І кількість таких українців буде зростати з кожним роком.
Дивися повний текст Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!
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