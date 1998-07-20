Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
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kalinavalera1 написав:Faceless вы же модератор ! Бесплатно работаете ? А живете на что ? Вы тут постоянно сидите.
Вы действительно думаете, что это основной доход? Забавное предположение.
Меня ваши доходы не интересуют. Всем нужно кушать. Но у многих вы в игноре именно потому, что очевидно что пишете заказуху. Если за это платят мало , ничего не меняет. Важно качество того, что вы пишете. Честно ? Тут многие пишут явно оплаченные. Я даже понимаю . Это жизнь. Но есть интересно пишут , дельно, еще и нужную инфу дают. А у вас в основном бессмыслица и оскорбления.
Каждый сам вправе решать, читать кого-то или нет. Я никогда ничего на заказ не писал, если уж вам интересно. Бессмыслица? Ну от вас, не понимающего и с десятого раза элементарных вещей, и врущего в каждом посте, такое слышать - даже обижаться не на что. Не у всех достаточно способностей чтобы понимать. А вот то, что вы регулярно врёте - это факт. Вот какие интересы можно преследовать таким низкопошибным враньём - вот это непонятно.
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kalinavalera1 написав:Какие есть приказы - постановления - про медицинскую карту больного ? У кого она должна находиться ?
на сьогодні чинне національне законодавство не містить положень, які б регламентували порядок заповнення, ведення та зберігання медичних карток амбулаторного хворого, карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома і медичних карток стаціонарного хворого в закладах охорони здоров’я.
Однак обов’язковість зберігання медичних карток амбулаторного хворого, стаціонарного хворого та карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома саме у закладах охорони здоров’я, а не у пацієнтів, безпосередньо закріплена у Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. №41 (далі — Перелік).
Документ z0571-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава z0390-13 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2012 № 578/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884
Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
ПЕРЕЛІК типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
1.4. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі – архівне зберігання) або для знищення.
1.7. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.
2.11. Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів.
2.18. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті, які не суперечать цьому Переліку.
Графа 3 - Строк зберігання документів в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ
721. Медичні карти (історії хвороби): а) стаціонарних хворих б) амбулаторних хворих - 5 р. Після вибуття в) картки диспансерного обліку
Документ z0669-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 № 110
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 669/20982
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого №___” ... 23. Форма № 025/о повинна зберігатися в реєстратурі амбулаторно-поліклінічного закладу.
Спасибо. Но все это ни о чем увы... У моей приятельницы из другой поликлиники - мед.карты родителей дома. Болезней много, старики лечатся на дому. В законодательстве ничего нет об этом выходит ? Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо. Как можно слепо доверять свое здоровье и своих близких - детей!!! - врачу - человеку, который ни за что не отвечает ?! И не оставляет никаких документов у тех кого "лечит". Печально жить в такой стране , где люди не защищены совсем никак. С украинцами можно делать что попало.....
Прочел рекомендации якобы опытных людей из Славянска - но не понравилось. Явно пишет человек не на своем опыте. А собрал инфу и переварил в нужном для злокачественной власти соусе. Поясню. Я очень не рекомендую никому в случае природной смерти в семье, как там написано " сразу вызывать полицию, все равно ведь ее вызовет "скорая помощь". Это обман от журналиста. Если у вас природная смерть в семье - то нормально вызвать скорую, если вы вызываете полицию (?!) - то вы как бы сами заявляете в полицию , что у вас в доме преступление совершено. Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет. Дальше в статье пояснения - якобы "к вам приедут из полиции с автоматами в бронежилетах группа - но ничего плохого не сделают". А где гарантии ? Может в каком-то доме им ничего не приглянулось, вот и ушли ни с чем, а в каком-то доме может многое приглянуться? Что это за "порно" такое ?
Пусть вызывает полицию "скорая". И тогда явление полиции в ваш дом будет не законным. Надеюсь злокачественное законодательство исправят и накажут эту банду. Или найдется на них герой - типа Савченко ? Конечно если скорая вызовет полицию - лучше их впустить - и не обострять ситуацию на сколько это возможно. Разумный человек не станет сражаться с бандой с автоматами в бронежилетах. Обязательно вызвать сразу свидетелей. Записать все это "порно" на камеру тоже обязательно. Что делает группа вооруженных людей в броне и с автоматами - в доме , где скончалась бабушка 93 лет после продолжительной и мучительной болезни ?! Может наша полиция арестует и расстреляет на месте инсульт, инфаркт, рак или посадит их в камеру ?
kalinavalera1 написав:Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо.
Именно поэтому и пытаются внедрить систему электронных медицинских карт. Чтобы все было в одном месте, и не было возможности "потерять" или переделать
kalinavalera1 написав:Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет.
Вы даете глупые советы, и опять врете. Никто никуда ломится не будет и не собирается. Искать преступников тоже.
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kalinavalera1 Объясните, пожалуйста, какой мне смысл искать по вашим просьбам документы, если все равно вы напишите
Спасибо. Но все это ни о чем увы...
Я ведь специально выделяю "чинний", т.е. "действующий".
Не нравятся (не подходят) вам Законы, Постановления и выданные на основании их Приказы - становитесь депутатом ВР и принимайте такие, которые, как вы считаете, вам подходят. Не можете/не хотите стать депутатом - обращайтесь к действующим депутатам и требуйте от них то, что хотите. Ни Faceless, ни я не депутаты и изменить что-то в Законах не можем. Только посоветовать, подсказать. Но вы этого не приемлете. Так какой смысл нам с вами разговаривать, если все равно вы ответите
не понравилось
И вообще, Faceless, как модератор общаясь с вами на эту тему действует по-человечески (хоть вы и обвиняете его во всех грехах), нарушая свои обязанности модератора. Ведь он просто обязан был удалить и ваши посты, и мои, и свои на 5 последних страницах из 9, т.к. они не соответствуют теме ветки, иначе говоря "флуд".
Как и все остальные модераторы и администраторы, которые "закрывают глаза" на этот флуд.