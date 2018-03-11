Про це йдеться у сюжеті Радіо НВ.
Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:29
Львів може стати першим обласним центром України без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Львів може стати першим обласним центром України без маршруток.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:20
Re: Львів може стати першим обласним центром України без...
Є зайвий мільярд у Львова на утопію?
Ось уже і так арештовують за несплату лізингу комунальні автобуси у Львові. Водіїв нема.
І можна було би подумати, що це просто мрійники, але швидше в цю утопічну схему є багато зацікавлених запхати свій конкретний інтерес.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:44
Большие городские автобусы хороши там, где загруженные маршруты, т.е. в час пик ближе к центру. Там же, где и маршрутку, которая раза в три-четыре меньше, имеет смысл пускать раз в 10-15 мин, городской автобус будет появляться едва ли раз в полчаса. Те, кто пробовал проехать от Львовской пл. до Майдана не в час пик, не раз сталкивались с ожиданием троллейбуса по 15-20 мин. Это не городской транспорт, а профанация. Это просто не транспорт, а имитация его наличия. К тому же, и на фоне этого, говорить про разгрузку дорог также не приходится, ибо часть теперешних пассажиров маршруток будет вынуждена пересесть на индивидуальный транспорт, будь то собственное авто или такси по вызову. Даже если эта часть составит всего 10%, фактическая загрузка не уменьшится, а возрастет. Но, видимо, "реформаторы" из соответствующих кабинетов уже оценили свою пользу от рулежа миллиардными бюджетами...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:31
Вот она, беда нашей многострадальной страны. Дeбилы у власти (и не только, впрочем) и карго-культ. "Большие автобусы в городах – это практика европейских стран", заявил Дидковский. Более глубокого уровня аргументации у него не нашлось. Давайте строить соломенные аэродромы, ведь на западе тоже аэродромы есть, не беда, что настоящие.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05
Re: Львів може стати першим обласним центром України без...
Зрадофілія останньої ступені - оце основна проблема нашої країни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44
К вечеру практически весь центр города от Городоцкой и Привокзальной до Зеленой и Стрийской парализован в заторах..трамвай практически стоят..единственный шанс куда то попасть это мелкая маршрутка водила которой может съехать с маршрута ради объезда затора..
Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:53
Підтверджую...
ПроблемаЛьвова
а - радіальна структура міста, практично всі маршрути йдуть в центр , а сам центр це маленькі вузенькі вулочки,де великогабаритному транспорту не повернути
б - відсутність парковок в центральній частині міста, що супроводжується затаренням однієї полоси руху не залежно є знак забороняючий стоянку чи ні
в - відсутність розуміння в місцевих чиновників, що або центр закритий для всіх , або відкритий для всіх , поділ на тих хто має право проїзду в центр і тих хто не має - джерело корупції
д - Львів туристичне місто , а тому великий наплив туристів без спеціальних місць де турист може зустрітись з замовленим таксі - створює проблеми коли таксі змушені займати цілі смуги руху (і це без порушень правил , бо таксі має право очікувати клієнта) очікуючи клієнта
Так що ставка на великогабаритні автобуси, без розвантаження хоча б центральної частини міста від припаркованих авто - це фантазія.яка допоможе розпиляти кошти,але не вирішить проблеми.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 17 бер, 2018 01:16
Со всем согласен кроме одного. ВСЕ маршрутки во Львове загружены в любое время суток в любой сезон года ! ( ну может в середине лета чуть-чуть меньше студентов и школьников зато есть туристы )
свинорыл
Додано: Суб 17 бер, 2018 01:34
Re: Львів може стати першим обласним центром України без...
Во Львове уже много лет нет маршруток.
Маршрутки (маршрутные такси) - транспорт, который по требованию пасажиров останавливается в любом месте своего маршрута для посадки/высадки. Так называемые "маршрутки" давно уже останавливаются только на остановках - поэтому на самом деле это не маршрутки, а автобусы, только малогабаритные.
И они удобны горожанам, т.к. позволяют обслуживать маршруты, на которых крупногабаритные автобусы не смогут набрать достаточное число пассажиров.
Парадокс: многие львовяне ругают эти "маршрутки", но при этом предпочитают ездить на них, а не на раздолбанном электротранспорте, на котором в основном ездят пенсионеры и студенты.
А заторы на львовских улицах создают вовсе не "маршрутки", а повсеместные нелегальные парковки, а также постоянно ломающиеся трамваи.
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