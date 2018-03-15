Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.
а что мешает начать с себя?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Хе :-) "дискусію" (розігнану хрємлядями) про дороги добре ілюструє "бородатий анєк" про німця, що, вдвідавши совок, спитав "чого у вас такі погані дороги", і йому відповіли "які зробили, як зробили,( перед тим як уйти у другу світову), такі й маємо (тому й нєф. "вопрашать"). Дуже добре пам'ятаю, які були у совку дороги - їх не було більше (їх було дуже мало; хоч і транспорту було значно менше, де були дуже потрібні, їх часто не було), і якість їх була ну ніяк не кращою (аніж зараз десь будують чи "латають"-розширюють); особливо якщо зважити на факт, що у совку і близько не було стільки й такого важкого транспорту, як зараз, із _забороненим_ навантаженням на вісь. (На будівництві доріг крадуть, доріг будують недостатньо, але те, що найпершою причиною руйнування дорожного покриття, глибоких ям і "колій у спеку" є саме безлад у перевезеннях, якто несчисленні перевантажені "сорокатонники", у хрємлядьських методичках звісно що згадувати не будуть).
verano_porteno Аналогичный вопрос - вместо увода в сторону рассказом о "сорокатонниках", назовите дороги, построенные с 0 с 1991 г. по настоящее время. Именно построенные, т.к. "расширенные" или "подлатанные", это те же, построенные ранее "совком".
Из "совковой" украинской Википедии:
Протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169,5 тис. км. ... Найінтенсивнішими темпами дороги будувались у 60—70-і роки XX сторіччя. ... До кінця 80-х років загальна мережа автомобільних доріг в Україні була фактично збудована. ... Протягом 1990–2010 рр. їх протяжність практично не збільшувалася. ... У 2012 році Україна посіла 133-тє місце зі 148 у рейтингу американських дослідників, які запитали водіїв півтори сотні країн світу, чи задоволені вони своїми дорогами[2].
Идеальные дороги для Украины: сколько отремонтировали и построили 31 августа 2017 ... А общая сеть дорог, за которые отвечает Укравтодор, составляет 170 тысяч км. ... Как свидетельствует статистика Укравтодора, за последние 6 лет строительство и реконструкция дорог за средства государственного бюджета осуществлялись в таких объемах: 2010 год – 68 км; 2011 – 98 км; 2012 – 13 км; 2013 – 5 км. С 2014 года реконструкция и строительство за средства государственного бюджета не проводились.
awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.
Не хотите ли и все сделанное этими "бывшими строителями коммунизма" тоже до основания разрушить? А то как пользоваться их трудами, так очередь из таких "справедливых", а как копейки вынуть старым и больным, то лучше их в расход.
Речи - типа " пережитков коммунизма лишить пенсии, они коммунистический биомусор" - изобличают тех, кто людей прошлого поколения ограбил. Факт - - что все что создано в Украине и что мы имеем - создано этим якобы "биомусором", и дороги, и академии, и школы , и театры и поликлиники и аэропорты, заводы, вся промышленность - все буквально, так якобы "новые" им еще претензии предъявляют - что дороги плохие. На много легче заасфальтировать готовую дорогу, а вот проложить тракт - вырубить кусты , деревья - выровнять полотно дороги под асфальт - вот где титанический труд , но "новые" за 27 лет не могут даже асфальт обновить ВСЕГО ЛИШЬ!!!! Именно те кто сегодня продает на металлом стариками созданное и живет в домах , стариками построенных - это типа " арийцы" хотят уничтожить ограбленных ими людей.
awm111 написав:Я вообще предложил бы пенсии упразднить. Как и пф. Лет на 30. Постарел человек,не смог заработать себе доход ,биомусор никому не нужен,для чего его содержать? Дети пусть содержат или пассивный доход. Частный пф. Экономика без пф взлетит как на дрожжах. Обгоним и сингапур и США. Тогда и о пенсиях пусть думают. А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.
