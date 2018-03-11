RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Львів може стати першим
обласним центром України без...

Львів може стати першим обласним центром України без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Львів може стати першим обласним центром України без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті Радіо НВ.

Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80833
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29

Может стать... но не станет
lite
 
Повідомлень: 723
З нами з: 09.05.13
Подякував: 221 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:20

Re: Львів може стати першим обласним центром України без...

На реалізацію цих проектів потрібні мільярди.

Є зайвий мільярд у Львова на утопію?
Ось уже і так арештовують за несплату лізингу комунальні автобуси у Львові. Водіїв нема.
«Якщо говорити про область, то є понад тисячу вакансій водіїв. Місто ж потребує понад три сотні. Через дефіцит кадрів маємо іншу проблему: понад сотня автобусів простоює у парку та не виходить на маршрути. На лініях, замість 600, вулицями міста їдуть 470 маршруток, до 500 максимум», – пояснив Іван Велійка. https://wz.lviv.ua/news/364763-u-lvovi- ... transportu

І можна було би подумати, що це просто мрійники, але швидше в цю утопічну схему є багато зацікавлених запхати свій конкретний інтерес.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:44

Большие городские автобусы хороши там, где загруженные маршруты, т.е. в час пик ближе к центру. Там же, где и маршрутку, которая раза в три-четыре меньше, имеет смысл пускать раз в 10-15 мин, городской автобус будет появляться едва ли раз в полчаса. Те, кто пробовал проехать от Львовской пл. до Майдана не в час пик, не раз сталкивались с ожиданием троллейбуса по 15-20 мин. Это не городской транспорт, а профанация. Это просто не транспорт, а имитация его наличия. К тому же, и на фоне этого, говорить про разгрузку дорог также не приходится, ибо часть теперешних пассажиров маршруток будет вынуждена пересесть на индивидуальный транспорт, будь то собственное авто или такси по вызову. Даже если эта часть составит всего 10%, фактическая загрузка не уменьшится, а возрастет. Но, видимо, "реформаторы" из соответствующих кабинетов уже оценили свою пользу от рулежа миллиардными бюджетами...
headshaker
 
Повідомлень: 767
З нами з: 08.05.15
Подякував: 433 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:31

Вот она, беда нашей многострадальной страны. Дeбилы у власти (и не только, впрочем) и карго-культ. "Большие автобусы в городах – это практика европейских стран", заявил Дидковский. Более глубокого уровня аргументации у него не нашлось. Давайте строить соломенные аэродромы, ведь на западе тоже аэродромы есть, не беда, что настоящие.
alter
 
Повідомлень: 358
З нами з: 14.05.08
Подякував: 295 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05

Re: Львів може стати першим обласним центром України без...

  alter написав:Вот она, беда нашей многострадальной страны. Дeбилы у власти (и не только, впрочем) и карго-культ. "Большие автобусы в городах – это практика европейских стран", заявил Дидковский. Более глубокого уровня аргументации у него не нашлось. Давайте строить соломенные аэродромы, ведь на западе тоже аэродромы есть, не беда, что настоящи

Зрадофілія останньої ступені - оце основна проблема нашої країни. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 01.08.15
Подякував: 718 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44

К вечеру практически весь центр города от Городоцкой и Привокзальной до Зеленой и Стрийской парализован в заторах..трамвай практически стоят..единственный шанс куда то попасть это мелкая маршрутка водила которой может съехать с маршрута ради объезда затора..
Джон
 
Повідомлень: 225
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:53

  Джон написав:К вечеру практически весь центр города от Городоцкой и Привокзальной до Зеленой и Стрийской парализован в заторах..трамвай практически стоят..единственный шанс куда то попасть это мелкая маршрутка водила которой может съехать с маршрута ради объезда затора..
Підтверджую...
ПроблемаЛьвова
а - радіальна структура міста, практично всі маршрути йдуть в центр , а сам центр це маленькі вузенькі вулочки,де великогабаритному транспорту не повернути
б - відсутність парковок в центральній частині міста, що супроводжується затаренням однієї полоси руху не залежно є знак забороняючий стоянку чи ні
в - відсутність розуміння в місцевих чиновників, що або центр закритий для всіх , або відкритий для всіх , поділ на тих хто має право проїзду в центр і тих хто не має - джерело корупції
д - Львів туристичне місто , а тому великий наплив туристів без спеціальних місць де турист може зустрітись з замовленим таксі - створює проблеми коли таксі змушені займати цілі смуги руху (і це без порушень правил , бо таксі має право очікувати клієнта) очікуючи клієнта

Так що ставка на великогабаритні автобуси, без розвантаження хоча б центральної частини міста від припаркованих авто - це фантазія.яка допоможе розпиляти кошти,але не вирішить проблеми.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19152
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:16

  headshaker написав:Большие городские автобусы хороши там, где загруженные маршруты, т.е. в час пик ближе к центру. Там же, где и маршрутку, которая раза в три-четыре меньше, имеет смысл пускать раз в 10-15 мин, городской автобус будет появляться едва ли раз в полчаса. Те, кто пробовал проехать от Львовской пл. до Майдана не в час пик, не раз сталкивались с ожиданием троллейбуса по 15-20 мин. Это не городской транспорт, а профанация. Это просто не транспорт, а имитация его наличия. К тому же, и на фоне этого, говорить про разгрузку дорог также не приходится, ибо часть теперешних пассажиров маршруток будет вынуждена пересесть на индивидуальный транспорт, будь то собственное авто или такси по вызову. Даже если эта часть составит всего 10%, фактическая загрузка не уменьшится, а возрастет. Но, видимо, "реформаторы" из соответствующих кабинетов уже оценили свою пользу от рулежа миллиардными бюджетами...
Со всем согласен кроме одного. ВСЕ маршрутки во Львове загружены в любое время суток в любой сезон года ! ( ну может в середине лета чуть-чуть меньше студентов и школьников зато есть туристы )
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 45
З нами з: 12.08.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:34

Re: Львів може стати першим обласним центром України без...

Во Львове уже много лет нет маршруток.
Маршрутки (маршрутные такси) - транспорт, который по требованию пасажиров останавливается в любом месте своего маршрута для посадки/высадки. Так называемые "маршрутки" давно уже останавливаются только на остановках - поэтому на самом деле это не маршрутки, а автобусы, только малогабаритные.
И они удобны горожанам, т.к. позволяют обслуживать маршруты, на которых крупногабаритные автобусы не смогут набрать достаточное число пассажиров.

Парадокс: многие львовяне ругают эти "маршрутки", но при этом предпочитают ездить на них, а не на раздолбанном электротранспорте, на котором в основном ездят пенсионеры и студенты.

А заторы на львовских улицах создают вовсе не "маршрутки", а повсеместные нелегальные парковки, а также постоянно ломающиеся трамваи.
Tegularius
 
Повідомлень: 719
З нами з: 11.02.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила... 1, 2, 3
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:06
24 1560
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 00:48
yanyura
Львів закупить 50 тролейбусів за кредит ЄБРР
R2 » П'ят 16 бер, 2018 22:23
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 22:23
swan forever
Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка)
R2 » Нед 11 бер, 2018 22:21
4 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 14:05
junta_scaffold
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9714)
17.03.2018 01:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.