Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

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yanyura написав:Врач констатирует факт смерти, возможную причину (если есть медкарта и записи в ней), полицейский устанавливает была ли смерть насильственной, при сомнении вызывает эксперта или отправляет на вскрытие, при точной уверенности вызывает следственную бригаду и проводит обыск с целью обнаружений орудий и доказательств преступления.
Причину смерти устанавливает врач. При чем тут полицай - у него квалификации нет. Он же не судмед.эксперт. А к суд мед эксперту имеет квалификацию направить врач. И вызвать следователя. Если причины смерти не ясны. Но если причины смерти не ясны врачу - то полицай тут вообще НЕ КОМПЕТЕНТЕН. Кстати где брать мед карту - можно ли ее иметь на руках - у нас в поликлинике фальшуют карты специально для вымогательства под этот криминальный приказ и не выдают поэтому конечно.
Вы возможно не в курсе, что если человеку помогают умереть - у него будут признаки насилия. Если нет признаков насилия - то как в приказе - подозревать родню просто раз человек умер - это уголовный беспредел. Смерть - это естественное явление, люди все умирают, это естественно, а не всегда преступление. Кстати - разве по закону родня обязана ухаживать за лежачим больным 10 лет ? А то и 30 лет, как у соседей ? Совсем не обязана родня , часто нет возможности - работать нужно, и не обязательно убивать больного , можно не ухаживать - передать в дом инвалидов. Должен быть выход? Почему сразу убивать ?! Для подозрения сильно НЕ ДОСТАТОЧНО ЕСЛИ ПОЛИЦАЙ САМ ПРИДУМАЕТ, ЧТО РОДСТВННИКАМ НАДОЕЛО УХАЖИВАТЬ - и все. Обычно полицаи молодые люди, со средним образованием . А нес медицинской академией, как врачи и судмедэксперты. Должны быть признаки насилия и криминала . Различает признаки естественной или насильственной смерти врач. Полицай в этом не разбирается. То есть если синяки и раны - так и врач это понимает. Поэтому полицай не нужен. И что в ы мне подсовываете то УКУ , то УПК все - про уголовные преступления ? Конечно при уголовных преступлениях бывают криминальные трупы. Но мне нужно когда признаков криминальной смерти нет , это - ГПК - когда труп НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ. Таких на много больше. Запросите статистику - на сколько естественных смертей дома без признаков насилия - приходится криминальная смерть - тоже по месту жительства и без признаков насилия, после долгой болезни в возрасте после 70 лет ? Хоть один на миллион случай есть такой ? Признаки должны быть для подозрений. Но в приказе - когда обоснованных подозорений и следов насилия нет полицай НЕГАЙНО должен туда явиться. В приказе это специально оговорено , понимаете ? что если труп не криминальный - полиция является и придумывает что-нибудь. А в ы мне из того приказа другие случаи приводите за чем ? Если есть следы насилия и обоснованные подозрения - то 100 нужно шмонать по полной , и без сроков давности - но тогда к судье за ордером - не просто так.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ... Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України
1. Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.
Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства
1. Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
- а не господарский - не он , ни уголовные кодексы не регламентируют гражданские дела и акты. А вы не знаете что на русском ЦПК - это ГПК ? Вы же пишете на русском ? Если нет признаком насилия или криминала - то это гражданские дела. В нашем случае речь о выдаче гражданского акта о смерти.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Давайте следы насилия - отдельно ? мыслить связно можете ? В приказе конкретно написано - что полицейский срочно выезжает в случае НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ . Что он понимает в болезнях ?
Судя по тому что вы пишете, я даже в совсем нетрезвом состоянии имею более связное мышление. То, что смерть была ненасильственной, он и должен подтвердить. Вам это который раз пытаются донести. Ему не надо разбираться в болезнях, но он должен увидеть тело и обстановку. Как можно подвержить, что смерть ненасильственная? Это решает не врач. И это не может быть отдано на решение одному человеку - врачу, который таких полномочий не имеет. Иначе любое убийство, дав взятку (или запугав) врача, можно было бы подавать как "естессвтенную смерть".
kalinavalera1 написав:Нормального гражданина желание нарушать неприкосновенность жилища не может не возмущать без малейшего основания. Но в приказе именно так. Полицай выезжает на дом устанавливать смерть , когда нет следов насилия, то есть на практике - полицаи прутся в дом - без ордера - если человек 90 лет, долго болел и умер от старости и тяжелой болезни. Вас - если вы честный патриот - это должно возмущать!
У нормального гражданина в доме умер человек. Труп лежит. Этого уже более чем достаточно, чтобы пустить в дом правоохранительные органы. Мало того, отказ пустить полицию осмотреть труп - явно признак того, что человек не совсем нормальный, и что-то скрывает. При чем тут ордер - это не обыск.
kalinavalera1 написав:Должно изучаться полицией - обязательно и под наблюдением суда.
Какая же у вас каша в голове... "Наблюдение суда"... Вы точно трезвый все это пишете? Бред как от двоешника-пятиклассника.
kalinavalera1 написав:то в случае если нет признаков насильственной смерти -= это беззаконие, а в случае если есть обоснованные подозрения - то вполне обоснованно. Только подозрения должны быть обоснованные у судьи.
Какого судьи? Что за бред? Еще дело не открыто, у вас уже судья появился. Еще раз, напрягите мозги и попытайтесь понять - вывод о том, насильственная смерть или нет - может сделать только представитель правоохранительных органов. Это не задача врача. Причина смерти и обстоятельства смерти - совсем разные вещи. Причина смерти может быть остановка сердца, а вот обстоятельства тому могут быть разные. И опять от вас одни выдумки и вранье.
kalinavalera1 написав:Вы возможно не в курсе, что если человеку помогают умереть - у него будут признаки насилия. Если нет признаков насилия - то как в приказе - подозревать родню просто раз человек умер - это уголовный беспредел.
