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Додано: Нед 18 бер, 2018 04:54
Три с половиной года назад хоронил человека. Так без бумажки из прокуратуры об то ли отказе от уголовного дела,то ли закрытия его же захоронить нельзя. Лично ездил в прокуратуру и там была Очередь человек 5 или 6 с такими же заявлениями на похороны. Правда решилось все довольно быстро,заявления собрал какой то работник подписал в кабинете и раздал всем. Час где то
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:27
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Не во всем - вы забыли добавить в список Петренко:
ведь именно его министерство "узаканивает рекет".
Последствия этого для родственников вы себе представляете? Полицейский (а чаще всего это участковый) спокойно поворачивается и уходит, составляет акт, что его не впустили в квартиру, отдает его начальству и забыв об этом происшествии продолжает заниматься другими своими делами. Врач тоже уходит без выдачи какой-либо справки.
В лучшем случае (для родственников) ничего не происходит, они начинают заниматься организацией похорон. Идут в ритуальную службу - им отказывают, т.к. у них нет свидетельства о смерти, идут в ЗАГС (или как там оно сейчас называется) за свидетельством - им отказывают в выдаче, т.к. нет "висновка про ненасильницьку смерть". Что им остается делать? Идти в полицию и упрашивать их придти и составить этот висновок, умерший-то начинает потихоньку разлагаться с соотв. запахом и выделениями. Полиция отказывает в приходе только одного полицейского (участкового), т.к. есть подозрение, что не пустили в первый раз потому, что что-то скрывали и в дом уже либо едет оперативно-следственная группа, которая проводит полный обыск, либо требуют отправить тело умершего на экспертизу (естественно за счет родственников). Родственники без ума от счастья - ведь они не впустили в дом подозрительного, коррумпированного полицейского!
Возможный вариант для родственников - никуда не ходить, а ждать пока труп полностью разложится, а до этого жить в одной квартире с разлагающимися останками. Только вот соседи по дому почему-то не захотят жить с таким запахом и начнут звонить во все инстанции. Ну они же сволочи, не хотят войти в положение родственников умершего, оказавшихся пустить в дом полицейского!
В худшем случае, в дом немедленно выезжает оперативно-следственная группа, при отказе впустить ее в дом приезжает ОМОН (его аналог), который взламывает входные двери и происходит опять же обыск всего помещения и всех присутствующих, после чего тело обязательно отправляется на экспертизу (тут уже может быть и за государственный счет, как повезет). Родственники опять же без ума от счастья - т.к. они не впустили в дом одного полицейского (возможность коррупции, когда приехала целая группа, да еще и с ОМОНом сводится почти к 0).
Ну и если вы "разобрались", значит и прочитали выделенный большими красными буквами, подчеркнутый "ВИСНОВОК
щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання" в самом конце приказа и увидели 4-х страничную формата А4 форму и знаете, что в нем пишется и кем подписывается. Ведь точно прочитали?
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:24
yanyura Нет, я не все прочел и не все понял, но основное - конечно - доказательства на лицо - что это примитивная система вымогательства. Не знаю кто такой Петренко ?! Понятно что я не идиот, и если мне приходится жить под властью параноидных шизофреников - то я буду как-то приспосабливаться. И люди советуют запастись свидетелями - когда впускать их в дом. У меня мама лежачая больная, ей 88 лет - лежит уже четвертый год. С ее диагнозом это уже очень много. Все люди смертны. В ее диспансерной карте записей нет. Врача вызываем - не приходит семейный врач, она фальшует мед.карты и запугивает больных, хирург был два раза - записей в карте тоже не оказалось. Обращался к руководителю поликлиники - по поводу служебного подлога врачем мед карты. Долго морочил голову и ответил - что вы должны "бояться своего врача" !!! Это было в марте 2017 года - еще до опубликования приказа - вероятно он уже исполнялся.
Нам рассказывают якобы этот приказ чисто формальный и от глупости, но это не так.
1. Супрун - устроила систему "семейных врачей" - на одного такого врача - приходится у нас 10 000 больных - со слов руководителя поликлиникой - то есть ходить к больным на вызовы она не может. Супрун не может это не понимать. То есть судьба больных, в том числе лежачих престарелых - Супрун совсем не интересует, за то когда в семье умирает больной - и открывается наследство - по ее приказу все бегут срочно и время вдруг находится ?! Наша семейный врач многократно и конкретно пишет в карты - что она была у нас дома - но ей не открыли двери. Но она не являлась даже на вызовы когда матери нужна была срочная помощь и рецепты. Реально она не может посещать 10 000 человек - сказал главврач. Понимаю. Но за чем писать , что она была - а ей не открыли ? Живу в центре Днепра. Это не ехать 70 км в село по заносам. Но все равно не может врач. Скорее всего это тоже по указанию Супрун - фальшевание мед. карты. В нашей карте - оказалась запись медсестры и 2 записи интернов о посещении - мамы - по вызову вместо врача. Карту на руки не дают. Там может оказаться что угодно завтра. Мед карты фальшуют. Говорить что мы не впускаем только конкретно семейного врача , а медсестру, хирургов и интернов впускаем - дико.
