Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Хе"дискусію" (розігнану хрємлядями) про дороги добре ілюструє "бородатий анєк" про німця, що, вдвідавши совок, спитав "чого у вас такі погані дороги", і йому відповіли "які зробили, як зробили,( перед тим як уйти у другу світову), такі й маємо (тому й нєф. "вопрашать"). Дуже добре пам'ятаю, які були у совку дороги - їх не було більше (їх було дуже мало; хоч і транспорту було значно менше, де були дуже потрібні, їх часто не було), і якість їх була ну ніяк не кращою (аніж зараз десь будують чи "латають"-розширюють); особливо якщо зважити на факт, що у совку і близько не було стільки й такого важкого транспорту, як зараз, із _забороненим_ навантаженням на вісь. (На будівництві доріг крадуть, доріг будують недостатньо, але те, що найпершою причиною руйнування дорожного покриття, глибоких ям і "колій у спеку" є саме безлад у перевезеннях, якто несчисленні перевантажені "сорокатонники", у хрємлядьських методичках звісно що згадувати не будуть).