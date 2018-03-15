І кількість таких українців буде зростати з кожним роком.
Дивися повний текст Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд.
Покупка автомобиля, 3% от стоимости.
Обмен валют, 2%-ным сбором.
Если покупаете или продаете квартиру, то государство желает получить 1% от суммы сделки.
Налог на дорогие авто. Если вы купили машину возрастом до 5 лет и ценой более 1,03
Лишние метры, свыше 60 квадратных метров.
Покупая любой товар, 16,7% от его стоимости вы отдаете государству.
Около половины тех денег, которые предназначались вам на зарплату, в конечном итоге оказываются в кармане у государства. При этом мы даже не считали налоги с импорта, налог на пенсионеров, и другие скрытые налоги и сборы.
Украинцы понятия не имеют, сколько платят налогов, в итоге ты всю жизнь платишь, а в старости имеешь пенсию 50 баксов! )))
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:17
уточните пожалуйста, сколько это несколько лет поработать за границей и кем?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:21
Если результат нахождения у власти депутатов, министров и президентов привел к тому, что существует угроза жизни 45% населения, то может есть смысл взять компенсацию у более чем хорошо себя чувствующих и приведшим к таким результатам правителей?!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:28
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Та все це балачки пустопорожні ... От не сумніваюся нітрошки , що років через 10-15-20 пенсійна система у нас буде зовсім не така , як зараз планують і роблять . Бо при теперішньому підході і рівнях доходів населення пенсіонери не зможуть жити взагалі ...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:34
Судя по 90-м, когда чуть ли не половина населения торговала на базарах, ездила в Польшу или Румынию продавать чайники и носки, или кроме госструктур большинство были не оформленнными, то 35 лет стажа к 60 годам для минимальной пенсии к концу реформы будет иметь около половины населения.
Соответственно выходит минималка им будет тогда светит в 65 лет, если я правильно понял.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Ну, и на кой платить в ПФУ, если пенсии все равно не будет?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:44
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