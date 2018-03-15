Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 17:58

yanyura написав: Врач констатирует факт смерти, возможную причину (если есть медкарта и записи в ней), полицейский устанавливает была ли смерть насильственной, при сомнении вызывает эксперта или отправляет на вскрытие, при точной уверенности вызывает следственную бригаду и проводит обыск с целью обнаружений орудий и доказательств преступления. Врач констатирует факт смерти, возможную причину (если есть медкарта и записи в ней), полицейский устанавливает была ли смерть насильственной, при сомнении вызывает эксперта или отправляет на вскрытие, при точной уверенности вызывает следственную бригаду и проводит обыск с целью обнаружений орудий и доказательств преступления.

Причину смерти устанавливает врач. При чем тут полицай - у него квалификации нет. Он же не судмед.эксперт. А к суд мед эксперту имеет квалификацию направить врач. И вызвать следователя. Если причины смерти не ясны. Но если причины смерти не ясны врачу - то полицай тут вообще НЕ КОМПЕТЕНТЕН. Кстати где брать мед карту - можно ли ее иметь на руках - у нас в поликлинике фальшуют карты специально для вымогательства под этот криминальный приказ и не выдают поэтому конечно.Вы возможно не в курсе, что если человеку помогают умереть - у него будут признаки насилия. Если нет признаков насилия - то как в приказе - подозревать родню просто раз человек умер - это уголовный беспредел. Смерть - это естественное явление, люди все умирают, это естественно, а не всегда преступление. Кстати - разве по закону родня обязана ухаживать за лежачим больным 10 лет ? А то и 30 лет, как у соседей ? Совсем не обязана родня , часто нет возможности - работать нужно, и не обязательно убивать больного , можно не ухаживать - передать в дом инвалидов. Должен быть выход? Почему сразу убивать ?! Для подозрения сильно НЕ ДОСТАТОЧНО ЕСЛИ ПОЛИЦАЙ САМ ПРИДУМАЕТ, ЧТО РОДСТВННИКАМ НАДОЕЛО УХАЖИВАТЬ - и все. Обычно полицаи молодые люди, со средним образованием . А нес медицинской академией, как врачи и судмедэксперты. Должны быть признаки насилия и криминала . Различает признаки естественной или насильственной смерти врач. Полицай в этом не разбирается. То есть если синяки и раны - так и врач это понимает. Поэтому полицай не нужен.И что в ы мне подсовываете то УКУ , то УПК все - про уголовные преступления ? Конечно при уголовных преступлениях бывают криминальные трупы. Но мне нужно когда признаков криминальной смерти нет , это - ГПК - когда труп НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ. Таких на много больше. Запросите статистику - на сколько естественных смертей дома без признаков насилия - приходится криминальная смерть - тоже по месту жительства и без признаков насилия, после долгой болезни в возрасте после 70 лет ? Хоть один на миллион случай есть такой ? Признаки должны быть для подозрений. Но в приказе - когда обоснованных подозорений и следов насилия нет полицай НЕГАЙНО должен туда явиться. В приказе это специально оговорено , понимаете ? что если труп не криминальный - полиция является и придумывает что-нибудь. А в ы мне из того приказа другие случаи приводите за чем ? Если есть следы насилия и обоснованные подозрения - то 100 нужно шмонать по полной , и без сроков давности - но тогда к судье за ордером - не просто так.