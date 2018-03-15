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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
І кількість таких українців буде зростати з кожним роком.

Дивися повний текст Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06

я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!
pravdoed
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