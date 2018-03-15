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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:56

  Джон написав: почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..
PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..



Для аренды недвиги - нужно жить в правовом поле, что бы такое существовало в стране. У нас в Днепре - знаю случаи при сдаче недвиги - когда убытки больше прибылей. В последнем случае дом сдавали - так арендаторы не хотели выселяться, чуть ли не коноплю выращивали там и когда с трудом и боями их вытурили, то они ворота даже сняли - украли все что смогли увезти. В другом случае залили соседей внизу - у которых евроремонт и мебель дорогущие. Квартиранты - скрылись, а хозяевам теперь расхлебывать.
Так что сдача недвиги тот еще риск и гемор в наших условиях. Дети - разные,не все благополучные, хорошие, не все имеют достаток, и не очень то хорошо - повиснуть на детях по полной программе. Им тоже нужно жить , а живут у нас многие очень скромно. Редко дети-миллионеры попадаются :mrgreen: , у родителей средненького достатка. Нормально если дети вкладывают то, что вы в них вложили в своих детей - то есть в будущее, а не в стариков - в прошлое.

На форуме не обсуждают поправку Лозового. У меня такое впечатление, что ее специально замалчивают. Но проблема даже не в ней, а в каком-то постановлении тоже не старом- которое уже работает год-два. По нему всех умерших природной смертью от болезней и от старости в 90 лет , без признаков насилия - отправляют в морг на вскрытие - за счет родственников. Не могу найти это Постановление - но доят людей уже пару лет не слабо. И это Постановление тоже скрывают и найти его не возможно. Почему- в случае природной смерти последнее время к вам домой является не только - скорая и медики , что понятно и оправдано , но и следователь - представитель полиции ? Признаки насильственной смерти или просто обстоятельства смерти - определяет медик - а не полицай, у последнего знаний таких нет и он правомочен только собирать инфу бытовую по преступлению, если таковое было. Если признаков преступления нет, медики не выявили - то полицай даже в дом не должен заходить. Не имеет права, если нет преступления. Ну а Лозовой - то вообще - кроме полиции - как сейчас - родне умершего природной смертью еще и перед судьей корячиться и платить ? Что за бред ? Я имею ввиду - не поправку Лозового - но более раннюю версию = когда к умершему природной смертью от долгой болезни старику 90 лет является с медиками полиция и шнырит по его квартире и тп ? У нас ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ у населения наступила после Майдана ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:28

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:
  Джон написав: почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..
PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..



Для аренды недвиги - нужно жить в правовом поле, что бы такое существовало в стране. У нас в Днепре - знаю случаи при сдаче недвиги - когда убытки больше прибылей. В последнем случае дом сдавали - так арендаторы не хотели выселяться, чуть ли не коноплю выращивали там и когда с трудом и боями их вытурили, то они ворота даже сняли - украли все что смогли увезти. В другом случае залили соседей внизу - у которых евроремонт и мебель дорогущие. Квартиранты - скрылись, а хозяевам теперь расхлебывать.
Так что сдача недвиги тот еще риск и гемор в наших условиях. Дети - разные,не все благополучные, хорошие, не все имеют достаток, и не очень то хорошо - повиснуть на детях по полной программе. Им тоже нужно жить , а живут у нас многие очень скромно. Редко дети-миллионеры попадаются :mrgreen: , у родителей средненького достатка. Нормально если дети вкладывают то, что вы в них вложили в своих детей - то есть в будущее, а не в стариков - в прошлое.

