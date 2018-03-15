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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:16

  Cactus написав:
  pravdoed написав:я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!

уточните пожалуйста, сколько это несколько лет поработать за границей и кем?

Например водителем фуры, а сколько это уже индивидуально
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:54

pravdoed, если на старость откладывать деньги, то рискуете к старости остаться с ворохом бумаги. Посмотрите на динамику американского долга и их торговый баланс. Для этого есть другие ценности как то драг. металлы или недвига, если хватает денег, правда, еще может какое-то время падать.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:18

Интересно - смогут ли все, кто работает за "конверты" в один миг заявить работодателям о нежелании дальше так работать и потребовать "белого" трудоустройства?

Вообще вся эта пенсионная система - одна большая пирамида, но западло в том, что при "белой" работе от нее не откажешься, хотя очень хочется.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:20

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

І що робити бідному селянинові у такій ситуації?
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Investor_K
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