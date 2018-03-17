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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:28

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Моя цель привлечь общественное внимание СМИ.

Враньем?
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:02

kalinavalera1
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