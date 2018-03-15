Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Огромная вам благодарность ! Как выяснилось это не закон - такой беззаконный антиконституционный - а подзаконный акт - приказ за подписью Луценко-Аваков-Супрун и он противоречит Конституции , и в корне - старому приказу от 2012 года , так же здравому смыслу. В приказе видна "скачка мыслей" - что есть признак болезни , а так же явные нарушения логического мышления.
в пункте 4 приказа - написано
1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:
здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....
виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.
Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!
Если полицаи не доверяют медикам - то как я могу их впускать в дом и лечиться у них ? Доверять им свою жизнь и здоровье ?!
Касательно Лозового - то после того как Аваков-Супрун-Луценко - сказали "А" - он просто сказал "Б". Я в принципе против его поправки - так как она задумана ! Но так как она НАПИСАНА - то попала в точку. Конечно же для того что бы лезть к людям в дом для полиции нужны ОСНОВАНИЯ - типа ордер на обыск к примеру от судьи. Беззаконие в Украине - меня беспокит. То что не соблюдается Конституция - крайне плохо и опасно. А уж написанные с признаками серьезной болезни приказы для полиции ....
Хотелось бы поднять тему в СМИ - и не как тему про "поправку Лозового" , а именно про приказ Авакова-Супрун-Луценко - что приказ этот преступен. И то что Лозовой потребовал защиты от этого приказа у судьи... вполне оправдано.Просто так сложилось, что Лозовой защиты требует только для криминальных дел, но вот о законопослушных кто позаботится ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 15:23, всього редагувалось 2 разів.
verano_porteno написав:Хе "дискусію" (розігнану хрємлядями) про дороги добре ілюструє "бородатий анєк" про німця, що, вдвідавши совок, спитав "чого у вас такі погані дороги", і йому відповіли "які зробили, як зробили,( перед тим як уйти у другу світову), такі й маємо (тому й нєф. "вопрашать"). Дуже добре пам'ятаю, які були у совку дороги - їх не було більше (їх було дуже мало; хоч і транспорту було значно менше, де були дуже потрібні, їх часто не було), і якість їх була ну ніяк не кращою (аніж зараз десь будують чи "латають"-розширюють); особливо якщо зважити на факт, що у совку і близько не було стільки й такого важкого транспорту, як зараз, із _забороненим_ навантаженням на вісь. (На будівництві доріг крадуть, доріг будують недостатньо, але те, що найпершою причиною руйнування дорожного покриття, глибоких ям і "колій у спеку" є саме безлад у перевезеннях, якто несчисленні перевантажені "сорокатонники", у хрємлядьських методичках звісно що згадувати не будуть).
Дороги в СССР сильно отличались в разных республиках - в Белоруссии они были лучше чем в Украине,в Узбекистане лучше чем в Казахстане.Вспоминая клятый совок нынешние патриоты забывают о всеобщей электрификации когда к одному дому в Выжницком районе тянули 15 км лэп. Жкх и тогда была не в почете, но за 27 лет наступает просто коллапс,и никакие ТУ застройщикам на перекладку сетей ситуацию не спасут
kalinavalera1 написав: виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.
Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!
Если полицаи не доверяют медикам - то как я могу их впускать в дом и лечиться у них ? Доверять им свою жизнь и здоровье ?!
Касательно Лозового - то после того как Аваков-Супрун-Луценко - сказали "А" - он просто сказал "Б". Я в принципе против его поправки - так как она задумана ! Но так как она НАПИСАНА - то попала в точку. Конечно же для того что бы лезть к людям в дом для полиции нужны ОСНОВАНИЯ - типа ордер на обыск к примеру от судьи. Беззаконие в Украине - меня беспокит. То что не соблюдается Конституция - крайне плохо и опасно. А уж написанные с признаками серьезной болезни приказы для полиции ....
Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск? Обыкновенное подтверждение. Вполне разумно, вообще то. Нельзя же все отдать в ответственность одному человеку, тем более врач лишь констатирует смерть и может сделать вывод о причине смерти, но не может делать выводы о том, была ли она естесственной, насильственной или несчастным случаем. Хотел бы отметить, без вранья не обходится ни один ваш пост последнее время.
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Faceless написав:Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск?
Это вы постоянно врете. Но понятно - что ответить вам нечего. А что у нас участковые с медицинским образованием - и могут определить заболевания с летальным исходом ? Так им не положено в этой теме разбираться.
