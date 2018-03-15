Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ездишь ты тут по ушам. Твое трехклассное образование не позволяет тебе нагуглить, сколько служит асфальтированная дорого, как часто делают капремонт ,не говоря уже про расширение. Комуняки не делали нихрена. Только болтали на партсобранияз,да воровали на западе чертежи. По которым кривыми руками делали говнотовары
Т.е. вместо того, чтобы конкретно назвать оппоненту дороги построенные (именно построенные, а не подлатанные) с 1991 г., вы начинаете именно "ездить по ушам". Хороший аргумент с вашей стороны.
И, как написал Тракторист, покажите личный пример - отправьте "в расход" своих родителей, родителей жены, прочих родственников, мотивируя тем, что они уже "биомусор" и "наследие совка". Ну и готовьтесь к тому, что ваши дети точно так же отправят вас, как "биомусор" "в расход" - это будет справедливо с их стороны, т.к. они будут следовать принципам своего отца.
А какие дороги построила независимая Украина? Киев-Одесса да, но и она уже развалилась.А так вы бедолага по совковым дорогам катаетесь.
Ездишь ты тут по ушам. Твое трехклассное образование не позволяет тебе нагуглить, сколько служит асфальтированная дорого, как часто делают капремонт ,не говоря уже про расширение. Комуняки не делали нихрена. Только болтали на партсобранияз,да воровали на западе чертежи. По которым кривыми руками делали говнотовары
Т.е. вместо того, чтобы конкретно назвать оппоненту дороги построенные (именно построенные, а не подлатанные) с 1991 г., вы начинаете именно "ездить по ушам". Хороший аргумент с вашей стороны.
И, как написал Тракторист, покажите личный пример - отправьте "в расход" своих родителей, родителей жены, прочих родственников, мотивируя тем, что они уже "биомусор" и "наследие совка". Ну и готовьтесь к тому, что ваши дети точно так же отправят вас, как "биомусор" "в расход" - это будет справедливо с их стороны, т.к. они будут следовать принципам своего отца.
Хе :-) "дискусію" (розігнану хрємлядями) про дороги добре ілюструє "бородатий анєк" про німця, що, вдвідавши совок, спитав "чого у вас такі погані дороги", і йому відповіли "які зробили, як зробили,( перед тим як уйти у другу світову), такі й маємо (тому й нєф. "вопрашать"). Дуже добре пам'ятаю, які були у совку дороги - їх не було більше (їх було дуже мало; хоч і транспорту було значно менше, де були дуже потрібні, їх часто не було), і якість їх була ну ніяк не кращою (аніж зараз десь будують чи "латають"-розширюють); особливо якщо зважити на факт, що у совку і близько не було стільки й такого важкого транспорту, як зараз, із _забороненим_ навантаженням на вісь. (На будівництві доріг крадуть, доріг будують недостатньо, але те, що найпершою причиною руйнування дорожного покриття, глибоких ям і "колій у спеку" є саме безлад у перевезеннях, якто несчисленні перевантажені "сорокатонники", у хрємлядьських методичках звісно що згадувати не будуть).
verano_porteno Аналогичный вопрос - вместо увода в сторону рассказом о "сорокатонниках", назовите дороги, построенные с 0 с 1991 г. по настоящее время. Именно построенные, т.к. "расширенные" или "подлатанные", это те же, построенные ранее "совком".
Из "совковой" украинской Википедии:
Протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169,5 тис. км. ... Найінтенсивнішими темпами дороги будувались у 60—70-і роки XX сторіччя. ... До кінця 80-х років загальна мережа автомобільних доріг в Україні була фактично збудована. ... Протягом 1990–2010 рр. їх протяжність практично не збільшувалася. ... У 2012 році Україна посіла 133-тє місце зі 148 у рейтингу американських дослідників, які запитали водіїв півтори сотні країн світу, чи задоволені вони своїми дорогами[2].
Идеальные дороги для Украины: сколько отремонтировали и построили 31 августа 2017 ... А общая сеть дорог, за которые отвечает Укравтодор, составляет 170 тысяч км. ... Как свидетельствует статистика Укравтодора, за последние 6 лет строительство и реконструкция дорог за средства государственного бюджета осуществлялись в таких объемах: 2010 год – 68 км; 2011 – 98 км; 2012 – 13 км; 2013 – 5 км. С 2014 года реконструкция и строительство за средства государственного бюджета не проводились.