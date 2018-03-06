Львів може стати першим обласним центром України без...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:44

Большие городские автобусы хороши там, где загруженные маршруты, т.е. в час пик ближе к центру. Там же, где и маршрутку, которая раза в три-четыре меньше, имеет смысл пускать раз в 10-15 мин, городской автобус будет появляться едва ли раз в полчаса. Те, кто пробовал проехать от Львовской пл. до Майдана не в час пик, не раз сталкивались с ожиданием троллейбуса по 15-20 мин. Это не городской транспорт, а профанация. Это просто не транспорт, а имитация его наличия. К тому же, и на фоне этого, говорить про разгрузку дорог также не приходится, ибо часть теперешних пассажиров маршруток будет вынуждена пересесть на индивидуальный транспорт, будь то собственное авто или такси по вызову. Даже если эта часть составит всего 10%, фактическая загрузка не уменьшится, а возрастет. Но, видимо, "реформаторы" из соответствующих кабинетов уже оценили свою пользу от рулежа миллиардными бюджетами...