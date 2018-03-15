Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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pravdoed написав:я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!
уточните пожалуйста, сколько это несколько лет поработать за границей и кем?
Например водителем фуры, а сколько это уже индивидуально
pravdoed, если на старость откладывать деньги, то рискуете к старости остаться с ворохом бумаги. Посмотрите на динамику американского долга и их торговый баланс. Для этого есть другие ценности как то драг. металлы или недвига, если хватает денег, правда, еще может какое-то время падать.
111111111 написав:Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд. Покупка автомобиля, 3% от стоимости. Обмен валют, 2%-ным сбором.
Останнє ніби вже відмінили? Але взагалі якось по д..му зроблена у нас пенісія, і змінити на щось розумне, типу накопичувальної ніяк не можуть(чи не хочуть)
Не знаю как именно сейчас, но сначала отменили сбор в ПФУ с покупки валюты только для частных лиц. Предприятия и банки продолжали платить этот сбор. Но он уже давно шел транзитом через ПФУ в бюджет. То есть, государство одной рукой из ПФУ вынимает (втихаря, об этом ну ОЧЕНЬ МАЛО кто знает), а другой дает дотации и орет об этом в 450 горл, мотивируя "покращення" для пенсионеров. Есть еще давно работающая схема, когда предприятие не платит в ПФУ отчисления, ПФУ подает в суд, суд принимает решение в пользу предприятия к удовольствию всех заинтересованных лиц (владелец предприятия, чиновник ПФУ и судья), после этого задолженности перед ПФУ как не бывало.
Это геноцид населения.... почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости.. PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..
Джон написав:Это геноцид населения.... почему не сделать как в Австралии
1. В Австралии (и не только) нет такого числа "талантливых" бизнесменов при власти. 2. В Австралию люди едут на ПМЖ, а из Украины ВАЛЯТ. А это налогоплательщики, благодаря труду которых и создается мощь экономики. 3. Экономика Австралии - одна из самых успешных в мире, в то время как экономика Украины, благодаря ребятам из п.1 скорее мертва, чем жива.