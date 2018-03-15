Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

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yanyura написав:Врач констатирует факт смерти, возможную причину (если есть медкарта и записи в ней), полицейский устанавливает была ли смерть насильственной, при сомнении вызывает эксперта или отправляет на вскрытие, при точной уверенности вызывает следственную бригаду и проводит обыск с целью обнаружений орудий и доказательств преступления.
Причину смерти устанавливает врач. При чем тут полицай - у него квалификации нет. Он же не судмед.эксперт. А к суд мед эксперту имеет квалификацию направить врач. И вызвать следователя. Если причины смерти не ясны. Но если причины смерти не ясны врачу - то полицай тут вообще НЕ КОМПЕТЕНТЕН. Кстати где брать мед карту - можно ли ее иметь на руках - у нас в поликлинике фальшуют карты специально для вымогательства под этот криминальный приказ и не выдают поэтому конечно.
Вы возможно не в курсе, что если человеку помогают умереть - у него будут признаки насилия. Если нет признаков насилия - то как в приказе - подозревать родню просто раз человек умер - это уголовный беспредел. Смерть - это естественное явление, люди все умирают, это естественно, а не всегда преступление. Кстати - разве по закону родня обязана ухаживать за лежачим больным 10 лет ? А то и 30 лет, как у соседей ? Совсем не обязана родня , часто нет возможности - работать нужно, и не обязательно убивать больного , можно не ухаживать - передать в дом инвалидов. Должен быть выход? Почему сразу убивать ?! Для подозрения сильно НЕ ДОСТАТОЧНО ЕСЛИ ПОЛИЦАЙ САМ ПРИДУМАЕТ, ЧТО РОДСТВННИКАМ НАДОЕЛО УХАЖИВАТЬ - и все. Обычно полицаи молодые люди, со средним образованием . А нес медицинской академией, как врачи и судмедэксперты. Должны быть признаки насилия и криминала . Различает признаки естественной или насильственной смерти врач. Полицай в этом не разбирается. То есть если синяки и раны - так и врач это понимает. Поэтому полицай не нужен. И что в ы мне подсовываете то УКУ , то УПК все - про уголовные преступления ? Конечно при уголовных преступлениях бывают криминальные трупы. Но мне нужно когда признаков криминальной смерти нет , это - ГПК - когда труп НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ. Таких на много больше. Запросите статистику - на сколько естественных смертей дома без признаков насилия - приходится криминальная смерть - тоже по месту жительства и без признаков насилия, после долгой болезни в возрасте после 70 лет ? Хоть один на миллион случай есть такой ? Признаки должны быть для подозрений. Но в приказе - когда обоснованных подозорений и следов насилия нет полицай НЕГАЙНО должен туда явиться. В приказе это специально оговорено , понимаете ? что если труп не криминальный - полиция является и придумывает что-нибудь. А в ы мне из того приказа другие случаи приводите за чем ? Если есть следы насилия и обоснованные подозрения - то 100 нужно шмонать по полной , и без сроков давности - но тогда к судье за ордером - не просто так.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ... Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України
1. Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.
Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства
1. Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
- а не господарский - не он , ни уголовные кодексы не регламентируют гражданские дела и акты. А вы не знаете что на русском ЦПК - это ГПК ? Вы же пишете на русском ? Если нет признаком насилия или криминала - то это гражданские дела. В нашем случае речь о выдаче гражданского акта о смерти.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Давайте следы насилия - отдельно ? мыслить связно можете ? В приказе конкретно написано - что полицейский срочно выезжает в случае НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ . Что он понимает в болезнях ?
Судя по тому что вы пишете, я даже в совсем нетрезвом состоянии имею более связное мышление. То, что смерть была ненасильственной, он и должен подтвердить. Вам это который раз пытаются донести. Ему не надо разбираться в болезнях, но он должен увидеть тело и обстановку. Как можно подвержить, что смерть ненасильственная? Это решает не врач. И это не может быть отдано на решение одному человеку - врачу, который таких полномочий не имеет. Иначе любое убийство, дав взятку (или запугав) врача, можно было бы подавать как "естессвтенную смерть".
kalinavalera1 написав:Нормального гражданина желание нарушать неприкосновенность жилища не может не возмущать без малейшего основания. Но в приказе именно так. Полицай выезжает на дом устанавливать смерть , когда нет следов насилия, то есть на практике - полицаи прутся в дом - без ордера - если человек 90 лет, долго болел и умер от старости и тяжелой болезни. Вас - если вы честный патриот - это должно возмущать!
