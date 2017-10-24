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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 04:54

Три с половиной года назад хоронил человека. Так без бумажки из прокуратуры об то ли отказе от уголовного дела,то ли закрытия его же захоронить нельзя. Лично ездил в прокуратуру и там была Очередь человек 5 или 6 с такими же заявлениями на похороны. Правда решилось все довольно быстро,заявления собрал какой то работник подписал в кабинете и раздал всем. Час где то
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:27

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Я уже во всем разобрался.

Не во всем - вы забыли добавить в список Петренко:
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1299/31167

ведь именно его министерство "узаканивает рекет".

В случае отказа родственников впустить в дом полицая

Последствия этого для родственников вы себе представляете? Полицейский (а чаще всего это участковый) спокойно поворачивается и уходит, составляет акт, что его не впустили в квартиру, отдает его начальству и забыв об этом происшествии продолжает заниматься другими своими делами. Врач тоже уходит без выдачи какой-либо справки.

В лучшем случае (для родственников) ничего не происходит, они начинают заниматься организацией похорон. Идут в ритуальную службу - им отказывают, т.к. у них нет свидетельства о смерти, идут в ЗАГС (или как там оно сейчас называется) за свидетельством - им отказывают в выдаче, т.к. нет "висновка про ненасильницьку смерть". Что им остается делать? Идти в полицию и упрашивать их придти и составить этот висновок, умерший-то начинает потихоньку разлагаться с соотв. запахом и выделениями. Полиция отказывает в приходе только одного полицейского (участкового), т.к. есть подозрение, что не пустили в первый раз потому, что что-то скрывали и в дом уже либо едет оперативно-следственная группа, которая проводит полный обыск, либо требуют отправить тело умершего на экспертизу (естественно за счет родственников). Родственники без ума от счастья - ведь они не впустили в дом подозрительного, коррумпированного полицейского!

Возможный вариант для родственников - никуда не ходить, а ждать пока труп полностью разложится, а до этого жить в одной квартире с разлагающимися останками. Только вот соседи по дому почему-то не захотят жить с таким запахом и начнут звонить во все инстанции. Ну они же сволочи, не хотят войти в положение родственников умершего, оказавшихся пустить в дом полицейского!

В худшем случае, в дом немедленно выезжает оперативно-следственная группа, при отказе впустить ее в дом приезжает ОМОН (его аналог), который взламывает входные двери и происходит опять же обыск всего помещения и всех присутствующих, после чего тело обязательно отправляется на экспертизу (тут уже может быть и за государственный счет, как повезет). Родственники опять же без ума от счастья - т.к. они не впустили в дом одного полицейского (возможность коррупции, когда приехала целая группа, да еще и с ОМОНом сводится почти к 0).

Ну и если вы "разобрались", значит и прочитали выделенный большими красными буквами, подчеркнутый "ВИСНОВОК
щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання" в самом конце приказа и увидели 4-х страничную формата А4 форму и знаете, что в нем пишется и кем подписывается. Ведь точно прочитали?
yanyura
 
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