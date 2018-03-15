Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

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kalinavalera1 написав: виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.
Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!
Если полицаи не доверяют медикам - то как я могу их впускать в дом и лечиться у них ? Доверять им свою жизнь и здоровье ?!
Касательно Лозового - то после того как Аваков-Супрун-Луценко - сказали "А" - он просто сказал "Б". Я в принципе против его поправки - так как она задумана ! Но так как она НАПИСАНА - то попала в точку. Конечно же для того что бы лезть к людям в дом для полиции нужны ОСНОВАНИЯ - типа ордер на обыск к примеру от судьи. Беззаконие в Украине - меня беспокит. То что не соблюдается Конституция - крайне плохо и опасно. А уж написанные с признаками серьезной болезни приказы для полиции ....
Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск? Обыкновенное подтверждение. Вполне разумно, вообще то. Нельзя же все отдать в ответственность одному человеку, тем более врач лишь констатирует смерть и может сделать вывод о причине смерти, но не может делать выводы о том, была ли она естесственной, насильственной или несчастным случаем. Хотел бы отметить, без вранья не обходится ни один ваш пост последнее время.
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Faceless написав:Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск?
Это вы постоянно врете. Но понятно - что ответить вам нечего. А что у нас участковые с медицинским образованием - и могут определить заболевания с летальным исходом ? Так им не положено в этой теме разбираться.
К чему тут несчастный случай приплели ? Это НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - совсем другое и участковый необходим. Если " несчастный случай " то будут "признаки насилия" - однозначно. А уж сам человек упал и ударился головой или его толкнули - тут нужно разбираться. И подозрение должно возникнуть. Кстати и принудительное вскрытие тут мало что покажет - если несчастный случай , а вот если было избиение - то будет много синяков и внешние признаки, но это уже не несчастный случай, а когда несчастный случай и признаки насилия - именно нужно расследование и опрос , может и обыск . Мне есть что сказать и по принудительному вскрытию тоже. В приказе речь - о смерти без признаков насилия. Если вы нормальный украинец и заинтересованы в благополучии украинцев - то такие полицейские приказы должны вызывать у вас негодование. Даже вы не различаете смерть естественную и со следами насилия. Что взять с полицая с образованием "средняя школа" ? Понятно же - что есть ли следы насилия должны определять медики. А если есть - тогда к полицейским - определять был ли несчастный случай или намерение злое ? Но тут уже есть ОСНОВАНИЯ - к примеру синяки, повреждение кожи и тп. Включите здравый смысл.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Что именно вас возмущает? Что участковый подтверждает факт смерти? Накой нахрен обыск? Почему вы все время врёте и выдумываете? Где там про обыск?
Это вы постоянно врете. Но понятно - что ответить вам нечего. А что у нас участковые с медицинским образованием - и могут определить заболевания с летальным исходом ? Так им не положено в этой теме разбираться.
К чему тут несчастный случай приплели ? Это НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ - совсем другое и участковый необходим. Если " несчастный случай " то будут "признаки насилия" - однозначно. А уж сам человек упал и ударился головой или его толкнули - тут нужно разбираться. И подозрение должно возникнуть. Кстати и принудительное вскрытие тут мало что покажет - если несчастный случай , а вот если было избиение - то будет много синяков и внешние признаки, но это уже не несчастный случай, а когда несчастный случай и признаки насилия - именно нужно расследование и опрос , может и обыск . Мне есть что сказать и по принудительному вскрытию тоже. В приказе речь - о смерти без признаков насилия.
И опять враньё. Вы не можете уже остановиться. Участковый и не определяет заболевание. Он лишь должен подтвердить, что смерть была ненасильственная либо если это несчастный случай- то так и есть. В этом им и положено разбираться. И почти уверен что так во всем цивилизованном мире. Подтверждение участкового уменьшает вероятность того, что врач констатирует естесственную смерть при явных признаках противоположного. Вы же продолжаете выдумывать, врать - о каких-то обысках, обязательном вскрытии и прочих глупостях. Остановитесь уже
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Как выяснилось это не закон - такой беззаконный антиконституционный - а подзаконный акт - приказ за подписью Луценко-Аваков-Супрун и он противоречит Конституции , и в корне - старому приказу от 2012 года , так же здравому смыслу.