У нормального гражданина в доме умер человек. Труп лежит. Этого уже более чем достаточно, чтобы пустить в дом правоохранительные органы. Мало того, отказ пустить полицию осмотреть труп - явно признак того, что человек не совсем нормальный, и что-то скрывает. При чем тут ордер - это не обыск.
kalinavalera1 написав:Должно изучаться полицией - обязательно и под наблюдением суда.
Какая же у вас каша в голове... "Наблюдение суда"... Вы точно трезвый все это пишете? Бред как от двоешника-пятиклассника.
kalinavalera1 написав:то в случае если нет признаков насильственной смерти -= это беззаконие, а в случае если есть обоснованные подозрения - то вполне обоснованно. Только подозрения должны быть обоснованные у судьи.
Какого судьи? Что за бред? Еще дело не открыто, у вас уже судья появился. Еще раз, напрягите мозги и попытайтесь понять - вывод о том, насильственная смерть или нет - может сделать только представитель правоохранительных органов. Это не задача врача. Причина смерти и обстоятельства смерти - совсем разные вещи. Причина смерти может быть остановка сердца, а вот обстоятельства тому могут быть разные. И опять от вас одни выдумки и вранье.
kalinavalera1 написав:Вы возможно не в курсе, что если человеку помогают умереть - у него будут признаки насилия. Если нет признаков насилия - то как в приказе - подозревать родню просто раз человек умер - это уголовный беспредел.
И опять выдумки и вранье. Как вы с вашей беграмотностью вообще можете делать такие заявления?
kalinavalera1 написав:Кстати - разве по закону родня обязана ухаживать за лежачим больным 10 лет ?
Просвещу вас. Конституция Украины:
Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
kalinavalera1 написав:И что в ы мне подсовываете то УКУ , то УПК все - про уголовные преступления ? Конечно при уголовных преступлениях бывают криминальные трупы. Но мне нужно когда признаков криминальной смерти нет , это - ГПК - когда труп НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ.
Свою безграмотность выше вы уже показали - вы даже Конституцию не читали. Чего вы лезете со своими глупыми заявлениями касательно уголовног опроизводства? Нет вообще понятия "криминальный труп". Нет понятия "криминальная смерть". У вас вопиющая беграмотность вкупе с стремлением разносить свои глупости и вранье окружающим.
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Faceless Вы лжете. Почему я могу и обязан доверять врачу свою жизнь и здоровье, впускать в дом ? Если он такой продажный по-вашему и ему нельзя доверять ?
Взятку можно дать врачу - это вообще о чем ? Можно и врачу взятку , как и полицаю - что меняется ? Больше взяток чтоб давать ? У нас и прокуроров и судьи берут - вот добиваются антикоррупционный суд - все берут взятки. И что ? С какой стати необоснованные подозрения ? Что бы больше взяток вымогать на всех сразу ?! Почему одному человеку - врачу доверяют лечение больных - от которого зависит жизнь или смерть многих людей на его участке? А выдачу справки этому врачу доверить при этом нельзя ? От справки точно уже ничего не зависит. Что в ы такое пишете ? В приказе - в нашем случае речь идет о выдаче справки - подтвердить акт гражданского состояния по факту естественной смерти - когда она уже произошла. От врача нужно только подтверждение факта и все . Жизнь этого пациента от него зависела раньше. Но когда человек умер = нужна просто справка.
И вот полицаи "негайно" бегут во все дома где горе и умирают люди " без признаком криминала и насилия" - каков КПД ? А ведь нет такого дома - где бы люди жили вечно ? То есть полицаи имеют доступ во все дома в миллионы домов будут ходить и придумывать подозрения, принуждать оплачивать вскрытие родню - и все это ничем не закончатся ? назовите мне хоть один случай - когда был изобличен убийца - при том, что - погибший умер после долгой болезни, в старости , в престарелом возрасте - без признаков насилия ? Такие случаи есть ? иЛи чисто повод для вымогалова ? Уверен - их нет. У нас не раскрывают даже явный жесткий криминал. Поэтому отсюда хочется бежать без оглядке как в страшном сне. Мало того что преступления не раскрывают там где они есть, так преследуют и вымогают там где их нет.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Почему я могу и обязан доверять врачу свою жизнь и здоровье, впускать в дом ? Если он такой продажный по-вашему и ему нельзя доверять ?
Что доверять? Решать, было ли в доме убийство или нет? Может возведем врачей в ранг судей?
kalinavalera1 написав:Почему одному человеку - врачу доверяют лечение больных - от которого зависит жизнь или смерть многих людей на его участке? А выдачу справки этому врачу доверить при этом нельзя ? Что в ы такое пишете ?
