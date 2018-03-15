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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:56

  Джон написав: почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..
PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..



Для аренды недвиги - нужно жить в правовом поле, что бы такое существовало в стране. У нас в Днепре - знаю случаи при сдаче недвиги - когда убытки больше прибылей. В последнем случае дом сдавали - так арендаторы не хотели выселяться, чуть ли не коноплю выращивали там и когда с трудом и боями их вытурили, то они ворота даже сняли - украли все что смогли увезти. В другом случае залили соседей внизу - у которых евроремонт и мебель дорогущие. Квартиранты - скрылись, а хозяевам теперь расхлебывать.
Так что сдача недвиги тот еще риск и гемор в наших условиях. Дети - разные,не все благополучные, хорошие, не все имеют достаток, и не очень то хорошо - повиснуть на детях по полной программе. Им тоже нужно жить , а живут у нас многие очень скромно. Редко дети-миллионеры попадаются :mrgreen: , у родителей средненького достатка. Нормально если дети вкладывают то, что вы в них вложили в своих детей - то есть в будущее, а не в стариков - в прошлое.

На форуме не обсуждают поправку Лозового. У меня такое впечатление, что ее специально замалчивают. Но проблема даже не в ней, а в каком-то постановлении тоже не старом- которое уже работает год-два. По нему всех умерших природной смертью от болезней и от старости в 90 лет , без признаков насилия - отправляют в морг на вскрытие - за счет родственников. Не могу найти это Постановление - но доят людей уже пару лет не слабо. И это Постановление тоже скрывают и найти его не возможно. Почему- в случае природной смерти последнее время к вам домой является не только - скорая и медики , что понятно и оправдано , но и следователь - представитель полиции ? Признаки насильственной смерти или просто обстоятельства смерти - определяет медик - а не полицай, у последнего знаний таких нет и он правомочен только собирать инфу бытовую по преступлению, если таковое было. Если признаков преступления нет, медики не выявили - то полицай даже в дом не должен заходить. Не имеет права, если нет преступления. Ну а Лозовой - то вообще - кроме полиции - как сейчас - родне умершего природной смертью еще и перед судьей корячиться и платить ? Что за бред ? Я имею ввиду - не поправку Лозового - но более раннюю версию = когда к умершему природной смертью от долгой болезни старику 90 лет является с медиками полиция и шнырит по его квартире и тп ? У нас ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ у населения наступила после Майдана ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:28

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:
  Джон написав: почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..
PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..



Для аренды недвиги - нужно жить в правовом поле, что бы такое существовало в стране. У нас в Днепре - знаю случаи при сдаче недвиги - когда убытки больше прибылей. В последнем случае дом сдавали - так арендаторы не хотели выселяться, чуть ли не коноплю выращивали там и когда с трудом и боями их вытурили, то они ворота даже сняли - украли все что смогли увезти. В другом случае залили соседей внизу - у которых евроремонт и мебель дорогущие. Квартиранты - скрылись, а хозяевам теперь расхлебывать.
Так что сдача недвиги тот еще риск и гемор в наших условиях. Дети - разные,не все благополучные, хорошие, не все имеют достаток, и не очень то хорошо - повиснуть на детях по полной программе. Им тоже нужно жить , а живут у нас многие очень скромно. Редко дети-миллионеры попадаются :mrgreen: , у родителей средненького достатка. Нормально если дети вкладывают то, что вы в них вложили в своих детей - то есть в будущее, а не в стариков - в прошлое.

На форуме не обсуждают поправку Лозового. У меня такое впечатление, что ее специально замалчивают. Но проблема даже не в ней, а в каком-то постановлении тоже не старом- которое уже работает год-два. По нему всех умерших природной смертью от болезней и от старости в 90 лет , без признаков насилия - отправляют в морг на вскрытие - за счет родственников. Не могу найти это Постановление - но доят людей уже пару лет не слабо. И это Постановление тоже скрывают и найти его не возможно. Почему- в случае природной смерти последнее время к вам домой является не только - скорая и медики , что понятно и оправдано , но и следователь - представитель полиции ? Признаки насильственной смерти или просто обстоятельства смерти - определяет медик - а не полицай, у последнего знаний таких нет и он правомочен только собирать инфу бытовую по преступлению, если таковое было. Если признаков преступления нет, медики не выявили - то полицай даже в дом не должен заходить. Не имеет права, если нет преступления. Ну а Лозовой - то вообще - кроме полиции - как сейчас - родне умершего природной смертью еще и перед судьей корячиться и платить ? Что за бред ? Я имею ввиду - не поправку Лозового - но более раннюю версию = когда к умершему природной смертью от долгой болезни старику 90 лет является с медиками полиция и шнырит по его квартире и тп ? У нас ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ у населения наступила после Майдана ?
Названия или номера постановления не приводите, ссылок никаких - опять набор выдумок и глупостей из желтой прессы и слухов, что о вскрытиях что об аренде - враньё, выдумки и страшилки. Сотни тысяч, если не миллионы, многие годы занимаются арендой, но вы нашли один пример каких-то дурачков и кошмарите
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:54

Faceless Постановление ищу - у нас районная поликлиника - пиарит это дело. Спросите своего участкового или семейного врача. Уже несколько месяцев - а то и пару лет - справка о естественной смерти только через полицию и принудительное вскрытие за счет родственников. Но пока было это без судьи. Кстати помогите найти это постановление и спросите своего участкового врача про такую ситуацию. У нас в поликлинике семейный врач еще еще и всех стариков запугивает - "не дадим справку о смерти" вашим родственникам . Кстати уже больше года такое. До поправки Лозового.

Что касается сдачи недвиги - и преступности в Украине - то ведь у нас преступников не наказывают и не сажают, только данью облагают, если смогут. Постоянно в новостях показывают как задержали коррупционера , убийцу и тп. Через пол года его отпускают и ничего - не сажают, не конфискуют. Преступники ничего не боятся - в крайнем случае поделятся награбленным. Это ж все знают и видят по ТВ.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:29

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:Faceless Постановление ищу - у нас районная поликлиника - пиарит это дело. Спросите своего участкового или семейного врача. Уже несколько месяцев - а то и пару лет - справка о естественной смерти только через полицию и принудительное вскрытие за счет родственников. Но пока было это без судьи. Кстати помогите найти это постановление и спросите своего участкового врача про такую ситуацию. У нас в поликлинике семейный врач еще еще и всех стариков запугивает - "не дадим справку о смерти" вашим родственникам . Кстати уже больше года такое. До поправки Лозового.

Что касается сдачи недвиги - и преступности в Украине - то ведь у нас преступников не наказывают и не сажают, только данью облагают, если смогут. Постоянно в новостях показывают как задержали коррупционера , убийцу и тп. Через пол года его отпускают и ничего - не сажают, не конфискуют. Преступники ничего не боятся - в крайнем случае поделятся награбленным. Это ж все знают и видят по ТВ.


Ни с чем подобным (правда, более года назад) при похоронах не сталкивались (это не в Киеве было), и ни о чем подобно ни разу не слышал. Потому даже не представляю о каком постановлении речь и есть ли вообще такое.

Касательно аренды - меньше смотрите ТВ. Работа у них такая, кошмарить. А уж тем более не надо транслировать все что по тв насмотрелись. Риски, конечно, есть, но вы их преувеличиваете на два порядка
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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