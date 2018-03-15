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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 04:54

Три с половиной года назад хоронил человека. Так без бумажки из прокуратуры об то ли отказе от уголовного дела,то ли закрытия его же захоронить нельзя. Лично ездил в прокуратуру и там была Очередь человек 5 или 6 с такими же заявлениями на похороны. Правда решилось все довольно быстро,заявления собрал какой то работник подписал в кабинете и раздал всем. Час где то
awm111
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