Естессвтенные вещи пишу, которые вашему пониманию, видимо, недоступны. Врачу доверяют лечение, полиции - вопросы правоохранения. Не надо смешивать эти функции. Наличие трупа в доме требует установления причин и обстоятельств смерти. Врач констатирует смерть и может указать причины смерти. Полиция должна подтвердить факт ненасильственной смерти. Совершенно нормальная и естессвтенная практика. Уверен, что во всех цивилизованных странах так и просиходит. У вас же вызывает возмущение - наверное, вы себя к цивидизованным не относите.
kalinavalera1 написав:назовите мне хоть один случай - когда был изобличен убийца - при том, что - погибший умер после долгой болезни, в старости , в престарелом возрасте - без признаков насилия ? Такие случаи есть ?
Я не работаю в криминальной полиции, чтобы говорить, есть такие случаи или нет. Вам видимо невдомек, хотя вам в десятый раз пытаются донести, что надичие или отсутствие признаков насилия определяет не врач, а полицейский. Может есть шанс, вы попытаетесь мыслить логически, и осилите эту задачу. Но для эого надо хоть на момент остановится врать и выдумывать.
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Faceless Если врача приняли на работу - и доверили ему здоровье больных и их жизнь, то почему ему нельзя доверять заведомо просто справку ? При чем тут судьи ? Судьи - это когда криминал. Полицай - это молодой человек - со средним образованием, он не имеет квалификации определять естественная или насильственная смерть. Имеет квалификацию врач и судмедэкспрет. Но если нет признаков насилия - то нет оснований что-то подозревать - потому ни полицай , ни судмедэксперт не имеет даже права вторгаться в частную жизнь и в частный дом. Когда криминала нет не имеют права никого подозревать. Это Конституция, Права Человека, Презумпция невиновности. Даже в когда есть преступление - она работает. А у нас ее нарушают когда нет и преступления ? Придумали в Украине Луценко- Аваков- Супрун Презумпцию виновности ?! Это новое слово в истории мирового мракобесия. Тут или доверять врачу лечение больных - или не доверять. А если доверяют лечение - то справку то тем более. По вашему у нас родня преступники , врачи преступники и только полицаи - святые ? Тогда примеры уголовных дел - по смерти без признаков насилия после долгой болезни престарелых где выявлено убийство и подкуп врачей ? Таких нет. Тогда о чем мы спорим - это чисто рекет и новое слово в истории мирового мракобесия. Украина будет и тут на первом месте.
kalinavalera1 написав:Faceless Если врача приняли на работу - и доверили ему здоровье больных и их жизнь, то почему ему нельзя доверять заведомо просто справку ? При чем тут судьи ? Судьи - это когда криминал. Полицай - это молодой человек - со средним образованием, он не имеет квалификации определять естественная или насильственная смерть. Имеет квалификацию врач и судмедэкспрет. Но если нет признаков насилия - то нет оснований что-то подозревать - потому ни полицай , ни судмедэксперт не имеет даже права вторгаться в частную жизнь и в частный дом. Когда криминала нет не имеют права никого подозревать. Это Конституция, Права Человека, Презумпция невиновности. Даже в когда есть преступление - она работает. А у нас ее нарушают когда нет и преступления ? Придумали в Украине Луценко- Аваков- Супрун Презумпцию виновности ?! Это новое слово в истории мирового мракобесия. Тут или доверять врачу лечение больных - или не доверять. А если доверяют лечение - то справку то тем более. По вашему у нас родня преступники , врачи преступники и только полицаи - святые ? Тогда примеры уголовных дел - по смерти без признаков насилия после долгой болезни престарелых где выявлено убийство и подкуп врачей ? Таких нет. Тогда о чем мы спорим - это чисто рекет и новое слово в истории мирового мракобесия. Украина будет и тут на первом месте.
Враньё и выдумки по новому кругу... Что вам сказать - почитайте хоть что-то базовое по праву, может перестанете чушь нести. Врач это врач. Не полицейский, не судья, не юрист. Это не его задача делать выводы, которые должна делать полиция. Во всем мире так. И только в вашем воображении простой приход участкового на место смерти выглядит нарушением прав. Как видно из моего поста выше, вы даже Конституцию не удосужились прочитать, не то что прочее законодательство. Хорошо, хоть перестали глупости писать о "обязательном вскрытии" всех подряд ещё за счёт родственников. Ну что там дальше? Новая порция вранья и выдумок? Или по десятому разу будете делать вид, что не понимаете, кто именно делает (и должен делать) выводы о том, насильственная была смерть или нет? Кто то же должен показать читателям, что ваша задача тут - врать и выдумывать
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