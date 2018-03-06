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Львів може стати першим
обласним центром України без...

Львів може стати першим обласним центром України без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Львів може стати першим обласним центром України без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті Радіо НВ.

Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Может стать... но не станет
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:20

Re: Львів може стати першим обласним центром України без...

На реалізацію цих проектів потрібні мільярди.

Є зайвий мільярд у Львова на утопію?
Ось уже і так арештовують за несплату лізингу комунальні автобуси у Львові. Водіїв нема.
«Якщо говорити про область, то є понад тисячу вакансій водіїв. Місто ж потребує понад три сотні. Через дефіцит кадрів маємо іншу проблему: понад сотня автобусів простоює у парку та не виходить на маршрути. На лініях, замість 600, вулицями міста їдуть 470 маршруток, до 500 максимум», – пояснив Іван Велійка. https://wz.lviv.ua/news/364763-u-lvovi- ... transportu

І можна було би подумати, що це просто мрійники, але швидше в цю утопічну схему є багато зацікавлених запхати свій конкретний інтерес.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:44

Большие городские автобусы хороши там, где загруженные маршруты, т.е. в час пик ближе к центру. Там же, где и маршрутку, которая раза в три-четыре меньше, имеет смысл пускать раз в 10-15 мин, городской автобус будет появляться едва ли раз в полчаса. Те, кто пробовал проехать от Львовской пл. до Майдана не в час пик, не раз сталкивались с ожиданием троллейбуса по 15-20 мин. Это не городской транспорт, а профанация. Это просто не транспорт, а имитация его наличия. К тому же, и на фоне этого, говорить про разгрузку дорог также не приходится, ибо часть теперешних пассажиров маршруток будет вынуждена пересесть на индивидуальный транспорт, будь то собственное авто или такси по вызову. Даже если эта часть составит всего 10%, фактическая загрузка не уменьшится, а возрастет. Но, видимо, "реформаторы" из соответствующих кабинетов уже оценили свою пользу от рулежа миллиардными бюджетами...
headshaker
 
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