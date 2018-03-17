Враньем?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:28
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:02
kalinavalera1
Практические советы для вас от реальных людей:
(Взято с сайта "Судебно-юридической газеты" -
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:13
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Сохраню этот ваш перл. Полиция не имеет права приходить везде и всех проверять. Идете вы по улице - а все встречные полицейские требуют вас оголиться и показать трусы ? Они придумали что у вас в трусах взрывчатка или наркотики ! Станете оголяться ? По вашей логике - если вы не станете оголяться перед самодуром - то вы в трусах что-то прячете ? И это является причиной для принудительного обыска ? Полиция не имеет права обыскивать людей, если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, не имеет права вторгаться в чужие дома - если нет заявления о преступлении. Это частный дом. Если полицию не впускают - это не значит - что в доме что-то прячут. Почему все нужно демонстрировать всем подряд БЕЗ ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ? Это значит, что в услугах полиции хозяева не нуждаются и все. Умершего не прячут - о нем сообщили медикам, получили справку о смерти , с какой стати его должны показывать полиции ? Тем более отдавать на вскрытие ? Полиция на общих основаниях может явиться на похороны. Место преступления от полиции не прячут - что бы думать - что в частном доме было преступление - нужно заявление , к примеру от соседей , которые слышали крики убивают, стрельбу. Или кто-то звонил из этого дома , что ему угрожают. Тогда полиция имеет право проверить. А если откажут - то проверить настойчиво и с ОМОНОМ. Если заявлений нет с ФИО и номером телефона про признаки преступления, то проникновение полиции в чужой дом преступно - они просто банда.
Между умершим от долгих многочисленных болезней естественной смертью в своей постели в окружении родственников ( значит при свидетелях ) - и криминальным трупом с ранениями ножевыми, пулевыми, тяжелыми травмами не совместимыми с жизнью , если погибший был на момент смерти ничем не болен и не стар - небо и земля. Если у вас нет такого понятия - ваша проблема. Такие понятия существуют со всеми вытекающими. Если вы не понимаете - вам ничем уже не помочь. Полиция не имеет права лазить везде. Но если у нее есть заявление , что Иванов террорист и у него в рюкзаке или "в трусах" - взрывчатка - тогда могут проверить и пояснить в чем подозревают и от кого заява. Желательно документ от судьи. Просто так шмонать никого нельзя , тем более покойных.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:31
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
И опять враньё и вымыслы.
При чем тут"идете по улице"? Человек умер. До того, как полиция не зафиксирует, ещё нет формального основания считать, была смерть ненасильственной или нет. Уже и ребенок бы понял, а вы все дурака валяете. Нет никакого "вторжения".
Остальной ваш поток сознания - новая порция вранья и глупостей. Вам не стыдно хоть себя так выставлять?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:43
Faceless Мне стыдно жить в такой стране и видеть такую профессию как у вас. Вы готовы писать что угодно за зарплату в интересах "работодателей" ? Полиция не правомочна определять как умер человек.Не имеет медицинского образования. На это есть медики и конечно очевидцы , свидетели. Если члены семьи - свидетели видят что смерть естественная - то полиция им не нужна. Они вызывают медика , может можно что-то сделать. Или же установить факт умирания. Естественная смерть от старости или от болезни - такая же норма и обыденность как и ходить по улице пока вы молоды и здоровы. Только умирают один раз , а по улице ходят каждый день. Никакого криминала в естественной смерти нет.
Без заявления о преступлении - полиция не имеет права никуда лезть. Ни в чужие трусы , ни в дом к людям.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 18 бер, 2018 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:47
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
И какая же это у меня профессия?
Изобличаю ваше враньё я тут из волонтёрских побуждений.
И опять вы врёте и выдумываете. Причем тут медицинское образование полиции то? Неужели за все это время вы так и не осилили понять смысл этой процедуры? Нет понимания, естесственная смерть или нет, пока это не зафиксирует полицейский. Точка. Врач не делает таких выводов и не обязан.
П.С. Уже даже интересно, вы хоть один пост в неделю без вранья пишете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:12
Faceless вы же модератор ! Бесплатно работаете ? А живете на что ? У многих вы в игнорне. Это же очевидно. Вы тут постоянно сидите. Возразить по сути ничего не можете. Токо оскорбляете. Но ко мне не прилипнет. Я типа алмаз. Я даже не обижаюсь. Моська лает , а слон идет. Из того, что я писал на форуме - под аккомпанемент вашей хулы и скорбления - многое подхватили депутаты. И воплотили в жизнь . Привести примеры ?
