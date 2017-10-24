Уже 27 квітня 2018 року Нацбанк почне процес виведення монет номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок з обігу.
Дивися повний текст Округлять по-своєму: магазини перепишуть цінники, не чекаючи старту монетної реформи.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
Округлять по-своєму: магазини перепишуть цінники, не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Округлять по-своєму: магазини перепишуть цінники, не чекаючи старту монетної реформи.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:06
"гіпермаркет з асортиментом в 40-50 тис. товарів витратить на це не менше 2 місяців. До того ж, доведеться залучити армію співробітників"
Даємо 1 хвилину на заміну цінника. 50000/60 хвилин=833 людиногодини, 833/8 годин /10 людей=10 днів.
Звідки береться 2 місяці і "армія"???
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:03
Sovenok Это не так просто как кажется, они каждую копейку будут считать - округление не на ценниках идет а изначально с закупки до округления на каждом этапе начисления цены на товар (налоги, прибыли, амортизации и прочая прочая). Короче, там куча работы.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:25
Re: Округлять по-своєму: магазини перепишуть цінники, не...
Один раз написать запрос в БД, запустить (секунды), распечатать и переставить ценники - ну тут неделька-другая возможно.
Как ценники с ростом курса пересчитать так справляются мигом
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:36
Переоценка в сетях происходит регулярно, особенно в периоды валютных колебаний.. это элементарный рабочий процесс. Так что ты не в тему со своими способностями рассчитывать человеко/часы..
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