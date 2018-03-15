RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:42

  slavek написав:
  awm111 написав:Плоды этих строителей пожимает в АТО. В СБОРИЩАХ КРОВОСИСЬ мусоров с прокурорскими и люмпенизированым госвом.


Ничего подобного.
Это вы, "справедливый", живете в домах построенных этими "строителями коммунизма", ездите по дорогам и мостам уложенных ими, пользуетесь электричеством,газом, водопроводом,канализацией и т.д. которые тоже сделали они, а вы кроме как переименовывать сделанное ими ни на что неспособны.

Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?
awm111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 17.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:28

awm111

А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:58

  111111111 написав:...в итоге ты всю жизнь платишь, а в старости имеешь пенсию 50 баксов! )))

Поздравляю, это самая короткая и точная формулировка нашего государства. Браво.
Жаль не все это понимают. Зайдите в любую ветку по легализации евроблях и Вы увидите, как людям НРАВИТСЯ платить государству свои кровные деньги просто за воздух, им нравиться просто отдавать, то что они заработали, не получая взамен от государства ровным счётом НИЧЕГО.
LutsMan
 
Повідомлень: 397
З нами з: 10.06.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:11

  Ratatui написав:awm111

А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.

Ездишь ты тут по ушам. Твое трехклассное образование не позволяет тебе нагуглить, сколько служит асфальтированная дорого, как часто делают капремонт ,не говоря уже про расширение. Комуняки не делали нихрена. Только болтали на партсобранияз,да воровали на западе чертежи. По которым кривыми руками делали говнотовары
awm111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 17.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:28

awm111 я вижу, Вы еще не оклемались от "буиитокадаражать" с ветки о недвижимости. Такая каша в голове! :shock:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 19.09.10
Подякував: 319 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:48

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

Когда ольгинским троллям,типа биигоря нечего сказать , они начинают нести околесицу про кашу ,про другие ветки. Лишь бы зафлудить обсуждение и обвалять всех в дерьме. Это классическая кремлеботовская методичка. Не такли гомоигорь?
awm111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 17.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:21

awm111
Не зміг не залогінитися, щоби подякувати :-)
Про "біосміття" трохи грубо, але загалом справедливо. Коли "нормальної держави" фактично не існує, нація ("народ, що заселяє територію") на межі вимирання (кращі "звалюють" а старих і нездатних "треба чимось годувати"), то ніякі "солідарні пенсії" і показова турбота неіснуючої державної системи (про пенсіонерів тощо) є неможливі в принципі, а всі спроби щось таке створити повертаються жахливими збоченнями, що тільки погіршують ситуацію (ту ж залежність від мвф-івської мафії). Ще щодо "пенсій" - мудрі (чи то ще "святі") індивіди взагалі вмирають "здоровими" (і, що важливо, вчасно - ні раніше, ні пізніше, ніж потрібно "для всього світу"), легкою смертю яку,дехто, можуть ще й передбачити (не створюючи проблем ні собі, ні родині, ані ще комусь); решта, у кого менше тями-щастя, можуть або вкладати в адекватних ("здорових-вдячних-успішних") нащадків, або у якісь відносно стабільні статки-майно. Решта від решти, що не змогли ні першого, ні другого, ні третього, "заслуговують на те, що заслужили".
(Ольґінскіє, аля "нащадок нкв-диста" "slavek", "ґонят пурґу" про ностальгію до совка, яку тут просто нікому із нормальних, тобто величезної більшості "неботів", зрозуміти й розділити :D Можна було б не зважати, але ж флуд, забирай дідbко...)
Востаннє редагувалось verano_porteno в Суб 17 бер, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
verano_porteno
 
Повідомлень: 240
З нами з: 23.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:21

  awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.

а что мешает начать с себя?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:32

  awm111 написав: Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?


Почему-то все свидетели покращень когда ответить нечего начинают хамить и рассказывать про чужое образование в надежде что оппонент начнет отвечать тем же и его забанят услужливые модеры этого форума.
Так вот,неуважаемый, я работаю строителем почти 40 лет получив очень хорошее советское образование в институте и аспирантуре и поэтому прекрасно знаю изнутри цену нынешнему жилью и вашим инвестициям в него.
Вся нынешняя инфраструктура была построена именно при СССР, сейчас она находится в аварийном состоянии и только теплые зимы пока спасают Украину от новых Алчевсков,но это ненадолго.
Строительство дорог ни в какое сравнение не идет с тем что было при СССР.От того, что в столице и некоторых городах миллионниках катаются дорогие машины, понастроены свечки и ТРЦ без социальной инфраструктуры меркнет в сравнении с долгами которые Украина нахваталась как барбоска блох.
"Оккупационный режим" создавал заводы,НИИ,учебные институты ныне или разрушенные,или превратившиеся в пародию.Это отмечали еще в 70-х годах прошлого века даже дружившие с головой старики-западенцы говорившие что русский пан краще польского.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4532
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів може стати першим обласним центром України без...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 07:29
8 419
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 01:34
Tegularius
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 15:00
20 1230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 16:04
Contortum
У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ
R2 » Чет 15 бер, 2018 17:39
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:52
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54636)
17.03.2018 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.