Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Нед 18 бер, 2018 14:24

Нет, я не все прочел и не все понял, но основное - конечно - доказательства на лицо - что это примитивная система вымогательства. Не знаю кто такой Петренко ?! Понятно что я не идиот, и если мне приходится жить под властью параноидных шизофреников - то я буду как-то приспосабливаться. И люди советуют запастись свидетелями - когда впускать их в дом. У меня мама лежачая больная, ей 88 лет - лежит уже четвертый год. С ее диагнозом это уже очень много. Все люди смертны. В ее диспансерной карте записей нет. Врача вызываем - не приходит семейный врач, она фальшует мед.карты и запугивает больных, хирург был два раза - записей в карте тоже не оказалось. Обращался к руководителю поликлиники - по поводу служебного подлога врачем мед карты. Долго морочил голову и ответил - что вы должны "бояться своего врача"!!! Это было в марте 2017 года - еще до опубликования приказа - вероятно он уже исполнялся.Нам рассказывают якобы этот приказ чисто формальный и от глупости, но это не так.1. Супрун - устроила систему "семейных врачей" - на одного такого врача - приходится у нас 10 000 больных - со слов руководителя поликлиникой - то есть ходить к больным на вызовы она не может. Супрун не может это не понимать. То есть судьба больных, в том числе лежачих престарелых - Супрун совсем не интересует, за то когда в семье умирает больной - и открывается наследство - по ее приказу все бегут срочно и время вдруг находится ?! Наша семейный врач многократно и конкретно пишет в карты - что она была у нас дома - но ей не открыли двери. Но она не являлась даже на вызовы когда матери нужна была срочная помощь и рецепты. Реально она не может посещать 10 000 человек - сказал главврач. Понимаю. Но за чем писать , что она была - а ей не открыли ? Живу в центре Днепра. Это не ехать 70 км в село по заносам. Но все равно не может врач. Скорее всего это тоже по указанию Супрун - фальшевание мед. карты. В нашей карте - оказалась запись медсестры и 2 записи интернов о посещении - мамы - по вызову вместо врача. Карту на руки не дают. Там может оказаться что угодно завтра. Мед карты фальшуют. Говорить что мы не впускаем только конкретно семейного врача , а медсестру, хирургов и интернов впускаем - дико.2. Аваков. Если его интересует судьба и защита стариков от родни - то нужно их посещать при жизни, а не в момент открытия наследства. Конечно могут быть родственники - загнанные в угол правительством - работать нужно - иначе нет денег на жизнь, заработок копеечный, сиделка стоит на много дороже. Бросить работу - на что жить ? Я не исключаю - что могут быть и родственники-убийцы. Но в таком случае - что бы у дела была судебная перспектива - нужно посещать ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СЕМЬИ при живом старике. Что бы наказать убийцу - должен быть установлен состав преступления - должен быть заявитель, улики - свидетели, основания для подозрения. В данном случае - свидетели и заявители о смерти природной - сами родственники и они же представляют интересы покойного, они же формально потерпевшие. Допустим они убийцы ... Если улики были - они их убрали. Явившись в дом к умершему старику без следов насилия - полицай кроме как терроризировать родню и вымогать деньги - в 99% родня убита горем и настрадалась за 10 лет до этого - больше ничего полицай не может заведомо по ситуации. Другое дело при жизни старика посещать его на дому, если есть жалобы. И если родственники не благонадежные - можно старика устроить в дом инвалидов. Жалобы фиксировать. Конечно у нас нет таких домов инвалидов. Так было бы хорошо и престарелому и его семье. И все живы. Но никакой полиции судьба стариков не нужна. Приказ написан так - что бы НЕГАЙНО явиться когда старик умер без признаков насилия и сделать для него и для защиты прав всех - не возможно ничего, но за то в момент открытия наследства - как раз - бегут по этому приказу в частный дом все службы. При этом помочь старику они уже не могут, когда помощь была нужна - не являлись. Если цель - наказать возможных родственников -убийц - то этот приказ тут заведомо не работает.Никто не поверит в такой бред - что незнакомому полицаю - который не видел умершего природной смертью старика в жизни никогда и не интересовался им, судьба старика важнее чем его родне. Даже если семья плохая, но семья все- же ухаживала - кормила поила, лечила. А полицай вообще ничего для старика не сделал и явился только после его смерти , его защитить от родни ?! Это уже не нормально. Он не имеет квалификации - отличать природную смерть от не природной, он не имеет квалификации отличить кома или смерть. Бывает еще и летаргия. Это просто малообразованный человек. Если врача подкупили - преступники - кроме своей доли полицейский ничего не сможет доказать и установить по этому приказу. Могу вам написать подробности почему нужно мед. образование для определения самого факта смерти. Это много писать , но мед.образование нужно обязательно.3. Луценко - гарант что сработает милиция и суды по наказанию преступников, старики получат мед-помощь и заботу, и будут защищены права честных законопослушных граждан. Но приказ построен так что бы все это было НЕ ВОЗМОЖНО. Старик мертв. Состав преступления установить не возможно. Права измученной скорбящей убитой горем семьи нарушены.Я не шучу и не преувеличиваю. В приказе очевидны симптомы параноидной шизофрении.Кто такой Петренко - не знаю. Еще не разбирался. Конечно буду приспосабливаться. мам пока слава Богу жива, хотя она страдает и сама жить не хочет, мало кто хочет жить лежачим беспомощным больным , понимая что перспектив стать молодым и здоровым нет.Кстати - Есть преступления общественно опасные - это грабители , воры , садисты , маньяки террористы , в том числе врачи и полицейские коррупционеры. От них зависит жизнь и смерть сотен и тысяч украинцев. А есть преступления НЕ общественно -опасные, например муж застал жену с любовником и убил в шоковом состооянии . Или как в данном случае родня ухаживала за страдающим больным и , не выдержала его страданий и помогла совершить эвтаназию. От таких преступников никто больше не пострадает, и даже в случае раскрытия и суда - им могут дать года 3-4 и то условно. Лучше - пусть бы настоящих настоящих опасных преступников обезвреживали. А не приставали к порядочным гражданам с вымогаловом как прописано в приказе.