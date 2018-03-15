Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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awm111 написав:Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.
Ничего подобного. Это вы, "справедливый", живете в домах построенных этими "строителями коммунизма", ездите по дорогам и мостам уложенных ими, пользуетесь электричеством,газом, водопроводом,канализацией и т.д. которые тоже сделали они, а вы кроме как переименовывать сделанное ими ни на что неспособны.
Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?
111111111 написав:...в итоге ты всю жизнь платишь, а в старости имеешь пенсию 50 баксов! )))
Поздравляю, это самая короткая и точная формулировка нашего государства. Браво. Жаль не все это понимают. Зайдите в любую ветку по легализации евроблях и Вы увидите, как людям НРАВИТСЯ платить государству свои кровные деньги просто за воздух, им нравиться просто отдавать, то что они заработали, не получая взамен от государства ровным счётом НИЧЕГО.
А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ездишь ты тут по ушам. Твое трехклассное образование не позволяет тебе нагуглить, сколько служит асфальтированная дорого, как часто делают капремонт ,не говоря уже про расширение. Комуняки не делали нихрена. Только болтали на партсобранияз,да воровали на западе чертежи. По которым кривыми руками делали говнотовары
Когда ольгинским троллям,типа биигоря нечего сказать , они начинают нести околесицу про кашу ,про другие ветки. Лишь бы зафлудить обсуждение и обвалять всех в дерьме. Это классическая кремлеботовская методичка. Не такли гомоигорь?
awm111 Не зміг не залогінитися, щоби подякувати Про "біосміття" трохи грубо, але загалом справедливо. Коли "нормальної держави" фактично не існує, нація ("народ, що заселяє територію") на межі вимирання (кращі "звалюють" а старих і нездатних "треба чимось годувати"), то ніякі "солідарні пенсії" і показова турбота неіснуючої державної системи (про пенсіонерів тощо) є неможливі в принципі, а всі спроби щось таке створити повертаються жахливими збоченнями, що тільки погіршують ситуацію (ту ж залежність від мвф-івської мафії). Ще щодо "пенсій" - мудрі (чи то ще "святі") індивіди взагалі вмирають "здоровими" (і, що важливо, вчасно - ні раніше, ні пізніше, ніж потрібно "для всього світу"), легкою смертю яку,дехто, можуть ще й передбачити (не створюючи проблем ні собі, ні родині, ані ще комусь); решта, у кого менше тями-щастя, можуть або вкладати в адекватних ("здорових-вдячних-успішних") нащадків, або у якісь відносно стабільні статки-майно. Решта від решти, що не змогли ні першого, ні другого, ні третього, "заслуговують на те, що заслужили". (Ольґінскіє, аля "нащадок нкв-диста" "slavek", "ґонят пурґу" про ностальгію до совка, яку тут просто нікому із нормальних, тобто величезної більшості "неботів", зрозуміти й розділити Можна було б не зважати, але ж флуд, забирай дідbко...)
Востаннє редагувалось verano_porteno в Суб 17 бер, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.
а что мешает начать с себя?
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awm111 написав: Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?
Почему-то все свидетели покращень когда ответить нечего начинают хамить и рассказывать про чужое образование в надежде что оппонент начнет отвечать тем же и его забанят услужливые модеры этого форума. Так вот,неуважаемый, я работаю строителем почти 40 лет получив очень хорошее советское образование в институте и аспирантуре и поэтому прекрасно знаю изнутри цену нынешнему жилью и вашим инвестициям в него. Вся нынешняя инфраструктура была построена именно при СССР, сейчас она находится в аварийном состоянии и только теплые зимы пока спасают Украину от новых Алчевсков,но это ненадолго. Строительство дорог ни в какое сравнение не идет с тем что было при СССР.От того, что в столице и некоторых городах миллионниках катаются дорогие машины, понастроены свечки и ТРЦ без социальной инфраструктуры меркнет в сравнении с долгами которые Украина нахваталась как барбоска блох. "Оккупационный режим" создавал заводы,НИИ,учебные институты ныне или разрушенные,или превратившиеся в пародию.Это отмечали еще в 70-х годах прошлого века даже дружившие с головой старики-западенцы говорившие что русский пан краще польского.