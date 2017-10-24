Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Нед 18 бер, 2018 13:27

kalinavalera1 написав: Я уже во всем разобрался. Я уже во всем разобрался.

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2017 р.

за № 1299/31167

В случае отказа родственников впустить в дом полицая

Не во всем - вы забыли добавить в список Петренко:ведь именно его министерство "узаканивает рекет".Последствия этого для родственников вы себе представляете? Полицейский (а чаще всего это участковый) спокойно поворачивается и уходит, составляет акт, что его не впустили в квартиру, отдает его начальству и забыв об этом происшествии продолжает заниматься другими своими делами. Врач тоже уходит без выдачи какой-либо справки.В лучшем случае (для родственников) ничего не происходит, они начинают заниматься организацией похорон. Идут в ритуальную службу - им отказывают, т.к. у них нет свидетельства о смерти, идут в ЗАГС (или как там оно сейчас называется) за свидетельством - им отказывают в выдаче, т.к. нет "висновка про ненасильницьку смерть". Что им остается делать? Идти в полицию и упрашивать их придти и составить этот висновок, умерший-то начинает потихоньку разлагаться с соотв. запахом и выделениями. Полиция отказывает в приходе только одного полицейского (участкового), т.к. есть подозрение, что не пустили в первый раз потому, что что-то скрывали и в дом уже либо едет оперативно-следственная группа, которая проводит полный обыск, либо требуют отправить тело умершего на экспертизу (естественно за счет родственников). Родственники без ума от счастья - ведь они не впустили в дом подозрительного, коррумпированного полицейского!Возможный вариант для родственников - никуда не ходить, а ждать пока труп полностью разложится, а до этого жить в одной квартире с разлагающимися останками. Только вот соседи по дому почему-то не захотят жить с таким запахом и начнут звонить во все инстанции. Ну они же сволочи, не хотят войти в положение родственников умершего, оказавшихся пустить в дом полицейского!В худшем случае, в дом немедленно выезжает оперативно-следственная группа, при отказе впустить ее в дом приезжает ОМОН (его аналог), который взламывает входные двери и происходит опять же обыск всего помещения и всех присутствующих, после чего тело обязательно отправляется на экспертизу (тут уже может быть и за государственный счет, как повезет). Родственники опять же без ума от счастья - т.к. они не впустили в дом одного полицейского (возможность коррупции, когда приехала целая группа, да еще и с ОМОНом сводится почти к 0).Ну и если вы "разобрались", значит и прочитали выделенный большими красными буквами, подчеркнутый "ВИСНОВОКщодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання" в самом конце приказа и увидели 4-х страничную формата А4 форму и знаете, что в нем пишется и кем подписывается. Ведь точно прочитали?