Не хотите ли и все сделанное этими "бывшими строителями коммунизма" тоже до основания разрушить? А то как пользоваться их трудами, так очередь из таких "справедливых", а как копейки вынуть старым и больным, то лучше их в расход.
Речи - типа " пережитков коммунизма лишить пенсии, они коммунистический биомусор" - изобличают тех, кто людей прошлого поколения ограбил. Факт - - что все что создано в Украине и что мы имеем - создано этим якобы "биомусором", и дороги, и академии, и школы , и театры и поликлиники и аэропорты, заводы, вся промышленность - все буквально, так якобы "новые" им еще претензии предъявляют - что дороги плохие. На много легче заасфальтировать готовую дорогу, а вот проложить тракт - вырубить кусты , деревья - выровнять полотно дороги под асфальт - вот где титанический труд , но "новые" за 27 лет не могут даже асфальт обновить ВСЕГО ЛИШЬ!!!! Именно те кто сегодня продает на металлом стариками созданное и живет в домах , стариками построенных - это типа " арийцы" хотят уничтожить ограбленных ими людей.
И опять вы врёте... Далеко не "все" сделано текущими пенсионерами Да и кем оно сделано, тоже не имеет значения. Не подарено ж. И "тракты" прокладывались эти ещё много поколений назад.
Хотя я не разделяю ни предложения ни риторики вышепроцитированного
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
yanyura Ось (тобі) цитата з тієї ж статті (із застарілою й неповною навіть для загального уявлення інформацією): "Майже всі автомобільні шляхи України проходять через населені пункти, що не відповідає вимогам до міжнародних транспортних коридорів, адже призводить до обмеження швидкості руху автомобільного транспорту." , зі статті, з якої ти вихопив те, що тобі зручно, і перекрутив як тобі зручно (для виправдання "соціалістічєскава лаґєря", в якому щось-колись нарешті побудували; і що врешті дружно усе разом накрилося "великим мідним тазом", бо так було збудовано, таким був передусім суспільний лад, і така була, досі недорозвалена, недоімперія з її "важдямі", терором і "чистками незгодних" (фактично найкращих генетично, якщо говорити про рівень організації-свідомості організмів загалом) ) читай краще тут: (і актуально, і змістовно, і будеш знати "до чого тут сорокатонники" і правила перевезення)
Да, "совковые" дороги не были рассчитаны на 40-тонники, т.к. их тогда не было. Но что мешает
- строить дороги рассчитанные на них? Ответ на поверхности - нет денег, т.к. заложенный в стоимость бензина "дорожный сбор" уходит в госбюджет и "растворяется" в нем вместо целевого использования, а перевозчики хотят лишь пользоваться, но не вкладываться в постройку соотв. дорог
- дорожным службам запрещать (установкой соотв. знаков), а полиции строго контролировать выполнение этих требований, с наложением на нарушителей таких штрафов, чтобы сами перевозчики отказались от использования 40-тонников? Или сами строили (вскладчину) дороги пригодные для них
Майже всі автомобільні шляхи України проходять через населені пункти, що не відповідає вимогам до міжнародних транспортних коридорів, адже призводить до обмеження швидкості руху автомобільного транспорту.
27-й год Украина самостоятельное государство. За это время вполне было возможно (при желании) построить.
Всего 11 лет и
Нацисты, пришедшие к власти в начале 1933 года, уже 1 мая приняли решение о начале работ по созданию новых автомобильных дорог. ... Строительство автобанов продвигалось успешно: если в 1935 году было сдано всего 108 км, то уже на следующий год – 979. ... К концу 1943 года общая протяженность автобанов составляла 3 896 км.
О чем вообще разговор, в этой стране все настроено что бы обобрать и поиметь каждого гражданина. Начиная с копеечной оплаты труда и заканчивая ценами и налогами, которые выше чем в соседних странах (только у нас минималка 100 евро, в Германии 1498 евро). Взамен этих налогов не дают НИЧЕГО. Дороги раздолбаны в хламину, без разметки, без освещения, без отбойников, если выжил, то молодец и отправляйся на СТО по импортные запчасти.