2. Аваков. Если его интересует судьба и защита стариков от родни - то нужно их посещать при жизни, а не в момент открытия наследства. Конечно могут быть родственники - загнанные в угол правительством - работать нужно - иначе нет денег на жизнь, заработок копеечный, сиделка стоит на много дороже. Бросить работу - на что жить ? Я не исключаю - что могут быть и родственники-убийцы. Но в таком случае - что бы у дела была судебная перспектива - нужно посещать ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СЕМЬИ при живом старике. Что бы наказать убийцу - должен быть установлен состав преступления - должен быть заявитель, улики - свидетели, основания для подозрения. В данном случае - свидетели и заявители о смерти природной - сами родственники и они же представляют интересы покойного, они же формально потерпевшие. Допустим они убийцы ... Если улики были - они их убрали. Явившись в дом к умершему старику без следов насилия - полицай кроме как терроризировать родню и вымогать деньги - в 99% родня убита горем и настрадалась за 10 лет до этого - больше ничего полицай не может заведомо по ситуации. Другое дело при жизни старика посещать его на дому, если есть жалобы. И если родственники не благонадежные - можно старика устроить в дом инвалидов. Жалобы фиксировать. Конечно у нас нет таких домов инвалидов. Так было бы хорошо и престарелому и его семье. И все живы. Но никакой полиции судьба стариков не нужна. Приказ написан так - что бы НЕГАЙНО явиться когда старик умер без признаков насилия и сделать для него и для защиты прав всех - не возможно ничего, но за то в момент открытия наследства - как раз - бегут по этому приказу в частный дом все службы. При этом помочь старику они уже не могут, когда помощь была нужна - не являлись. Если цель - наказать возможных родственников -убийц - то этот приказ тут заведомо не работает.
Никто не поверит в такой бред - что незнакомому полицаю - который не видел умершего природной смертью старика в жизни никогда и не интересовался им, судьба старика важнее чем его родне. Даже если семья плохая, но семья все- же ухаживала - кормила поила, лечила. А полицай вообще ничего для старика не сделал и явился только после его смерти , его защитить от родни ?! Это уже не нормально. Он не имеет квалификации - отличать природную смерть от не природной, он не имеет квалификации отличить кома или смерть. Бывает еще и летаргия. Это просто малообразованный человек. Если врача подкупили - преступники - кроме своей доли полицейский ничего не сможет доказать и установить по этому приказу. Могу вам написать подробности почему нужно мед. образование для определения самого факта смерти. Это много писать , но мед.образование нужно обязательно.
3. Луценко - гарант что сработает милиция и суды по наказанию преступников, старики получат мед-помощь и заботу, и будут защищены права честных законопослушных граждан. Но приказ построен так что бы все это было НЕ ВОЗМОЖНО. Старик мертв. Состав преступления установить не возможно. Права измученной скорбящей убитой горем семьи нарушены.
Я не шучу и не преувеличиваю. В приказе очевидны симптомы параноидной шизофрении.
Кто такой Петренко - не знаю. Еще не разбирался. Конечно буду приспосабливаться. мам пока слава Богу жива, хотя она страдает и сама жить не хочет, мало кто хочет жить лежачим беспомощным больным , понимая что перспектив стать молодым и здоровым нет.
Кстати - Есть преступления общественно опасные - это грабители , воры , садисты , маньяки террористы , в том числе врачи и полицейские коррупционеры. От них зависит жизнь и смерть сотен и тысяч украинцев. А есть преступления НЕ общественно -опасные, например муж застал жену с любовником и убил в шоковом состооянии . Или как в данном случае родня ухаживала за страдающим больным и , не выдержала его страданий и помогла совершить эвтаназию. От таких преступников никто больше не пострадает, и даже в случае раскрытия и суда - им могут дать года 3-4 и то условно. Лучше - пусть бы настоящих настоящих опасных преступников обезвреживали. А не приставали к порядочным гражданам с вымогаловом как прописано в приказе.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 15:26
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Т.е. ничего не поняли. Ровным счетом.
И опять вы врете и выдумываете.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:37
Про Луценко -Авакова -Супрун понял и я , и все все украинцы. И не только по данному криминальному приказу. Про Петренко ничего не знаю, кто он, не вник . Я не юрист - а тут нужна громада что бы очистить власть от криминальных элементов и психически больных. Конечно все стараются приспособиться. Украина страна ужасов типа ПРЕЗУПЦИИ ВИНОВНОСТИ законопослушных граждан перед властью. Публикуют министры откровенно криминальные приказы - и все их исполняют. Некоторые с особым рвением. Надеюсь что тему поднимут в СМИ , и не как поправку Лозового. Как раз если есть обоснованные подозрения - то не должно быть сроков давности. Наука развивается и что было не возможно вчера, завтра уже будет возможно. Но тут вопрос если нет оснований для подозрений никаких - какое право имеют терроризировать семью покойного ?! Какое право имеют делать вскрытие ?! Резать умершего какой смысл - если и так все очевидно. Вы бы хотели , что бы вашу мать резали и вынимали внутренности ?! Еще вопрос - если это для проверки родственников - то почему они сами должны это оплачивать ? Тем более оснований для подозрений нет. Если для проверки врачей - то это уже на усмотрение родственников и по их заявлению, а не по требованию полиции. Юридический бред - а не закон.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 15:44
О опять выдумки, опять вранье и паранойя.
