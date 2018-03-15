Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:54

chipmunk написав: 111111111 написав: Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд.

Покупка автомобиля, 3% от стоимости.

Обмен валют, 2%-ным сбором. Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд.Покупка автомобиля, 3% от стоимости.Обмен валют, 2%-ным сбором.

Останнє ніби вже відмінили?

Але взагалі якось по д..му зроблена у нас пенісія, і змінити на щось розумне, типу накопичувальної ніяк не можуть(чи не хочуть) Останнє ніби вже відмінили?Але взагалі якось по д..му зроблена у нас пенісія, і змінити на щось розумне, типу накопичувальної ніяк не можуть(чи не хочуть)

Не знаю как именно сейчас, но сначала отменили сбор в ПФУ с покупки валюты только для частных лиц. Предприятия и банки продолжали платить этот сбор. Но он уже давно шел транзитом через ПФУ в бюджет. То есть, государство одной рукой из ПФУ вынимает (втихаря, об этом ну ОЧЕНЬ МАЛО кто знает), а другой дает дотации и орет об этом в 450 горл, мотивируя "покращення" для пенсионеров.Есть еще давно работающая схема, когда предприятие не платит в ПФУ отчисления, ПФУ подает в суд, суд принимает решение в пользу предприятия к удовольствию всех заинтересованных лиц (владелец предприятия, чиновник ПФУ и судья), после этого задолженности перед ПФУ как не бывало.