Читаем 1-й абзац Приказа:
Відповідно до статті 238 Кримінального процесуального кодексу України, статей 71, 72 Основ законодавства України про охорону здоров'я... Кримінальний процесуальний кодекс України ...
Кримінальний процесуальнийо кодекс України ... Стаття 238. Огляд трупа
1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.
2. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи. ...
Основи законодавства України про охорону здоров'я ... Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи
Проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи призначається особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом у порядку, встановленому законодавством, для вирішення питань, що потребують спеціальних знань в сфері судової медицини або судової психіатрії.
Організаційне керівництво судово-медичною і судово-психіатричною службами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Патологоанатомічні розтини трупів проводяться з метою встановлення причин і механізмів смерті хворого.
В обов'язковому порядку патологоанатомічні розтини здійснюються при наявності підозри на насильницьку смерть, а також коли смерть хворого настала в закладі охорони здоров'я, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
За наявністю письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійного і відсутності підозри на насильницьку смерть, виходячи з релігійних та інших поважних мотивів, патологоанатомічний розтин може не проводитися.
Порядок проведення патологоанатомічного розтину визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
IV. Порядок дій уповноважених працівників органів та підрозділів Національної поліції ... виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку на місце події разом з лікарем, а у випадках, передбачених наказом № 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання (далі - Висновок), форма якого наведена у додатку до цього Порядку, до якого додаються фотознімки трупа та місця його виявлення. ... 2. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час огляду трупа (частини трупа) людини, що померла раптово або при нез'ясованих обставинах, а також трупа невстановленої особи на місце події виїжджають слідчо-оперативна група, працівники Експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності інші спеціалісти. ... 5. Обов’язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини трупів) людей:
з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;
смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах; смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;
Faceless написав:Участковый и не определяет заболевание. Он лишь должен подтвердить, что смерть была ненасильственная либо если это несчастный случай- то так и есть. В этом им и положено разбираться.
Давайте следы насилия - отдельно ? мыслить связно можете ? В приказе конкретно написано - что полицейский срочно выезжает в случае НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ . Что он понимает в болезнях ? Какое право имеет ? Несчастный случай - это насильственная смерть, а не естественная. И обязательно будут признаки - синяки , раны и тп. В законе тпро другое написано!!!Нормального гражданина желание нарушать неприкосновенность жилища не может не возмущать без малейшего основания. Но в приказе именно так. Полицай выезжает на дом устанавливать смерть , когда нет следов насилия, то есть на практике - полицаи прутся в дом - без ордера - если человек 90 лет, долго болел и умер от старости и тяжелой болезни. Вас - если вы честный патриот - это должно возмущать! Вы вчера писали что этого нет совсем. теперь перевираете приказ - основную бредятину из него. Несчастный случай - это тоже насилие, которое причинил себе сам человек или стечение обстоятельств. Но это смерть насильственная - типа раздавило лифтом, упал пьяный в окно и тп. Должно изучаться полицией - обязательно и под наблюдением суда.
slavek написав:Проблема бывает в случае естественной смерти если к умершему давно не вызывали врача и нет записи в его медкарте в поликлинике.Тогда нужно или платить участковому врачу,или пугать его
Врачи специально фальсифицируют мед.карты и пугают стариков. Карточки не заполняют. Так в нашей поликлинике. Это система вымогательства. Под нее написан приказ. В нашей поликлинике это практикуют уже год , то есть рантше чем приказ этот вышел. деньги уже вероятно текли Супрун и Авакову через такой рэкет. Кроме того - эту мед.карту нужно иметь на руках и дома - если человек тяжело больной много лет лежачий. А что в карте пишут вы же не видите ? Если врач - вымогатель и преступник - он вам не даст карту в руки. У нас именно такой случай. На самом деле на вскрытие у нас посылают даже - если человек умер под наблюдением врачей - болел, был обездвижен более 30 лет лежачий , рассеянный склероз, при котором как правило боле 10 лет не живут , а тут благодаря уходу 30 лет прожил, а врачи участковые - которые возможно не делали записи , часто и не являлись на вызовы), но у него была инвалидность. Так что многолетнее наблюдение было по любому. И все равно - полицай - врач- вскрытие- деньги. Случай от соседей. Они затравлены и не возмущаются. Тем более такое горе . Им легче заплатить.