Кто вам поручил высказываться от имени всех украинцев?
Что в приказе криминального? Впрочем, уже понятно, что вам этот термин не знаком. и вы его лепите куда ни попадя. Вам же не только УК не в мочь прочитать, вы и Конситуцию не осилили - это видно по предыдущим постам.
ЧТо такое презумпция виновсности вы опять таки не знаете, даже правильно написать не способны. Знали бы - не писали бы чушь, что якобы визит представителя полиции на место смерти якобы означает обвинение. И знали бы то, что это нормальная практика во всех цивилизованных странах.
Но ведь ваша задача - лишь врать, не так ли?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:51
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Ну если вы и отсюда
ничего не поняли, вот вам прямая ссылка -
Додано: Нед 18 бер, 2018 16:00
Faceless И что же - неужели родственники умершего старика " в цивилизованных странах" в момент естественной смерти престарелого члена семьи принимают посторонних визитеров ? И даже выполняют указания и распоряжения этих " визитеров"?! а то как тут писали визитеры явятся с ОМОНОМ ? А распоряжение визитера ?! Типа родственника умершего отправить на вскрытие - "порезать и вынуть внутренности" ?! И родня это надругательство над прахом и прихоть некрофила должна оплачивать ?! В цивилизованных странах вскрытие не криминального трупа - допустимо и возможно только по письменному заявлению и разрешению родственников. Это точно. Это вы все врете.
Суть понятна. Некриминальных покойных выдают за криминальные трупы. А дальше все ясно - уже можно влезть в дом и шантажировать и надругаться над трупом. Понятно - с целью вымогательства. Об этом прямо написано в законе, не стесняются. С естественно умершим стариком - дома при уходе и заботе родственников полиция ведет себя как с криминальным трупом. Цель ? Законопослушных граждан ( родню) чмырить как преступников ,находящихся под подозрением и под следствием - разумеется все это чисто в момент открытия наследства. Вышибить денег. Судебной перспективы действия по этому приказу не имеют никакой. Это вам любой юрист пояснит. Покойному они тоже уже помочь не могут, если бы ему нужна была помощь, защита от родни - так он бы при жизни обратился верно?!
Додано: Нед 18 бер, 2018 16:23
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Какие указания и распоряжения? Полиция приходит везде.
Если кто-то сдуру решил спрятать труп и обстоятельства смерти от правоохранительных органов - то с "омоном" или без, а разговор будет совсем другой. Ибо выгляит это как попытка скрыть преступление.
Нет такого пояния как "криминальный" или "некриминальный" труп. Обязательное вскрытие еще и за счет родственников тела без признаков насильственной смерти - вашы выдумки и вранье.
О, и тут остапа понесло... Угомоните вашу нездоровую фантазию. Хватит врать. Никто ни за кого ничего не выдает. Такой бред как "криминальный"/"некриминальный" труп - есть сугубо в вашей фантазии. В дом тоже никто не влезает. И вымогательство тут ни при чем.
Вы что, думаете если вы как попугай буете тут свое вранье повторять то в него поверят?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 16:28
yanyura Моя цель привлечь общественное внимание СМИ. Спс что дали почитать приказ и за разумные советы. Искренне благодарен. И выговориться тоже смог. Приспосабливаться к буйным психам и уголовникам по ситуации станет любой - если он не совсем дурак. И я тоже как сумею. Это Надя Савченко - хочет якобы "взорвать купол Зрады и сама всех зрадныков расстрелять минометами и закидать гранатами ложи". Я не такой.
Надеюсь публичность и огласка заставит и этот приказ изменят -нужно убрать из него криминальную составляющую - а именно некриминальных , умерших естественной смертью нем хитро и запутанно - приравнивают к криминальных трупам. Это чудовищный бред.
Петренко я не знаю. Но взгляд у него сильно нездоровый , сильно неуравновешенный на фото. Биография о многом говорит
12.2001 – 12.2005 Когда ему было 21 год сразу после ВУЗа это -
Головний юрисконсульт ВАТ «Державний ощадний банк України», робота на керівних посадах у департаменті правового забезпечення ВАТ «Ощадний банк України». Прямо скажем связи у него - огромные. И конечно сесть на такую должно в 21 год - ну не имея опыта - и скорее всего и- не имея больших знаний...
2006 – 2010
Депутат Київської обласної ради, член Постійної комісії з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією
Это он так с коррупцией Януковича тогда успешно боролся ? Что-то не заметно успехов. Так за чем он нужен в министрах ? Что бы и дальше НЕ БОРОЛСЯ?
Резюме его вызывает недоверие, как и фото. Его ответственность - не знаю его роль в этом приказе - может просто подписал ? Доверия не вызывает.
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