радіо НВ.
Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29
Может стать... но не станет
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