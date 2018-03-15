Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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awm111 написав:Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.
Ничего подобного. Это вы, "справедливый", живете в домах построенных этими "строителями коммунизма", ездите по дорогам и мостам уложенных ими, пользуетесь электричеством,газом, водопроводом,канализацией и т.д. которые тоже сделали они, а вы кроме как переименовывать сделанное ими ни на что неспособны.
Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?