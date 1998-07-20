RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто в Україні може залишитися
без пенсії: нові правила...

Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:35

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:Faceless вы же модератор ! Бесплатно работаете ? А живете на что ? Вы тут постоянно сидите.
Вы действительно думаете, что это основной доход? Забавное предположение.

Меня ваши доходы не интересуют. Всем нужно кушать. Но у многих вы в игноре именно потому, что очевидно что пишете заказуху. Если за это платят мало , ничего не меняет. Важно качество того, что вы пишете. Честно ? Тут многие пишут явно оплаченные. Я даже понимаю . Это жизнь. Но есть интересно пишут , дельно, еще и нужную инфу дают. А у вас в основном бессмыслица и оскорбления.


Каждый сам вправе решать, читать кого-то или нет. Я никогда ничего на заказ не писал, если уж вам интересно.
Бессмыслица? Ну от вас, не понимающего и с десятого раза элементарных вещей, и врущего в каждом посте, такое слышать - даже обижаться не на что. Не у всех достаточно способностей чтобы понимать. А вот то, что вы регулярно врёте - это факт. Вот какие интересы можно преследовать таким низкопошибным враньём - вот это непонятно.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20043
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:27

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Какие есть приказы - постановления - про медицинскую карту больного ? У кого она должна находиться ?

на сьогодні чинне національне законодавство не містить положень, які б регламентували порядок заповнення, ведення та зберігання медичних карток амбулаторного хворого, карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома і медичних карток стаціонарного хворого в закладах охорони здоров’я.

Однак обов’язковість зберігання медичних карток амбулаторного хворого, стаціонарного хворого та карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома саме у закладах охорони здоров’я, а не у пацієнтів, безпосередньо закріплена у Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. №41 (далі — Перелік).

https://medprosvita.com.ua/de_povinna_z ... aczionaru/

Документ z0576-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава z0571-12

Н А К А З
N 41 від 20.07.98

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-98

Документ z0571-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава z0390-13
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2012 № 578/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 571/20884

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
Из него (внизу, выделено красным цветом)
ПЕРЕЛІК
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/tex ... 025n24.zip

В этом документе
1.4. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі – архівне зберігання) або для знищення.

1.7. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.

2.11. Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів.

2.18. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті, які не суперечать цьому Переліку.


Графа 3 - Строк зберігання документів в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ
721. Медичні карти (історії хвороби):
а) стаціонарних хворих
б) амбулаторних хворих - 5 р. Після вибуття
в) картки диспансерного обліку



Документ z0669-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110

МЕДИЧНА КАРТА
амбулаторного хворого
(Форма № 025/о)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 669/20982

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого №___”
...
23. Форма № 025/о повинна зберігатися в реєстратурі амбулаторно-поліклінічного закладу.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12
yanyura
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 09.01.09
Подякував: 813 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:32

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  yanyura написав:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12


Спасибо. Но все это ни о чем увы... У моей приятельницы из другой поликлиники - мед.карты родителей дома. Болезней много, старики лечатся на дому. В законодательстве ничего нет об этом выходит ? Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо. Как можно слепо доверять свое здоровье и своих близких - детей!!! - врачу - человеку, который ни за что не отвечает ?! И не оставляет никаких документов у тех кого "лечит". Печально жить в такой стране , где люди не защищены совсем никак. С украинцами можно делать что попало.....

Прочел рекомендации якобы опытных людей из Славянска - но не понравилось. Явно пишет человек не на своем опыте. А собрал инфу и переварил в нужном для злокачественной власти соусе. Поясню. Я очень не рекомендую никому в случае природной смерти в семье, как там написано " сразу вызывать полицию, все равно ведь ее вызовет "скорая помощь". Это обман от журналиста. Если у вас природная смерть в семье - то нормально вызвать скорую, если вы вызываете полицию (?!) - то вы как бы сами заявляете в полицию , что у вас в доме преступление совершено. Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет. Дальше в статье пояснения - якобы "к вам приедут из полиции с автоматами в бронежилетах группа - но ничего плохого не сделают". А где гарантии ? Может в каком-то доме им ничего не приглянулось, вот и ушли ни с чем, а в каком-то доме может многое приглянуться? Что это за "порно" такое ?

