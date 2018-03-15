Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:56

Джон написав: почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..

PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа.. почему не сделать как в Австралии например - 65 лет и гражданин или если долго прожил имеешь пенсию.. нет привязки к стажу..хочешь больше? Привет частные страховые и пенсионные фонды..Есть стаж сидишь нищий на копейки нет стажа тоже бомж.. ложить на депо? Сожрет инфляция...Аренда недвиги и помощь детей разве что как вариант пассивного дохода на старости..PS Я думаю кто пообещает перед выборами отменить этот пенсионный закон-убийцу пенсов тот и получит те голоса у которых не хватает стажа..

Для аренды недвиги - нужно жить в правовом поле, что бы такое существовало в стране. У нас в Днепре - знаю случаи при сдаче недвиги - когда убытки больше прибылей. В последнем случае дом сдавали - так арендаторы не хотели выселяться, чуть ли не коноплю выращивали там и когда с трудом и боями их вытурили, то они ворота даже сняли - украли все что смогли увезти. В другом случае залили соседей внизу - у которых евроремонт и мебель дорогущие. Квартиранты - скрылись, а хозяевам теперь расхлебывать.Так что сдача недвиги тот еще риск и гемор в наших условиях. Дети - разные,не все благополучные, хорошие, не все имеют достаток, и не очень то хорошо - повиснуть на детях по полной программе. Им тоже нужно жить , а живут у нас многие очень скромно. Редко дети-миллионеры попадаются, у родителей средненького достатка. Нормально если дети вкладывают то, что вы в них вложили в своих детей - то есть в будущее, а не в стариков - в прошлое.На форуме не обсуждают поправку Лозового. У меня такое впечатление, что ее специально замалчивают. Но проблема даже не в ней, а в каком-то постановлении тоже не старом- которое уже работает год-два. По нему всех умерших природной смертью от болезней и от старости в 90 лет , без признаков насилия - отправляют в морг на вскрытие - за счет родственников. Не могу найти это Постановление - но доят людей уже пару лет не слабо. И это Постановление тоже скрывают и найти его не возможно. Почему- в случае природной смерти последнее время к вам домой является не только - скорая и медики , что понятно и оправдано , но и следователь - представитель полиции ? Признаки насильственной смерти или просто обстоятельства смерти - определяет медик - а не полицай, у последнего знаний таких нет и он правомочен только собирать инфу бытовую по преступлению, если таковое было. Если признаков преступления нет, медики не выявили - то полицай даже в дом не должен заходить. Не имеет права, если нет преступления. Ну а Лозовой - то вообще - кроме полиции - как сейчас - родне умершего природной смертью еще и перед судьей корячиться и платить ? Что за бред ? Я имею ввиду - не поправку Лозового - но более раннюю версию = когда к умершему природной смертью от долгой болезни старику 90 лет является с медиками полиция и шнырит по его квартире и тп ? У нас ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ у населения наступила после Майдана ?