На форуме не обсуждают поправку Лозового. У меня такое впечатление, что ее специально замалчивают. Но проблема даже не в ней, а в каком-то постановлении тоже не старом- которое уже работает год-два. По нему всех умерших природной смертью от болезней и от старости в 90 лет , без признаков насилия - отправляют в морг на вскрытие - за счет родственников. Не могу найти это Постановление - но доят людей уже пару лет не слабо. И это Постановление тоже скрывают и найти его не возможно. Почему- в случае природной смерти последнее время к вам домой является не только - скорая и медики , что понятно и оправдано , но и следователь - представитель полиции ? Признаки насильственной смерти или просто обстоятельства смерти - определяет медик - а не полицай, у последнего знаний таких нет и он правомочен только собирать инфу бытовую по преступлению, если таковое было. Если признаков преступления нет, медики не выявили - то полицай даже в дом не должен заходить. Не имеет права, если нет преступления. Ну а Лозовой - то вообще - кроме полиции - как сейчас - родне умершего природной смертью еще и перед судьей корячиться и платить ? Что за бред ? Я имею ввиду - не поправку Лозового - но более раннюю версию = когда к умершему природной смертью от долгой болезни старику 90 лет является с медиками полиция и шнырит по его квартире и тп ? У нас ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ у населения наступила после Майдана ?
Названия или номера постановления не приводите, ссылок никаких - опять набор выдумок и глупостей из желтой прессы и слухов, что о вскрытиях что об аренде - враньё, выдумки и страшилки. Сотни тысяч, если не миллионы, многие годы занимаются арендой, но вы нашли один пример каких-то дурачков и кошмарите
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:54

Faceless Постановление ищу - у нас районная поликлиника - пиарит это дело. Спросите своего участкового или семейного врача. Уже несколько месяцев - а то и пару лет - справка о естественной смерти только через полицию и принудительное вскрытие за счет родственников. Но пока было это без судьи. Кстати помогите найти это постановление и спросите своего участкового врача про такую ситуацию. У нас в поликлинике семейный врач еще еще и всех стариков запугивает - "не дадим справку о смерти" вашим родственникам . Кстати уже больше года такое. До поправки Лозового.

Что касается сдачи недвиги - и преступности в Украине - то ведь у нас преступников не наказывают и не сажают, только данью облагают, если смогут. Постоянно в новостях показывают как задержали коррупционера , убийцу и тп. Через пол года его отпускают и ничего - не сажают, не конфискуют. Преступники ничего не боятся - в крайнем случае поделятся награбленным. Это ж все знают и видят по ТВ.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:29

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:Faceless Постановление ищу - у нас районная поликлиника - пиарит это дело. Спросите своего участкового или семейного врача. Уже несколько месяцев - а то и пару лет - справка о естественной смерти только через полицию и принудительное вскрытие за счет родственников. Но пока было это без судьи. Кстати помогите найти это постановление и спросите своего участкового врача про такую ситуацию. У нас в поликлинике семейный врач еще еще и всех стариков запугивает - "не дадим справку о смерти" вашим родственникам . Кстати уже больше года такое. До поправки Лозового.

Что касается сдачи недвиги - и преступности в Украине - то ведь у нас преступников не наказывают и не сажают, только данью облагают, если смогут. Постоянно в новостях показывают как задержали коррупционера , убийцу и тп. Через пол года его отпускают и ничего - не сажают, не конфискуют. Преступники ничего не боятся - в крайнем случае поделятся награбленным. Это ж все знают и видят по ТВ.


Ни с чем подобным (правда, более года назад) при похоронах не сталкивались (это не в Киеве было), и ни о чем подобно ни разу не слышал. Потому даже не представляю о каком постановлении речь и есть ли вообще такое.

Касательно аренды - меньше смотрите ТВ. Работа у них такая, кошмарить. А уж тем более не надо транслировать все что по тв насмотрелись. Риски, конечно, есть, но вы их преувеличиваете на два порядка
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:48

kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 05:15

Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.
awm111
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 06:18

  awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.


Не хотите ли и все сделанное этими "бывшими строителями коммунизма" тоже до основания разрушить? А то как пользоваться их трудами, так очередь из таких "справедливых", а как копейки вынуть старым и больным, то лучше их в расход.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 06:21

  Джон написав:почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды.


Не только в богатейшей Австралии есть пособие по старости, но и в Израиле нашим репатриантам не имеющим ни одного дня стажа работы платят женщинам с 62, мужчинам с 67 пособие по старости около 500 баксов.Жить на них там,конечно, можно более чем скромно,вернее,на одно пособие в принципе один не проживет,но на 2 уже можно существовать.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 06:41

Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.
awm111
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