И опять выдумки и вранье. Как вы с вашей беграмотностью вообще можете делать такие заявления?
kalinavalera1 написав:Кстати - разве по закону родня обязана ухаживать за лежачим больным 10 лет ?
Просвещу вас. Конституция Украины:
Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
kalinavalera1 написав:И что в ы мне подсовываете то УКУ , то УПК все - про уголовные преступления ? Конечно при уголовных преступлениях бывают криминальные трупы. Но мне нужно когда признаков криминальной смерти нет , это - ГПК - когда труп НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ.
Свою безграмотность выше вы уже показали - вы даже Конституцию не читали. Чего вы лезете со своими глупыми заявлениями касательно уголовног опроизводства? Нет вообще понятия "криминальный труп". Нет понятия "криминальная смерть". У вас вопиющая беграмотность вкупе с стремлением разносить свои глупости и вранье окружающим.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless Вы лжете. Почему я могу и обязан доверять врачу свою жизнь и здоровье, впускать в дом ? Если он такой продажный по-вашему и ему нельзя доверять ?
Взятку можно дать врачу - это вообще о чем ? Можно и врачу взятку , как и полицаю - что меняется ? Больше взяток чтоб давать ? У нас и прокуроров и судьи берут - вот добиваются антикоррупционный суд - все берут взятки. И что ? С какой стати необоснованные подозрения ? Что бы больше взяток вымогать на всех сразу ?! Почему одному человеку - врачу доверяют лечение больных - от которого зависит жизнь или смерть многих людей на его участке? А выдачу справки этому врачу доверить при этом нельзя ? От справки точно уже ничего не зависит. Что в ы такое пишете ? В приказе - в нашем случае речь идет о выдаче справки - подтвердить акт гражданского состояния по факту естественной смерти - когда она уже произошла. От врача нужно только подтверждение факта и все . Жизнь этого пациента от него зависела раньше. Но когда человек умер = нужна просто справка.
И вот полицаи "негайно" бегут во все дома где горе и умирают люди " без признаком криминала и насилия" - каков КПД ? А ведь нет такого дома - где бы люди жили вечно ? То есть полицаи имеют доступ во все дома в миллионы домов будут ходить и придумывать подозрения, принуждать оплачивать вскрытие родню - и все это ничем не закончатся ? назовите мне хоть один случай - когда был изобличен убийца - при том, что - погибший умер после долгой болезни, в старости , в престарелом возрасте - без признаков насилия ? Такие случаи есть ? иЛи чисто повод для вымогалова ? Уверен - их нет. У нас не раскрывают даже явный жесткий криминал. Поэтому отсюда хочется бежать без оглядке как в страшном сне. Мало того что преступления не раскрывают там где они есть, так преследуют и вымогают там где их нет.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Почему я могу и обязан доверять врачу свою жизнь и здоровье, впускать в дом ? Если он такой продажный по-вашему и ему нельзя доверять ?
Что доверять? Решать, было ли в доме убийство или нет? Может возведем врачей в ранг судей?
kalinavalera1 написав:Почему одному человеку - врачу доверяют лечение больных - от которого зависит жизнь или смерть многих людей на его участке? А выдачу справки этому врачу доверить при этом нельзя ? Что в ы такое пишете ?
Естессвтенные вещи пишу, которые вашему пониманию, видимо, недоступны. Врачу доверяют лечение, полиции - вопросы правоохранения. Не надо смешивать эти функции. Наличие трупа в доме требует установления причин и обстоятельств смерти. Врач констатирует смерть и может указать причины смерти. Полиция должна подтвердить факт ненасильственной смерти. Совершенно нормальная и естессвтенная практика. Уверен, что во всех цивилизованных странах так и просиходит. У вас же вызывает возмущение - наверное, вы себя к цивидизованным не относите.
kalinavalera1 написав:назовите мне хоть один случай - когда был изобличен убийца - при том, что - погибший умер после долгой болезни, в старости , в престарелом возрасте - без признаков насилия ? Такие случаи есть ?
Я не работаю в криминальной полиции, чтобы говорить, есть такие случаи или нет. Вам видимо невдомек, хотя вам в десятый раз пытаются донести, что надичие или отсутствие признаков насилия определяет не врач, а полицейский. Может есть шанс, вы попытаетесь мыслить логически, и осилите эту задачу. Но для эого надо хоть на момент остановится врать и выдумывать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless Если врача приняли на работу - и доверили ему здоровье больных и их жизнь, то почему ему нельзя доверять заведомо просто справку ? При чем тут судьи ? Судьи - это когда криминал. Когда криминала нет не имеют права никого подозревать. Это Конституция, Права Человека, Презумпция невиновности. Даже в когда есть преступление - она работает. А у нас ее нарушают когда нет и преступления ? Придумали в Украине Луценко- Аваков- Супрун Презумпцию виновности ?! Это новое слово в истории мирового мракобесия. Тут или доверять врачу лечение больных - или не доверять. А если доверяют лечение - то справку то тем более. По вашему у нас родня преступники , врачи преступники и только полицаи - святые ? Тогда примеры уголовных дел - по смерти без признаков насилия после долгой болезни престарелых где выявлено убийство и подкуп врачей ? Таких нет. Тогда о чем мы спорим - это чисто рекэт.