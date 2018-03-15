Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Суб 17 бер, 2018 21:09

Faceless Я уже во всем разобрался. Приказ Авакова-Луценко-Супрун - попытка узаконить рекет и новое слово в мировой юриспруденции - и установление в стране ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ ГРАЖДАН.

Если у кого-то в семье умер престарелый родственник без признаков насилия и преступления- то появление в этом доме полицая - вызывает подозрение у родственников - ведь им не нужна помощь полицая. Законные представители умершего - его родня - а не полиция. Подозревать что смерть не естественная - право именно родственников , а не полиции, но без оснований и фактов - подозрения не законны и ничтожны. Это ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Сама смерть - естественное явление - все люди смертны - это нормально, и если нет признаков насилия - то нет преступления. Сама смерть - не есть признак преступления, как и рождение - не преступление , так же как владение Мерседесом - еще не признак его кражи. Может его просто купили ?



В случае отказа родственников впустить в дом полицая, если в доме нет признаков преступления - а полицай хочет влезть в дом скорбящих -корчит из себя главного представителя интересов умершего (?!) - появляются веские основания подозревать именно полицая . Так ко всем будут ходить домой и сочинять любые подозрения. Вот если есть признаки насильственной смерти - а родня отказывается впустить полицию -хотя бы если умерший родственник пару заявлений написал, о насилии в семье - тогда - можно подозревать родственников. Представители интересов родственника - его близкие - семья, а не полиция. Заинтересованность полиции в защите граждан прямо скажем минимальная и сомнительная - по факту к тому же за деньги.



Вся логика процесса в этом приказе говорит о преступных намерениях подписантов. Врач семейный много лет - лет 20 лечил больного и полиция его не подозревали в злоупотреблении , что он возможный соучастник убийства, может отравляет больного неправильными лекарствами ( а вдруг?) - хотя тогда это могло спасти бы жизнь больному и было бы актуально . Родственники 10 лет кормили с ложечки -поили - убирали утки с испражнениями 10 лет за больным , годами были привязаны к нему и жили жизнью умирающего больного - это каторжный труд - и моральный и физический - 10 лет никто их не подозревал. А ведь если родственники убийцы ( а вдруг ?)- то тогда нужно было подозревать и спасать жертву 10 лет назад. Но причин их подозревать не было все эти годы. И никому старики не были нужны , кроме их родственников. Наоборот пенсии отняли - и как в данной теме представители власти призывают уничтожить их как биомусор). Родственников никто не подозревал все 10 - 20 лет, как и врачей , пока они выхаживали больного много лет. И этим все сказано. Было бы понятно ради чего такую бурную деятельность развили в полиции лет 10-20 назад.



Но по факту и по приказу - бурная деятельность полиции, начинается только ПОСЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТИ БОЛЬНОГО БЕЗ ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ - именно речь идет не о спасении жизни , не о пресечении преступления , не о борьбе с преступностью, а вокруг просто выдачи справки, что бы захоронить умершего - говорит - кричит о шантаже граждан, вымогательстве денег за эту справку и все.



Факт естественной или насильственной смерти устанавливают свидетели и очевидцы. Дело полиции тут никакое. Если не поступило заявление от родственников , свидетелей , медиков. Если все признают естественную смерть. Документально родственники ( вызывают медиков, сообщая о факте и обстоятельствах смерти) и медики фиксируя в справке факты. Именно родственники являются представителями умерших, а не полицаи. Пока конечно не доказано иное, что родственники преступники и нет постановления суда. Но это очень редко. И конечно защищает права и интересы родственников, умерших в том числе - семья, они же по закону пострадавшая сторона - но никак не полиция. Если полиция - Аваков-Луценко -Супрун - такие радетели за умирающих больных - им умирающие старики нужны якобы больше чем родне !!! так пусть посылают полицаев в хосписы ухаживать за умирающими стариками. Толку будет больше и в рамках закона будут , а то чмырить родню в трауре после 10 лет ужаса и попыток спасти умирающего, и это за деньги налогоплательщиков - все тех же родственников - за счет которых живет полиция , еще и отняв у стариков пенсии.