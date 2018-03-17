Враньем?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:28
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:02
kalinavalera1
Практические советы для вас от реальных людей:
(Взято с сайта "Судебно-юридической газеты" -
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:13
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Сохраню этот ваш перл. Полиция не имеет права приходить везде и всех проверять. Идете вы по улице - а все встречные полицейские требуют вас оголиться и показать трусы ? Они придумали что у вас в трусах взрывчатка или наркотики ! Станете оголяться ? По вашей логике - если вы не станете оголяться перед самодуром - то вы в трусах что-то прячете ? И это является причиной для принудительного обыска ? Полиция не имеет права обыскивать людей, если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, не имеет права вторгаться в чужие дома - если нет заявления о преступлении. Это частный дом. Если полицию не впускают - это не значит - что в доме что-то прячут. Почему все нужно демонстрировать всем подряд БЕЗ ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ? Это значит, что в услугах полиции хозяева не нуждаются и все. Умершего не прячут - о нем сообщили медикам, получили справку о смерти , с какой стати его должны показывать полиции ? Тем более отдавать на вскрытие ? Полиция на общих основаниях может явиться на похороны. Место преступления от полиции не прячут - что бы думать - что в частном доме было преступление - нужно заявление , к примеру от соседей , которые слышали крики убивают, стрельбу. Или кто-то звонил из этого дома , что ему угрожают. Тогда полиция имеет право проверить. А если откажут - то проверить настойчиво и с ОМОНОМ. Если заявлений нет с ФИО и номером телефона про признаки преступления, то проникновение полиции в чужой дом преступно - они просто банда.
Между умершим от долгих многочисленных болезней естественной смертью в своей постели в окружении родственников ( значит при свидетелях ) - и криминальным трупом с ранениями ножевыми, пулевыми, тяжелыми травмами не совместимыми с жизнью , если погибший был на момент смерти ничем не болен и не стар - небо и земля. Если у вас нет такого понятия - ваша проблема. Такие понятия существуют со всеми вытекающими. Если вы не понимаете - вам ничем уже не помочь. Полиция не имеет права лазить везде. Но если у нее есть заявление , что Иванов террорист и у него в рюкзаке или "в трусах" - взрывчатка - тогда могут проверить и пояснить в чем подозревают и от кого заява. Желательно документ от судьи. Просто так шмонать никого нельзя , тем более покойных.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:31
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
И опять враньё и вымыслы.
При чем тут"идете по улице"? Человек умер. До того, как полиция не зафиксирует, ещё нет формального основания считать, была смерть ненасильственной или нет. Уже и ребенок бы понял, а вы все дурака валяете. Нет никакого "вторжения".
Остальной ваш поток сознания - новая порция вранья и глупостей. Вам не стыдно хоть себя так выставлять?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:43
Faceless Мне стыдно жить в такой стране и видеть такую профессию как у вас. Вы готовы писать что угодно за зарплату в интересах "работодателей" ? Полиция не правомочна определять как умер человек. Не имеет медицинского образования. Естественная смерть от старости или от болезни - такая же норма и обыденность как и ходить по улице пока вы молоды и здоровы. Только умирают один раз , а по улице ходят каждый день. Никакого криминала в естественной смерти нет.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:47
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
И какая же это у меня профессия?
Изобличаю ваше враньё я тут из волонтёрских побуждений.
И опять вы врёте и выдумываете. Причем тут медицинское образование полиции то? Неужели за все это время вы так и не осилили понять смысл этой процедуры? Нет понимания, естесственная смерть или нет, пока это не зафиксирует полицейский. Точка. Врач не делает таких выводов и не обязан.
П.С. Уже даже интересно, вы хоть один пост в неделю без вранья пишете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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