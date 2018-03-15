Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 14:59

Майже всі автомобільні шляхи України проходять через населені пункти, що не відповідає вимогам до міжнародних транспортних коридорів, адже призводить до обмеження швидкості руху автомобільного транспорту.

Нацисты, пришедшие к власти в начале 1933 года, уже 1 мая приняли решение о начале работ по созданию новых автомобильных дорог.

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Строительство автобанов продвигалось успешно: если в 1935 году было сдано всего 108 км, то уже на следующий год – 979.

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К концу 1943 года общая протяженность автобанов составляла 3 896 км.

И что нового вы открыли?Да, "совковые" дороги не были рассчитаны на 40-тонники, т.к. их тогда не было. Но что мешает- строить дороги рассчитанные на них? Ответ на поверхности - нет денег, т.к. заложенный в стоимость бензина "дорожный сбор" уходит в госбюджет и "растворяется" в нем вместо целевого использования, а перевозчики хотят лишь пользоваться, но не вкладываться в постройку соотв. дорог- дорожным службам запрещать (установкой соотв. знаков), а полиции строго контролировать выполнение этих требований, с наложением на нарушителей таких штрафов, чтобы сами перевозчики отказались от использования 40-тонников? Или сами строили (вскладчину) дороги пригодные для них27-й год Украина самостоятельное государство. За это время вполне было возможно (при желании) построить.Всего 11 лет иP.S. Обращайтесь к незнакомым лично вам людям так, как принято на форуме. Что-то не припомню, чтобы я с вами на брудершафт пил.