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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:42

  slavek написав:
  awm111 написав:Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.


Ничего подобного.
Это вы, "справедливый", живете в домах построенных этими "строителями коммунизма", ездите по дорогам и мостам уложенных ими, пользуетесь электричеством,газом, водопроводом,канализацией и т.д. которые тоже сделали они, а вы кроме как переименовывать сделанное ими ни на что неспособны.

Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?
awm111
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:28

awm111

А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ratatui
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