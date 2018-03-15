RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:16

  Cactus написав:
  pravdoed написав:я сейчас получаю пенсию 100 доларов а до переворота была 300 . так вот она какая заслуженая пенсия трудящегося. А ещё когда работал молодым говорил -важен не стаж и пенсия а мешок денег в укромном месте. Сейчас вот так поехал за границу и за месяц заработал мою годовую пенсию. стоит поработать несколько лет и ты обеспечил себе безбедную старость. так зачем горбатится на наших воров олигархов за 5 копеек.вот эту мысль я всегда пытался донести молодёжи. не думайте что все люди бараны или ослы которым можно обещать сладкую жизнь а с них драть 3 шкуры!

уточните пожалуйста, сколько это несколько лет поработать за границей и кем?

Например водителем фуры, а сколько это уже индивидуально
olpk75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 30.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:54

pravdoed, если на старость откладывать деньги, то рискуете к старости остаться с ворохом бумаги. Посмотрите на динамику американского долга и их торговый баланс. Для этого есть другие ценности как то драг. металлы или недвига, если хватает денег, правда, еще может какое-то время падать.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19663
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:18

Интересно - смогут ли все, кто работает за "конверты" в один миг заявить работодателям о нежелании дальше так работать и потребовать "белого" трудоустройства?

Вообще вся эта пенсионная система - одна большая пирамида, но западло в том, что при "белой" работе от нее не откажешься, хотя очень хочется.
texoil_pc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:20

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

І що робити бідному селянинові у такій ситуації?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5317
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:34

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  111111111 написав:Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд.
Покупка автомобиля, 3% от стоимости.
Обмен валют, 2%-ным сбором.

Останнє ніби вже відмінили?
Але взагалі якось по д..му зроблена у нас пенісія, і змінити на щось розумне, типу накопичувальної ніяк не можуть(чи не хочуть)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7699
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:54

  chipmunk написав:
  111111111 написав:Мобильная связь, государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд.
Покупка автомобиля, 3% от стоимости.
Обмен валют, 2%-ным сбором.

Останнє ніби вже відмінили?
Але взагалі якось по д..му зроблена у нас пенісія, і змінити на щось розумне, типу накопичувальної ніяк не можуть(чи не хочуть)


Не знаю как именно сейчас, но сначала отменили сбор в ПФУ с покупки валюты только для частных лиц. Предприятия и банки продолжали платить этот сбор. Но он уже давно шел транзитом через ПФУ в бюджет. То есть, государство одной рукой из ПФУ вынимает (втихаря, об этом ну ОЧЕНЬ МАЛО кто знает), а другой дает дотации и орет об этом в 450 горл, мотивируя "покращення" для пенсионеров. :mrgreen:
Есть еще давно работающая схема, когда предприятие не платит в ПФУ отчисления, ПФУ подает в суд, суд принимает решение в пользу предприятия к удовольствию всех заинтересованных лиц (владелец предприятия, чиновник ПФУ и судья), после этого задолженности перед ПФУ как не бывало. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:35

Это геноцид населения.... почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..
PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..
Джон
 
Повідомлень: 225
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:59

  olpk75 написав:Cactus например водителем фуры


На 42 миллиона фур просто не хватит, но можно пособирать клюкву в Финляндии, повытирать ж*** бабушкам в Италии и пособирать апельсины в Греции.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:20

  Джон написав:Это геноцид населения.... почему не сделать как в Австралии


1. В Австралии (и не только) нет такого числа "талантливых" бизнесменов при власти.
2. В Австралию люди едут на ПМЖ, а из Украины ВАЛЯТ. А это налогоплательщики, благодаря труду которых и создается мощь экономики.
3. Экономика Австралии - одна из самых успешных в мире, в то время как экономика Украины, благодаря ребятам из п.1 скорее мертва, чем жива.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:34

  Investor_K написав:І що робити бідному селянинові у такій ситуації?

крестьяне всегда выживали только за счёт своего приусадебного хозяйства...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів може стати першим обласним центром України без...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 07:29
6 226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 18:44
Джон
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 15:00
20 1200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 16:04
Contortum
У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ
R2 » Чет 15 бер, 2018 17:39
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:52
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14955)
16.03.2018 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.