yanyura За чем вы так много пишете ? И к тому же уголовный кодекс ? Я вам о не уголовных преступлениях , а о естественной смерти, которую используют для вымогательства. Если есть признаки насилия, это уже УПК и тогда нужно и разрешение суда и осмотр полиции и судмед -экспертиза. Сразу определимся - УПК и признаки насилия , уголовные преступления, или несчастные случаи при которых есть признаки насилия всегда - меня не интересуют. То есть я уверен , что тут необходимо полиция и расследование и возможно не 1 год. Например в США - раскрыли старые убийства и изнасилования - через 20 и 30 лет, когда появилась идентификация по ДНК. Так что я против поправки . Возможны . вполне вероятны и новые достижения науки - когда и коррупцию докажут через 20 или 30 лет. Это парафия Лозового.Он даже преступников защищает ( или выгораживает) от такого уголовного беспредела, которому подвергают законопослушных граждан. А о законопослушных гражданах - молчок!!! Я же о чисто естественной смерти. Меня возмущает вымогательство у законопослушных граждан денег когда они в ужасном горе из-за смерти близкого родственника. Я вам процитировал новый приказ Луценко-Авакова -Супрун - где в п.4
1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:
здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....
виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,
Поясните только это . И все. За чем полицаю осмотр умершего от естественных причин, дома, без признаков насилия ?
Подобная деятельность поставлена на поток, при этом до резонансных и ординарных убйств, коррупции - все не раскрыто и "нет времени" .
Необходимо разделять где есть признаки преступления - и там полиция нужна. Где нет признаков преступления за чем полиция ? Тем более,что по реальным преступлениям показатели никакие ? За чем им лезть туда где нет признаков преступления ? где люди в страшном горе и шоке ?
привожу самый первый абзац этого Приказа, где указаны причины принятия его - соотв. Законы Украины (и не УК, а УПК - это совершенно разные Кодексы).
Во-вторых, написав
виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,
вы почему-то многоточием заменили
або підозри на таку відповідно
т.е. слова "подозрение на насильственную смерть" вы сознательно удалили.
В-третьих
За чем полицаю осмотр умершего от естественных причин, дома, без признаков насилия ?
Потому что это требует делать Закон (УПК, ст. 238, ссылку я привел). Умерший (независимо от причин) это труп. Любой труп (по Закону) требуется осмотреть. Вы уж определитесь - надо выполнять украинские законы полицейским, или не надо.
И объясните, как можно заочно определить, была ли смерть насильственной или ненасильственной? То, что человеку 90 лет, или он давно лежачий (но никак не умирающий) не значит, что родственники, которым надоело за ним ухаживать, не "помогли" ему умереть. Врач констатирует факт смерти, возможную причину (если есть медкарта и записи в ней), полицейский устанавливает была ли смерть насильственной, при сомнении вызывает эксперта или отправляет на вскрытие, при точной уверенности вызывает следственную бригаду и проводит обыск с целью обнаружений орудий и доказательств преступления.
Ну а чтобы не было кривотолков, я и привел как соотв цитаты, так и ссылки на них, чтобы любой мог проверить правдивость цитат.
yanyura Закон сейчас этот посмотрю. Убрал то " або підозри на таку відповідно" потому что если есть основания для підозри - это совсем другой случай и полицай необходим , потому и убрал , что в случае если нет признаков насильственной смерти -= это беззаконие, а в случае если есть обоснованные подозрения - то вполне обоснованно. Только подозрения должны быть обоснованные у судьи. Такой закон. Понимаете ? Тогда с разрешения судьи,конечно. Счас изучу кодекс - так конкретно и мне яснее. Я не юрист.Я хочу разобраться на деле получается рекэт.