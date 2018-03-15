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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:42

  slavek написав:
  awm111 написав:Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.


Ничего подобного.
Это вы, "справедливый", живете в домах построенных этими "строителями коммунизма", ездите по дорогам и мостам уложенных ими, пользуетесь электричеством,газом, водопроводом,канализацией и т.д. которые тоже сделали они, а вы кроме как переименовывать сделанное ими ни на что неспособны.

Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?
awm111
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:28

awm111

А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:58

  111111111 написав:...в итоге ты всю жизнь платишь, а в старости имеешь пенсию 50 баксов! )))

Поздравляю, это самая короткая и точная формулировка нашего государства. Браво.
Жаль не все это понимают. Зайдите в любую ветку по легализации евроблях и Вы увидите, как людям НРАВИТСЯ платить государству свои кровные деньги просто за воздух, им нравиться просто отдавать, то что они заработали, не получая взамен от государства ровным счётом НИЧЕГО.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:11

  Ratatui написав:awm111

А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.

Ездишь ты тут по ушам. Твое трехклассное образование не позволяет тебе нагуглить, сколько служит асфальтированная дорого, как часто делают капремонт ,не говоря уже про расширение. Комуняки не делали нихрена. Только болтали на партсобранияз,да воровали на западе чертежи. По которым кривыми руками делали говнотовары
awm111
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:28

awm111 я вижу, Вы еще не оклемались от "буиитокадаражать" с ветки о недвижимости. Такая каша в голове! :shock:
BIGor
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