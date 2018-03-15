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Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.
Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування)
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:05
просто за границей этот шлак не нужен
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dexter
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