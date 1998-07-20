Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...

Додано: Пон 19 бер, 2018 00:32

yanyura написав: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12

Спасибо. Но все это ни о чем увы... У моей приятельницы из другой поликлиники - мед.карты родителей дома. Болезней много, старики лечатся на дому. В законодательстве ничего нет об этом выходит ? Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо. Как можно слепо доверять свое здоровье и своих близких - детей!!! - врачу - человеку, который ни за что не отвечает ?! И не оставляет никаких документов у тех кого "лечит". Печально жить в такой стране , где люди не защищены совсем никак. С украинцами можно делать что попало.....Прочел рекомендации якобы опытных людей из Славянска - но не понравилось. Явно пишет человек не на своем опыте. А собрал инфу и переварил в нужном для злокачественной власти соусе. Поясню. Я очень не рекомендую никому в случае природной смерти в семье, как там написано " сразу вызывать полицию, все равно ведь ее вызовет "скорая помощь". Это обман от журналиста. Если у вас природная смерть в семье - то нормально вызвать скорую, если вы вызываете полицию (?!) - то вы как бы сами заявляете в полицию , что у вас в доме преступление совершено. Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет. Дальше в статье пояснения - якобы "к вам приедут из полиции с автоматами в бронежилетах группа - но ничего плохого не сделают". А где гарантии ? Может в каком-то доме им ничего не приглянулось, вот и ушли ни с чем, а в каком-то доме может многое приглянуться? Что это за "порно" такое ?Пусть вызывает полицию "скорая". И тогда явление полиции в ваш дом будет не законным. Надеюсь злокачественное законодательство исправят и накажут эту банду. Или найдется на них герой - типа Савченко ? Конечно если скорая вызовет полицию - лучше их впустить - и не обострять ситуацию на сколько это возможно. Разумный человек не станет сражаться с бандой с автоматами в бронежилетах. Обязательно вызвать сразу свидетелей. Записать все это "порно" на камеру тоже обязательно. Что делает группа вооруженных людей в броне и с автоматами - в доме , где скончалась бабушка 93 лет после продолжительной и мучительной болезни ?! Может наша полиция арестует и расстреляет на месте инсульт, инфаркт, рак или посадит их в камеру ?