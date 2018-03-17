Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05

yanyura Но на деле это не так, ка к пишет Мовчан. Я не о поправке Лозового. Я как раз о приказе - который вы мне помогли найти. Есть к вам еще огромная просьба уже год тоже ищу документ. Какие есть приказы - постановления - про медицинскую карту больного ? У кого она должна находиться ? И как мне быть ? Семейный врач фальшует мед карту матери. Как раз что бы заявить , что она не лечилась со всеми вытекающими. Это криминал. Не стремился раздувать. Узнал случайно- год назад - пошел к глав. врачу. Он мне пообещал сделать копию для поликлиники , там были конечно записи медсестры о заборе анализов, интернов о посещении, но они вообще ни о чем, мне глав.врач пообещал внести адекватные записи и выдать карту на руки. Что бы карта была дома - мать ведь лежачая. Врачи посещают ее на дому - разные. И не только из местной поликлиники. Я официально занимаюсь уходом за больной матерью. Вынужден давать таблетки, уколы , лекарства. Без записей в карте - получается что я сам все придумал и сам лечу как хочу. Что за бред ? Это не так. Мать лечиться не хочет - но не на столько что бы в дом врачей не впускать. Впускаем и даже просим прийти. Лекарства все обсуждаются по ходу лечения сам корректирую. Но обязательно согласовываю с врачем. И не с одним Много знакомых и приятелей - врачи. В этом плане наш семейный врач как раз тоже нормальная. По телефону много лет корректировала ранее назначенные медикаменты. Год уже как пропала. Присылала по вызову раньше интернов фотать трофические язвы у матери - то есть связь мы поддерживали, хотя сама она и не являлась. Лекарства она знает не плохо. Но подделка карты ?! Как быть ? мать должна быть под наблюдением, пусть хоть по телефону и по фоткам, но обязательно записи в карте. Слава Богу мать жива. С ее диагнозом как правило живут полгода. Она уже четвертый год - при хорошем уходе и лечении. У моих соседей сын с общепринятым течением его заболевания максимум мог прожить 10 лет, но прожил больше 30 лет. Когда вы пишете, что родственникам надоело ухаживать и они "помогли" умереть, то вы не понимаете, что качество ухода, питание лекарства могут продлить жизнь умирающего на 10 лет - а могут сократить. Но если нет денег на нужные лекарства и продукты правильные - и это сокращает жизнь ? Это убийство ? Наше правительство убийца ? А оставить больного лежачего без ухода - он угаснет быстро. Но родственники на работе.

То есть в случае родни ухаживающей , больше 2 - 3 лет тут об убийстве нет смысла говорить. Часто больные живы только благодаря уходу родни.

Если сможете - подскажите какие документы регламентируют - правила ведения мед. карты пациента районной поликлиники. Мне много глав. врач пообещал, пока карта была у меня в руках. Там были все признаки подделки и подлога. Карту я отдал - поверив обещаниям, что все исправят. Но получив карту главврач скрутил дулю, мед карты нет, в ней опять пишут что попало. А мне нужно проводить лечение типа как я сам придумал ? Они ни за что не отвечают ? Год не посещали уже