Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

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Додано: Нед 18 бер, 2018 04:54
Три с половиной года назад хоронил человека. Так без бумажки из прокуратуры об то ли отказе от уголовного дела,то ли закрытия его же захоронить нельзя. Лично ездил в прокуратуру и там была Очередь человек 5 или 6 с такими же заявлениями на похороны. Правда решилось все довольно быстро,заявления собрал какой то работник подписал в кабинете и раздал всем. Час где то
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