Пусть вызывает полицию "скорая". И тогда явление полиции в ваш дом будет не законным. Надеюсь злокачественное законодательство исправят и накажут эту банду. Или найдется на них герой - типа Савченко ? Конечно если скорая вызовет полицию - лучше их впустить - и не обострять ситуацию на сколько это возможно. Разумный человек не станет сражаться с бандой с автоматами в бронежилетах. Обязательно вызвать сразу свидетелей. Записать все это "порно" на камеру тоже обязательно. Что делает группа вооруженных людей в броне и с автоматами - в доме , где скончалась бабушка 93 лет после продолжительной и мучительной болезни ?! Может наша полиция арестует и расстреляет на месте инсульт, инфаркт, рак или посадит их в камеру ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4066
З нами з: 07.05.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:01

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:Сколько я знаю случаев, когда после врачебных ошибок мед.карты фальшуют и люди ничего не могут доказать даже в суде. А как ? Врач допустивший ошибку может мед.карту 10 раз переписать. Это не допустимо.

Именно поэтому и пытаются внедрить систему электронных медицинских карт. Чтобы все было в одном месте, и не было возможности "потерять" или переделать
  kalinavalera1 написав:Ни в коем случае не делайте такую глупость. Вы сами даете право вломиться к вам в дом, искать в вашем доме преступников и преступления, которых нет.

Вы даете глупые советы, и опять врете. Никто никуда ломится не будет и не собирается. Искать преступников тоже.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20043
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:22

kalinavalera1
Объясните, пожалуйста, какой мне смысл искать по вашим просьбам документы, если все равно вы напишите
Спасибо. Но все это ни о чем увы...

:?:
Я ведь специально выделяю "чинний", т.е. "действующий".

Не нравятся (не подходят) вам Законы, Постановления и выданные на основании их Приказы - становитесь депутатом ВР и принимайте такие, которые, как вы считаете, вам подходят. Не можете/не хотите стать депутатом - обращайтесь к действующим депутатам и требуйте от них то, что хотите. Ни Faceless, ни я не депутаты и изменить что-то в Законах не можем. Только посоветовать, подсказать вам. Но вы этого не приемлете. Так какой смысл нам с вами разговаривать, если все равно вы ответите
не понравилось

:?:

И вообще, Faceless, как модератор общаясь с вами на эту тему действует по-человечески (хоть вы и обвиняете его во всех грехах), нарушая свои обязанности модератора. Ведь он просто обязан был удалить и ваши посты, и мои, и свои на 5 последних страницах из 9, т.к. они не соответствуют теме ветки, иначе говоря "флуд".

Как и все остальные модераторы и администраторы, которые "закрывают глаза" на этот флуд.
yanyura
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 09.01.09
Подякував: 813 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:38

  yanyura написав:kalinavalera1
Объясните, пожалуйста, какой мне смысл искать по вашим просьбам документы, если все равно вы напишите
Спасибо. Но все это ни о чем увы...

:?:
Я ведь специально выделяю "чинний", т.е. "действующий".

Не нравятся (не подходят) вам Законы, Постановления и выданные на основании их Приказы - становитесь депутатом ВР и принимайте такие, которые, как вы считаете, вам подходят. Не можете/не хотите стать депутатом - обращайтесь к действующим депутатам и требуйте от них то, что хотите. Ни Faceless, ни я не депутаты и изменить что-то в Законах не можем. Только посоветовать, подсказать вам. Но вы этого не приемлете. Так какой смысл нам с вами разговаривать, если все равно вы ответите
не понравилось

:?:

И вообще, Faceless, как модератор общаясь с вами на эту тему действует по-человечески (хоть вы и обвиняете его во всех грехах), нарушая свои обязанности модератора. Ведь он просто обязан был удалить и ваши посты, и мои, и свои на 5 последних страницах из 9, т.к. они не соответствуют теме ветки, иначе говоря "флуд".