Ваша цитата - "Нет понимания, естесственная смерть или нет, пока это не зафиксирует полицейский. Точка. Врач не делает таких выводов и не обязан."
- вы пишите преступный бред. Якобы есть люди , которые это считают нормой, но не проплаченных таких людей нет - вам за это платят. Не может нормальный человек быть безграмотным на столько. Вы за кого держите полицейских ? Они Архангелы Гавриилы , святые или представители Бога на Земле ? С неограниченными полномочиями ?! Почему они могут определять факт смерти и ее обстоятельства? Они не были при умирании, ничего не видели, ничего не знают и не понимают в медицине ? Что они могут понимать и с какой стати им устанавливать факт смерти ? Это вы безграмотны.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:03
Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..
Вы действительно думаете, что это основной доход? Забавное предположение.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05
yanyura Но на деле это не так, ка к пишет Мовчан. Я не о поправке Лозового. Я как раз о приказе - который вы мне помогли найти. Есть к вам еще огромная просьба уже год тоже ищу документ. Какие есть приказы - постановления - про медицинскую карту больного ? У кого она должна находиться ? И как мне быть ? Семейный врач фальшует мед карту матери. Как раз что бы заявить , что она не лечилась со всеми вытекающими. Это криминал. Не стремился раздувать. Узнал случайно- год назад - пошел к глав. врачу. Он мне пообещал сделать копию для поликлиники , там были конечно записи медсестры о заборе анализов, интернов о посещении, но они вообще ни о чем, мне глав.врач пообещал внести адекватные записи и выдать карту на руки. Что бы карта была дома - мать ведь лежачая. Врачи посещают ее на дому - разные. И не только из местной поликлиники. Я официально занимаюсь уходом за больной матерью. Вынужден давать таблетки, уколы , лекарства. Без записей в карте - получается что я сам все придумал и сам лечу как хочу. Что за бред ? Это не так. Мать лечиться не хочет - но не на столько что бы в дом врачей не впускать. Впускаем и даже просим прийти. Лекарства все обсуждаются по ходу лечения сам корректирую. Но обязательно согласовываю с врачем. И не с одним Много знакомых и приятелей - врачи. В этом плане наш семейный врач как раз тоже нормальная. По телефону много лет корректировала ранее назначенные медикаменты. Год уже как пропала. Присылала по вызову раньше интернов фотать трофические язвы у матери - то есть связь мы поддерживали, хотя сама она и не являлась. Лекарства она знает не плохо. Но подделка карты ?! Как быть ? мать должна быть под наблюдением, пусть хоть по телефону и по фоткам, но обязательно записи в карте. Слава Богу мать жива. С ее диагнозом как правило живут полгода. Она уже четвертый год - при хорошем уходе и лечении. У моих соседей сын с общепринятым течением его заболевания максимум мог прожить 10 лет, но прожил больше 30 лет. Когда вы пишете, что родственникам надоело ухаживать и они "помогли" умереть, то вы не понимаете, что качество ухода, питание лекарства могут продлить жизнь умирающего на 10 лет - а могут сократить. Но если нет денег на нужные лекарства и продукты правильные - и это сокращает жизнь ? Это убийство ? Наше правительство убийца ? А оставить больного лежачего без ухода - он угаснет быстро. Но родственники на работе.
То есть в случае родни ухаживающей , больше 2 - 3 лет тут об убийстве нет смысла говорить. Часто больные живы только благодаря уходу родни.
Если сможете - подскажите какие документы регламентируют - правила ведения мед. карты пациента районной поликлиники. Мне много глав. врач пообещал, пока карта была у меня в руках. Там были все признаки подделки и подлога. Карту я отдал - поверив обещаниям, что все исправят. Но получив карту главврач скрутил дулю, мед карты нет, в ней опять пишут что попало. А мне нужно проводить лечение типа как я сам придумал ? Они ни за что не отвечают ? Год не посещали уже
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:27
Меня ваши доходы не интересуют. Всем нужно кушать. Но у многих вы в игноре именно потому, что очевидно что пишете заказуху. Если за это платят мало , ничего не меняет. Важно качество того, что вы пишете. Честно ? Тут многие пишут явно оплаченные. Я даже понимаю . Это жизнь. Но есть интересно пишут , дельно, еще и нужную инфу дают. А у вас в основном бессмыслица и оскорбления.
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