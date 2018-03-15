Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 16:46

yanyura За чем вы так много пишете ? И к тому же уголовный кодекс ? Я вам о не уголовных преступлениях , а о естественной смерти, которую используют для вымогательства. Если есть признаки насилия, это уже УПК и тогда нужно и разрешение суда и осмотр полиции и судмед -экспертиза. Сразу определимся - УПК и признаки насилия , уголовные преступления, или несчастные случаи при которых есть признаки насилия всегда - меня не интересуют. То есть я уверен , что тут необходимо полиция и расследование и возможно не 1 год. Например в США - раскрыли старые убийства и изнасилования - через 20 и 30 лет, когда появилась идентификация по ДНК. Так что я против поправки . Возможны . вполне вероятны и новые достижения науки - когда и коррупцию докажут через 20 или 30 лет. Это парафия Лозового.Он даже преступников защищает ( или выгораживает) от такого уголовного беспредела, которому подвергают законопослушных граждан. А о законопослушных гражданах - молчок!!! Я же о чисто естественной смерти.

Меня возмущает вымогательство у законопослушных граждан денег когда они в ужасном горе из-за смерти близкого родственника. Я вам процитировал новый приказ Луценко-Авакова -Супрун - где в п.4





1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:



здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....



виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем,



Поясните только это . И все. За чем полицаю осмотр умершего от естественных причин, дома, без признаков насилия ?



Подобная деятельность поставлена на поток, при этом до резонансных и ординарных убйств, коррупции - все не раскрыто и "нет времени" .



Необходимо разделять где есть признаки преступления - и там полиция нужна. Где нет признаков преступления за чем полиция ? Тем более,что по реальным преступлениям показатели никакие ? За чем им лезть туда где нет признаков преступления ? где люди в страшном горе и шоке ?