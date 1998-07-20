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Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:Faceless вы же модератор ! Бесплатно работаете ? А живете на что ? Вы тут постоянно сидите.
Вы действительно думаете, что это основной доход? Забавное предположение.

Меня ваши доходы не интересуют. Всем нужно кушать. Но у многих вы в игноре именно потому, что очевидно что пишете заказуху. Если за это платят мало , ничего не меняет. Важно качество того, что вы пишете. Честно ? Тут многие пишут явно оплаченные. Я даже понимаю . Это жизнь. Но есть интересно пишут , дельно, еще и нужную инфу дают. А у вас в основном бессмыслица и оскорбления.


Каждый сам вправе решать, читать кого-то или нет. Я никогда ничего на заказ не писал, если уж вам интересно.
Бессмыслица? Ну от вас, не понимающего и с десятого раза элементарных вещей, и врущего в каждом посте, такое слышать - даже обижаться не на что. Не у всех достаточно способностей чтобы понимать. А вот то, что вы регулярно врёте - это факт. Вот какие интересы можно преследовать таким низкопошибным враньём - вот это непонятно.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:27

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Какие есть приказы - постановления - про медицинскую карту больного ? У кого она должна находиться ?

на сьогодні чинне національне законодавство не містить положень, які б регламентували порядок заповнення, ведення та зберігання медичних карток амбулаторного хворого, карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома і медичних карток стаціонарного хворого в закладах охорони здоров’я.

Однак обов’язковість зберігання медичних карток амбулаторного хворого, стаціонарного хворого та карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома саме у закладах охорони здоров’я, а не у пацієнтів, безпосередньо закріплена у Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. №41 (далі — Перелік).

https://medprosvita.com.ua/de_povinna_z ... aczionaru/

Документ z0576-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава z0571-12

Н А К А З
N 41 від 20.07.98

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-98

Документ z0571-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава z0390-13
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2012 № 578/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 571/20884

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
Из него (внизу, выделено красным цветом)
ПЕРЕЛІК
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/tex ... 025n24.zip

В этом документе
1.4. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі – архівне зберігання) або для знищення.

1.7. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.

2.11. Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів.

2.18. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті, які не суперечать цьому Переліку.


Графа 3 - Строк зберігання документів в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ
721. Медичні карти (історії хвороби):
а) стаціонарних хворих
б) амбулаторних хворих - 5 р. Після вибуття
в) картки диспансерного обліку



Документ z0669-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110

МЕДИЧНА КАРТА
амбулаторного хворого
(Форма № 025/о)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 669/20982

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого №___”
...
23. Форма № 025/о повинна зберігатися в реєстратурі амбулаторно-поліклінічного закладу.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:32

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  yanyura написав:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12
У моей приятельницы из другой поликлиники - мед.карты родителей дома. Болезней много, лечатся на дому. В законодательстве ничего нет об этом. Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо. Как можно слепо доверять свое здоровье и своих близких - детей!!! - врачу - человеку, который ни за что не отвечает ?!

Печально. Прочел рекомендации якобы опытных людей из Славянска - но не понравилось. Явно что пишет человек не на своем опыте. А собрал инфу и переварил в нужном для злокачественной власти соусе. Поясню. Я очень не рекомендую никому в случае природной смерти в семье как там написано " сразу вызывать полицию, все равно ведь ее вызовет "скорая помощь". Это обман от журналиста. Если у вас природная смерть в семье - то нормально вызвать скорую, если вы вызываете полицию (?!) - то вы как бы сами заявляете в полицию , что у вас в доме преступление совершено. Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет. дальше в статье пояснения - якобы "к вам приедут из полиции с автоматами в бронежилетах группа - но ничего плохого не сделают". А где гарантии ? Может в каком-то доме им ничего не приглянулось, вот и ушли ни с чем, а в каком-то доме может многое приглянуться? Что это за "порно" такое ?

Пусть вызывает полицию "скорая". И тогда явление полиции в ваш дом будет не законным. Надеюсь законодательство исправят и накажут эту банду. Конечно если скорая вызовет полицию - по-любому лучше их впустить - и не обострять ситуацию на сколько это возможно. Разумный человек не станет упираться - и сражаться с бандой с автоматами в бронежилетах. Обязательно вызвать сразу свидетелей. Записать все это "порно" на камеру тоже обязательно. Что делает группа вооруженных людей в броне и с автоматами - в доме , где скончалась бабушка 93 лет после продолжительной и мучительной болезни ?! Может наша полиция арестует инсульт, инфаркт, рак и посадит в камеру ?
kalinavalera1
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