Как и все остальные модераторы и администраторы, которые "закрывают глаза" на этот флуд.


Развели кумовство. Ганьба! :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5322
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:47

  yanyura написав:kalinavalera1
Объясните, пожалуйста, какой мне смысл искать по вашим просьбам документы, если все равно вы напишите
Спасибо. Но все это ни о чем увы...

:?:


Не нравятся (не подходят) вам Законы, Постановления и выданные на основании их Приказы - становитесь депутатом ВР и принимайте такие, которые, как вы считаете, вам подходят. Не можете/не хотите стать депутатом - обращайтесь к действующим депутатам и требуйте от них то, что хотите. Ни Faceless, ни я не депутаты и изменить что-то в Законах не можем. Только посоветовать, подсказать вам. Но вы этого не приемлете. Так какой смысл нам с вами разговаривать, если все равно вы ответите
не понравилось

:?:
Благодарен вам что искали информацию для меня. На всякий случай сразу все сохранил, если удалят, все законы сохранил, но хорошо что не удаляют. Косвенно это к теме относится, но очень слабо. В том смысле , что в Украине не останется пенсионеров. Все кто сможет уехать отсюда уедут хоть куда при таких законах. Я написал сразу в 2 темы , там было как раз о выезде отсюда. Все что вы для меня написали мне было очень полезно знать. Даже если закон "не понравился". Сам найти не смог. Отрицательный результат по содержанию закона - тоже результат - не буду биться головой об стену и искать. Я почему-то предполагал , что законы должны быть нормальные. Мне дико и странно , что наше правительство и депутаты не различают - криминальный труп и покойника, умершего естественной смертью, все крутилось в голове, пока не дошло, что для правительства - после того какую жизнь они устроили населению - все трупы криминальные - в том смысле, что в Украине исчезло 20- 30% населения по их вине, сытый, довольный жизнью и с хорошими лекарствами украинец - легко преодолеет болезнь, а ослабленный плохим питанием и без лекарств заболевший украинец не справится с болезнью и умрет, для семьи он умирает естественной смертью от болезни, а для правительства - так как они обеспечили холод в домах, плохое питание и недоступно дорогие лекарства - все умершие - в Украине -криминальные трупы по их вине.

С Faceless я часто не согласен. Так же как с его мнением по электронной карте больного , якобы ее не возможно будет подделать. Скорее всего подделать ее будет легко, и по-прежнему для этого пациенты не будут иметь доступ к карте. Посмотрим.

Не думаю что наши законы такие "случайно" , типа по неграмотности или по глупости. Зарабатывать деньги совсем не грех. Журналисты пишут за деньги. У Журналистам платят за то, что они пишут. Но тут важно чувство меры. Понятно , что журналисты не пишут бесплатно, а тот кто платит - тот заказывает музыку. Но смотря что писать и как. Пишут разное и по -разному. И знания тоже разные у людей и талант.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4066
З нами з: 07.05.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:51

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  awm111 написав:А нынешних , бывших строителей коммунизма,в расход. Мне видится это справедливо.

Ясно - если по простому то - убить стариков и пенсионный фонд разворовать.
Насчет взлета экономики - в дырявое ведро сколько не лей все вытечет(разворуют).
Джон
 
Повідомлень: 236
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:58

Re: Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила..

  kalinavalera1 написав:изобличают тех, кто людей прошлого поколения ограбил.

Ну что вы это сейчас "элита общества" называется..как вы так можете про ВИП- персону говорить)).
Джон
 
Повідомлень: 236
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
R2 » Пон 26 бер, 2018 08:00
9 393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 20:13
ross73sr
Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з...
R2 » Пон 26 бер, 2018 19:05
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 19:05
myshapiton
На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень
R2 » Пон 26 бер, 2018 13:51
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 14:09
Puente
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.