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Львів може стати першим
обласним центром України без...

Львів може стати першим обласним центром України без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Львів може стати першим обласним центром України без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті Радіо НВ.

Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Может стать... но не станет
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