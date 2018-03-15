Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 13:42

slavek написав: awm111 написав: Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо. Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.



Не хотите ли и все сделанное этими "бывшими строителями коммунизма" тоже до основания разрушить? А то как пользоваться их трудами, так очередь из таких "справедливых", а как копейки вынуть старым и больным, то лучше их в расход. Не хотите ли и все сделанное этими "бывшими строителями коммунизма" тоже до основания разрушить? А то как пользоваться их трудами, так очередь из таких "справедливых", а как копейки вынуть старым и больным, то лучше их в расход.

Речи - типа " пережитков коммунизма лишить пенсии, они коммунистический биомусор" - изобличают тех, кто людей прошлого поколения ограбил. Факт - - что все что создано в Украине и что мы имеем - создано этим якобы "биомусором", и дороги, и академии, и школы , и театры и поликлиники и аэропорты, заводы, вся промышленность - все буквально, так якобы "новые" им еще претензии предъявляют - что дороги плохие. На много легче заасфальтировать готовую дорогу, а вот проложить тракт - вырубить кусты , деревья - выровнять полотно дороги под асфальт - вот где титанический труд , но "новые" за 27 лет не могут даже асфальт обновить ВСЕГО ЛИШЬ!!!! Именно те кто сегодня продает на металлом стариками созданное и живет в домах , стариками построенных - это типа " арийцы" хотят уничтожить ограбленных ими людей.