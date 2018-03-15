Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 11:32

awm111 написав: Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил? Ровно наоборот. Вы врете, по методичкам из кремля. Живу я в доме построенном за мои инвестиции. Езжу по дорогам которые построила независимая Украина. Если б не ваши три класса образования,вы бы знали сколько служит дорога и как часто ее надо ремонтировать и строить новую. Ваша дремучая тупость приписывает все нынешние достижения Украины комуняцким у***. Обида на абсолютно верные переименования улиц названных (оккупационным совдеповским режимом) в честь палачей Украинского народа,выдает в вас свинособаку,потомка нквдшных палачей. Место ваше в колонии общего режима. Я доступно изложил?

Почему-то все свидетели покращень когда ответить нечего начинают хамить и рассказывать про чужое образование в надежде что оппонент начнет отвечать тем же и его забанят услужливые модеры этого форума.Так вот,неуважаемый, я работаю строителем почти 40 лет получив очень хорошее советское образование в институте и аспирантуре и поэтому прекрасно знаю изнутри цену нынешнему жилью и вашим инвестициям в него.Вся нынешняя инфраструктура была построена именно при СССР, сейчас она находится в аварийном состоянии и только теплые зимы пока спасают Украину от новых Алчевсков,но это ненадолго.Строительство дорог ни в какое сравнение не идет с тем что было при СССР.От того, что в столице и некоторых городах миллионниках катаются дорогие машины, понастроены свечки и ТРЦ без социальной инфраструктуры меркнет в сравнении с долгами которые Украина нахваталась как барбоска блох."Оккупационный режим" создавал заводы,НИИ,учебные институты ныне или разрушенные,или превратившиеся в пародию.Это отмечали еще в 70-х годах прошлого века даже дружившие с головой старики-западенцы говорившие что русский пан краще польского.