К чему тут несчастный случай приплели ? Это НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - совсем другое и участковый необходим. Если " несчастный случай " то будут "признаки насилия" - однозначно. А уж сам человек упал и ударился головой или его толкнули - тут нужно разбираться. И подозрение должно возникнуть. Кстати и принудительное вскрытие тут мало что покажет - если несчастный случай , а вот если было избиение - то будет много синяков и внешние признаки, но это уже не несчастный случай, а когда несчастный случай и признаки насилия - именно нужно расследование и опрос , может и обыск . Мне есть что сказать и по принудительному вскрытию тоже. В приказе речь - о смерти без признаков насилия. Если вы нормальный украинец и заинтересованы в благополучии украинцев - то такие полицейские приказы должны вызывать у вас негодование. Даже вы не различаете смерть естественную и со следами насилия. Что взять с полицая с образованием "средняя школа" ? Понятно же - что есть ли следы насилия должны определять медики. А если есть - тогда к полицейским - определять был ли несчастный случай или намерение злое ? Но тут уже есть ОСНОВАНИЯ - к примеру синяки, повреждение кожи и тп. Включите здравый смысл.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск?
Это вы постоянно врете. Но понятно - что ответить вам нечего. А что у нас участковые с медицинским образованием - и могут определить заболевания с летальным исходом ? Так им не положено в этой теме разбираться.
К чему тут несчастный случай приплели ? Это НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - совсем другое и участковый необходим. Если " несчастный случай " то будут "признаки насилия" - однозначно. А уж сам человек упал и ударился головой или его толкнули - тут нужно разбираться. И подозрение должно возникнуть. Кстати и принудительное вскрытие тут мало что покажет - если несчастный случай , а вот если было избиение - то будет много синяков и внешние признаки, но это уже не несчастный случай, а когда несчастный случай и признаки насилия - именно нужно расследование и опрос , может и обыск . Мне есть что сказать и по принудительному вскрытию тоже. В приказе речь - о смерти без признаков насилия.
И опять враньё. Вы не можете уже остановиться. Участковый и не определяет заболевание. Он лишь должен подтвердить, что смерть была ненасильственная либо если это несчастный случай- то так и есть. В этом им и положено разбираться. И почти уверен что так во всем цивилизованном мире. Подтверждение участкового уменьшает вероятность того, что врач констатирует естесственную смерть при явных признаках противоположного. Вы же продолжаете выдумывать, врать - о каких-то обысках, обязательном вскрытии и прочих глупостях. Остановитесь уже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Как выяснилось это не закон - такой беззаконный антиконституционный - а подзаконный акт - приказ за подписью Луценко-Аваков-Супрун и он противоречит Конституции , и в корне - старому приказу от 2012 года , так же здравому смыслу.
Читаем 1-й абзац Приказа:
Відповідно до статті 238 Кримінального процесуального кодексу України, статей 71, 72 Основ законодавства України про охорону здоров'я... Кримінальний процесуальний кодекс України ...
Кримінальний процесуальнийо кодекс України ... Стаття 238. Огляд трупа
1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.
2. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи. ...
Основи законодавства України про охорону здоров'я ... Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи
Проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи призначається особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом у порядку, встановленому законодавством, для вирішення питань, що потребують спеціальних знань в сфері судової медицини або судової психіатрії.
Організаційне керівництво судово-медичною і судово-психіатричною службами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Патологоанатомічні розтини трупів проводяться з метою встановлення причин і механізмів смерті хворого.
В обов'язковому порядку патологоанатомічні розтини здійснюються при наявності підозри на насильницьку смерть, а також коли смерть хворого настала в закладі охорони здоров'я, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
За наявністю письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійного і відсутності підозри на насильницьку смерть, виходячи з релігійних та інших поважних мотивів, патологоанатомічний розтин може не проводитися.
Порядок проведення патологоанатомічного розтину визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
IV. Порядок дій уповноважених працівників органів та підрозділів Національної поліції ... виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку на місце події разом з лікарем, а у випадках, передбачених наказом № 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання (далі - Висновок), форма якого наведена у додатку до цього Порядку, до якого додаються фотознімки трупа та місця його виявлення. ... 2. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час огляду трупа (частини трупа) людини, що померла раптово або при нез'ясованих обставинах, а також трупа невстановленої особи на місце події виїжджають слідчо-оперативна група, працівники Експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності інші спеціалісти. ... 5. Обов’язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини трупів) людей:
з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;
смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах; смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;