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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:28

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Моя цель привлечь общественное внимание СМИ.

Враньем?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:02

kalinavalera1
Практические советы для вас от реальных людей:
Что делать, если умер близкий человек
16 марта 2018

http://tvplus.dn.ua/news/11/full/5172/


МОВЧАН
ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська
кандидат юридичних наук
Член Правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

http://arssu.org.ua/about/leadership/movchan
Зображення
Зображення
(Взято с сайта "Судебно-юридической газеты" - https://sud.ua/ru/news/laws/116056-15-m ... nyy-kodeks)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:13

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  Faceless написав:Какие указания и распоряжения? Полиция приходит везде. Если кто-то сдуру решил спрятать труп и обстоятельства смерти от правоохранительных органов - то с "омоном" или без, а разговор будет совсем другой. Ибо выгляит это как попытка скрыть преступление.


Сохраню этот ваш перл. Полиция не имеет права приходить везде и всех проверять. Идете вы по улице - а все встречные полицейские требуют вас оголиться и показать трусы ? Они придумали что у вас в трусах взрывчатка или наркотики ! Станете оголяться ? По вашей логике - если вы не станете оголяться перед самодуром - то вы в трусах что-то прячете ? И это является причиной для принудительного обыска ? Полиция не имеет права обыскивать людей, если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, не имеет права вторгаться в чужие дома - если нет заявления о преступлении. Это частный дом. Если полицию не впускают - это не значит - что в доме что-то прячут. Почему все нужно демонстрировать всем подряд БЕЗ ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ? Это значит, что в услугах полиции хозяева не нуждаются и все. Умершего не прячут - о нем сообщили медикам, получили справку о смерти , с какой стати его должны показывать полиции ? Тем более отдавать на вскрытие ? Полиция на общих основаниях может явиться на похороны. Место преступления от полиции не прячут - что бы думать - что в частном доме было преступление - нужно заявление , к примеру от соседей , которые слышали крики убивают, стрельбу. Или кто-то звонил из этого дома , что ему угрожают. Тогда полиция имеет право проверить. А если откажут - то проверить настойчиво и с ОМОНОМ. Если заявлений нет с ФИО и номером телефона про признаки преступления, то проникновение полиции в чужой дом преступно - они просто банда.

Между умершим от долгих многочисленных болезней естественной смертью в своей постели в окружении родственников ( значит при свидетелях ) - и криминальным трупом с ранениями ножевыми, пулевыми, тяжелыми травмами не совместимыми с жизнью , если погибший был на момент смерти ничем не болен и не стар - небо и земля. Если у вас нет такого понятия - ваша проблема. Такие понятия существуют со всеми вытекающими. Если вы не понимаете - вам ничем уже не помочь. Полиция не имеет права лазить везде. Но если у нее есть заявление , что Иванов террорист и у него в рюкзаке или "в трусах" - взрывчатка - тогда могут проверить и пояснить в чем подозревают и от кого заява. Желательно документ от судьи. Просто так шмонать никого нельзя , тем более покойных. :shock:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:31

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:Какие указания и распоряжения? Полиция приходит везде. Если кто-то сдуру решил спрятать труп и обстоятельства смерти от правоохранительных органов - то с "омоном" или без, а разговор будет совсем другой. Ибо выгляит это как попытка скрыть преступление.


Сохраню этот ваш перл. Полиция не имеет права приходить везде и всех проверять. Идете вы по улице - а все встречные полицейские требуют вас оголиться и показать трусы ? Станете оголяться ? По вашей логике - если вы не станете оголяться перед самодуром - то вы в трусах что-то прячете ? И это является причиной для принудительного обыска ? Полиция не имеет права обыскивать людей, если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, не имеет права вторгаться в чужие дома - если нет заявления о преступлении. Это частный дом. Если полицию не впускают - это не значит - что в доме что-то прячут. Почему все нужно демонстрировать всем подряд БЕЗ ПРИЧИНЫ? Это значит, что в услугах полиции хозяева не нуждаются и все. Умершего не прячут - о нем сообщили медикам, получили справку о смерти , с какой стати его должны показывать полиции ? Тем более отдавать на вскрытие ? Полиция на общих основаниях может явиться на похороны.
Между умершим от долгих многочисленных болезней естественной смертью в своей постели престарелым в домашних условиях в окружении родственников - и криминальным трупом с ранениями ножевыми, пулевыми, тяжелыми травмами не совместимыми с жизнью , при этом погибший был на момент смерти ничем не болен и не стар - небо и земля. Если у вас нет такого понятия - ваша проблема.


И опять враньё и вымыслы.
При чем тут"идете по улице"? Человек умер. До того, как полиция не зафиксирует, ещё нет формального основания считать, была смерть ненасильственной или нет. Уже и ребенок бы понял, а вы все дурака валяете. Нет никакого "вторжения".
Остальной ваш поток сознания - новая порция вранья и глупостей. Вам не стыдно хоть себя так выставлять?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:43

Faceless Мне стыдно жить в такой стране и видеть такую профессию как у вас. Вы готовы писать что угодно за зарплату в интересах "работодателей" ? Полиция не правомочна определять как умер человек. Не имеет медицинского образования. Естественная смерть от старости или от болезни - такая же норма и обыденность как и ходить по улице пока вы молоды и здоровы. Только умирают один раз , а по улице ходят каждый день. Никакого криминала в естественной смерти нет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:47

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:Faceless Мне стыдно жить в такой стране и видеть такую профессию как у вас. Вы готовы писать что угодно за зарплату в интересах "работодателей" ? Полиция не правомочна определять как умер человек. Не имеет медицинского образования. Естественная смерть - такая же норма и обыденность болезни как и ходить по улице пока вы молоды и здоровы.


И какая же это у меня профессия?
Изобличаю ваше враньё я тут из волонтёрских побуждений.
И опять вы врёте и выдумываете. Причем тут медицинское образование полиции то? Неужели за все это время вы так и не осилили понять смысл этой процедуры? Нет понимания, естесственная смерть или нет, пока это не зафиксирует полицейский. Точка. Врач не делает таких выводов и не обязан.
П.С. Уже даже интересно, вы хоть один пост в неделю без вранья пишете?
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  #<1 ... 5678
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