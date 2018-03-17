Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Нед 18 бер, 2018 19:13

Faceless написав: Какие указания и распоряжения? Полиция приходит везде. Если кто-то сдуру решил спрятать труп и обстоятельства смерти от правоохранительных органов - то с "омоном" или без, а разговор будет совсем другой. Ибо выгляит это как попытка скрыть преступление. Какие указания и распоряжения? Полиция приходит везде. Если кто-то сдуру решил спрятать труп и обстоятельства смерти от правоохранительных органов - то с "омоном" или без, а разговор будет совсем другой. Ибо выгляит это как попытка скрыть преступление.

Сохраню этот ваш перл. Полиция не имеет права приходить везде и всех проверять. Идете вы по улице - а все встречные полицейские требуют вас оголиться и показать трусы ? Они придумали что у вас в трусах взрывчатка или наркотики ! Станете оголяться ? По вашей логике - если вы не станете оголяться перед самодуром - то вы в трусах что-то прячете ? И это является причиной для принудительного обыска ? Полиция не имеет права обыскивать людей, если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, не имеет права вторгаться в чужие дома - если нет заявления о преступлении. Это частный дом. Если полицию не впускают - это не значит - что в доме что-то прячут. Почему все нужно демонстрировать всем подряд БЕЗ ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ? Это значит, что в услугах полиции хозяева не нуждаются и все. Умершего не прячут - о нем сообщили медикам, получили справку о смерти , с какой стати его должны показывать полиции ? Тем более отдавать на вскрытие ? Полиция на общих основаниях может явиться на похороны. Место преступления от полиции не прячут - что бы думать - что в частном доме было преступление - нужно заявление , к примеру от соседей , которые слышали крики убивают, стрельбу. Или кто-то звонил из этого дома , что ему угрожают. Тогда полиция имеет право проверить. А если откажут - то проверить настойчиво и с ОМОНОМ. Если заявлений нет с ФИО и номером телефона про признаки преступления, то проникновение полиции в чужой дом преступно - они просто банда.Между умершим от долгих многочисленных болезней естественной смертью в своей постели в окружении родственников ( значит при свидетелях ) - и криминальным трупом с ранениями ножевыми, пулевыми, тяжелыми травмами не совместимыми с жизнью , если погибший был на момент смерти ничем не болен и не стар - небо и земля. Если у вас нет такого понятия - ваша проблема. Такие понятия существуют со всеми вытекающими. Если вы не понимаете - вам ничем уже не помочь. Полиция не имеет права лазить везде. Но если у нее есть заявление , что Иванов террорист и у него в рюкзаке или "в трусах" - взрывчатка - тогда могут проверить и пояснить в чем подозревают и от кого заява. Желательно документ от судьи. Просто так шмонать никого нельзя , тем более покойных.