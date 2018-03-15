Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Cactus написав:pravdoed написав:я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!
уточните пожалуйста, сколько это несколько лет поработать за границей и кем?
Например водителем фуры, а сколько это уже индивидуально